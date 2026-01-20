〈麻生太郎が「露骨な怒り」、盟友・萩生田光一も「独り相撲のやりすぎ」…突然の「衆院解散検討」報道に大物議員が困惑も、実はあった“解散の匂わせ”〉から続く

通常国会冒頭で解散し、2月に投開票へ――。その報道は瞬く間に広がった。だが、党内への根回しも不十分で、解散すれば年度内の予算成立も困難。批判が渦巻くなか、なぜ首相は動いたのか。背景には最側近の疑惑があった。

解散を決断した背景



1月19日、記者会見で衆院解散を表明した高市早苗首相 ©時事通信社

高市早苗首相は読売報道から4日後の1月13日になってようやく、解散の意向を党幹部に伝えた。

首相が解散を決断した背景には、実は重大な理由がある。

「統一教会と自民党の関係が再び取り沙汰されていることです」（前出・デスク）

「週刊文春」が前号で報じた、フリーライターの石井謙一郎氏が入手した、統一教会の「TM特別報告」と題された文書。ここで明らかとなったのは、安倍氏や萩生田氏ら自民党議員と教団との想像以上の蜜月だ。TMとは「トゥルーマザー（真のお母様）」の略で、韓(ハン)鶴子(ハクチャ)総裁のことを指す。

文書には、統一教会の会長だった徳野英治氏や天宙平和連合（UPF）ジャパンの議長だった梶栗正義氏が、教団本部に宛てた報告などが記載されている。高市氏も文書内では32回も登場。安倍氏が強く推薦している人物であるとして、〈高市氏が自民党総裁になることが天の最大の願いである〉（21年9月18日・徳野）とまで記されている。

「週刊文春」報道後、徳野氏は自らの報告が載った文書であることをXで正式に認めた。

この文書をさらに精査すると、高市氏の最側近議員と統一教会との知られざる接点が記されていた。

佐藤官房副長官だ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月22日号）