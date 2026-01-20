「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

社会に蔓延る「逆学歴マウント」

――学歴に関する議論を見ていると「東大卒なのにこんなこともできないの？」とか「早慶卒なのに使えない」みたいなことを言う人がそれなりにいる印象なのですが、こういったことはどうして起こるのでしょうか。

びーやま氏（びーやま）：いますよね。僕はこういった現象を「逆学歴マウント」と呼んでいます。要するに自分より学歴の高い人に勉強以外でマウントを取ることで、自分の優位性を示そうとする行為です。

どうしてこういったことが起きるのかという理由は、シンプルに「嫉妬」だと思います。

――ズバッと言いますね。

びーやま：でもそうだと思うんですよね。

加えて、逆学歴マウントを取る人に限って、「社会に出れば学歴は関係ない」とも言うんですが、それだったら「東大卒なのに仕事ができない」というのも間違っているはずなんですよね。

「東大なのに」とか言っている時点で、「学歴は関係あると思っています」と言っているようなものなんですから。その矛盾にも気づいていない時点で、マウントを取ることが目的になってしまっているんだと思います。

――びーやまさんは、学歴と仕事の優秀さは関係あると思いますか？

びーやま：あると思います。もちろん例外はありますが、高学歴な人と仕事すると「頭いいな」と思うことは多いです。

別にこれは低学歴だからダメってことでもまったくなくて、あくまで傾向的に僕はそう感じるということです。当たり前ですが、世の中を見ても高卒などで活躍している人はたくさんいますからね。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）