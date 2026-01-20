『再会』今夜第2話 初回で『あんたが』とのギャップに反響も「全然違う竹内涼真」
俳優・竹内涼真が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜 後9：00）の第2話が、きょう20日に放送される。
【全身ショット】綺麗すぎる⋯華やかな和装で登場した井上真央
本作は、人気作家・横関大氏が出版した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した主人公・飛奈淳一（竹内）ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手と再会するのだが…。宿命的な再会から始まる、この冬一番切ないヒューマンラブミステリー。
第1話では、スーパーの店長・佐久間秀之（小柳友）が何者かに射殺される事件が発生し、捜査に乗り出した淳一。ところが、その容疑者として浮上したのは、事件前日になぜかスーパーを訪れていた初恋の相手・万季子（井上真央）。さらに、凶器として使われたのは、23年前の現金輸送車強盗事件で殉職した巡査長・清原和雄（弓削智久）の拳銃だと判明。しかも、それは淳一が23年前、仲が良かった同級生――万季子、和雄の息子・清原圭介（瀬戸康史）、今回殺された店長の弟・佐久間直人（渡辺大知）とともに密かに持ち去り、タイムカプセルに入れて埋めたはずの拳銃だった。
人知れず激しく動揺する淳一。そんな中、謎多き行動を取りながら、予期せぬ形での再会を果たした淳一ら同級生の様子を、密かに監視する県警捜査一課の刑事・南良理香子（江口のりこ）は、鋭い洞察力を発揮。事情聴取に応じた万季子がうそをついているとにらむ。
得体の知れないさまざまな謎と秘密、複雑な思いが交錯する第1話を受け、視聴者の間では早くも考察合戦が加熱。さらには「全然違う竹内涼真で引き込まれる」、「硬派で抑えた役の表情と声の演技がとても良い」など、話題となったドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』やNetflix映画『10DANCE』に続き、本作での竹内の演技の幅に、絶賛の声が続々と寄せられた。
そして第2話では、万季子が事件前日にスーパーを訪れた目的についてうそをついていると直感した南良が、意外な人物にも不審を抱き始めることに。そんな中、ついに淳一ら同級生4人が一堂に会し、拳銃を封印したはずのタイムカプセルを開けることを決意する。
23年の時を経て暴かれる過去の罪と秘密、そして、今回の事件発生後から今も見つかっていない拳銃の行方、過去と現在をつなぐ幾重もの秘密で包み隠された真実とは。
