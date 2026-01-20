J¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¾×·âÃÆ¤â¡Ö¤à¤·¤í´íµ¡´¶¡×¡¡ÄË´¶¤·¤¿¥×¥í¤È¤Îº¹¡ÄÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ç¼¨¤¹¼ÂÎÏ¡ÖÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
±ºÏÂ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÈîÅÄÌîÏ¡¼£¤Ï¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¥´¡¼¥ë
¡¡11·î16Æü¤Î´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤ÎºÇ½ªÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¥¤¥ó¥«¥ì³«Ëë¡Ê12·î6Æü¡Ë¤ÎÁ°¤Î½µ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Í°þ²£ÉÍÂçFWÈîÅÄÌîÏ¡¼£¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³Àï¤Î1½µ´ÖÁ°¤ÎÎ©ÀµÂç³Ø¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á°ÂÆ£Î´¿Í¡¿Á´4²ó¤Î4²óÌÜ¡Ë
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤¬»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÏÃ¤â¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤ÈÂª¤¨¤¿Èà¤Ï¤è¤êÁ´ÎÏ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»î¹ç¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÁÈ¤ËÆþ¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Î¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ»î¹çÅöÆü¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶Ã¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤òÁ´ÎÏ¤Ç½Ð¤·ÀÚ¤í¤¦¡Ù¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ¡¢±ºÏÂ¤ÏÄ¾¶á¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤Ç3»î¹ç¾¡Íø¤¬¤Ê¤¯¡¢¥´¡¼¥ë¤â¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¥Á¡¼¥à¤â¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤³¤Î²¬»³Àï¤òÍî¤È¤·¤¿¤é¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÆÃÊÌ»ØÄê¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤¯¡¢Æñ¤·¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¶ìÇº¤Î²Æ¤ò±Û¤¨¤¿Èà¤Ï°ìÀÚÆ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤à¤·¤í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤ËÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²¬»³Àï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î±þ±ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¦¥§¥¤ÀÊ¤ÏËþ°÷¤À¤Ã¤¿¤¬ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯¤·°ÛÍÍ¤È¤â¸À¤¨¤ëÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿Èà¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£
¡Ú4-2-3-1¡Û¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢½ÄÆÍÇË¤Èº¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·¤ÆÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤È¡¢°µ´¬¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï72Ê¬¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÅ¨¿ØÂ¦¤ÇMFÃæÅçæÆºÈ¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ÇDF2Ëç¤òÇí¤¬¤·¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¯¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤¿ÈîÅÄÌî¤ÏÃæÅç¤ò¸«¤Ê¤¬¤éDF¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÁö¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÎý½¬¤«¤éæÆºÈ¤µ¤ó¤«¤é¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¤â¤é¤¦·Á¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¹¤°¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£°ì²ó¡¢¾¯¤·³°¤ËËÄ¤é¤ó¤ÇÁê¼ê¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿¿¤óÃæ¤ÎCB¤Èº¸¤ÎCB¤Î¥é¥¤¥ó´Ö¤ò¹¤²¤Æ¤«¤é¡¢°ìµ¤¤Ë¤½¤ÎÎ¢¤Ë¼Ð¤á¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃæÅç¤Î¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ÃÂ®¤ò¤·¤ÆÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë»å¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤¬Â¸µ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»ß¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¡ØÍ¥¤·¤¤¥Ñ¥¹¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤è¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¹¤°¤ÇÂÇ¤Æ¤Ð¡¢ËÍ¤âÊÑ¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢GK¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÄÏ¤á¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´Ö¹ç¤¤¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¿GK¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌÂ¤ï¤º¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Çº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏGK¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¡¢¥¢¥¦¥§¥¤Â¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈµÍ¤á¤«¤±¤¿±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÂç´¿À¼¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀ¼¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÈîÅÄÌî¤ÏÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂÀ¸Ý¤Î²»¿§¤È¶¦¤Ë¡ØÈîÅÄÌî¥³¡¼¥ë¡Ù¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤Î1ÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥Ö½é¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Î½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤éµß¤¦ÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡ÃÆ¡£¼ì·®¤ÎÃË¤Ï76Ê¬¤Ë¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥È¤ÎÂç¹ç¾§¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ø¤ªÁ°¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ¼±ç¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀ¼±ç¤¬Ìá¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥´¡¼¥ë°Ê³°¤Ë¤â¤â¤¦1¤ÄÈà¤ÏÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï²¬»³Àï¤ÎGPS¤Ë¤è¤ë»þÂ®·×Â¬¤Ç¡¢Èà¤Ï»þÂ®35.3km¤ò·×Â¬¤·¡¢¤³¤ì¤Ï±ºÏÂ¤ÎÎòÂåºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂè6°Ì¥¿¥¤¡Ê2°Ì¤¬4¿Í¡¢3°Ì¤¬ÈîÅÄÌî¤ò´Þ¤à3¿Í¡Ë¤ÎµÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ËÆÃÂç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò½ª¤¨¡¢Âç³Ø¤ËÌá¤ë¤È¡¢Èà¤ÏÂç³ØÀ¸³èºÇ¸å¤Î¥¤¥ó¥«¥ì¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆÁö¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡Ö·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¯²½¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï°ìÈÖÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç·ãÆ°¤ÎÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢2026Ç¯¡£¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤Ê¥×¥í¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤Î¥´¡¼¥ë°Ê¾å¤Ë¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í´íµ¡´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡²¬»³Àï¸å¡¢Èà¤Ï²¿ÅÙ¤â»î¹ç¤ÎÆ°²è¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸«ÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷¤Î¥·¡¼¥ó¤ä»Å³Ý¤±¤ë¤Ù¤¥·¡¼¥ó¤Ç»Å³Ý¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ¬¤¬¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤Ç¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤°¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤«¤é¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¬»³¤ÏÊÑÂ§Åª¤Ê3¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ÇÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥¹¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ê±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¡ËÀÐ¸¶¹¶µÁª¼ê¤Ë¥«¥Ð¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÏÇ¤¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬¸Ä¤Ç¤¤Á¤ó¤È¥×¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤â¼«Ê¬¤òÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¹¶·âÌÌ¤Ç¤â½ÄÆÍÇË¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ä¡¢Áê¼ê¤òÈ´¤ÀÚ¤é¤º¤Ëº¸¤Ç¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤½¤Î¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÉôÊ¬¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Á°¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤¬½Ð¤ë¤·¡¢Ç÷ÎÏ¤âÁý¤¹¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤Á°Àþ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤É¤ó»Å³Ý¤±¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤¬²¿ÅÙ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÊÑ¤Ë»¨Ç°¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤óÁ°¸þ¤¤Î¥×¥ì¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ëFW¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÍÉ¤é¤¹½àÈ÷¤ÏÃå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ÈîÅÄÌîÏ¡¼£¤ÏÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ç2026Ç¯¤Îºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤òÁö¤êÈ´¤±¤ë¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë