いま行きたい、都内の刺激的な書店5選　個性的な本棚に注目！

ということで、本屋なのです。たとえシャンデリアが下がってようとも店主が短パン＆ビーサンであろうとも（ もはやデフォルトレベルの確率）ここは東京の書店、なんて刺激的！でもさらに刺激強めなのは、本棚の中。ぜひに足を運んでいただければと。

本だけ読んで生きていたいと願った店主の夢の城『YATO』＠両国

独立系の書店って、店主が気難しそうなイメージがありませんか？

通り過ぎてしまいそうになる控えめな佇まいの『YATO』。新刊書店とは思えない混沌とした雰囲気。鰻の寝所のように奥に細長い店内を、本をかき分けるように進んでいくと、本に埋もれたカウンターにオーナーの佐々木友紀さんがいるはずだ。

安心してください。佐々木友紀さんはとても柔和な方。青森県出身で、東京の大学を卒業後、地元で夢だった高校の英語教師になった。その後、もうひとつの夢の「店主」に心が動き、本屋の開業を決意。東京の書店での修業を経て、2019年に当店を開いた。

『YATO』元英語教師らしく、翻訳者にフォーカスした選書が充実

「30歳までに浴びるほど本を読まないと必ず後悔すると思い、教師になる前に1年のうち360日、10時間は本を読み、数年を過ごしました。人文系の本は2千部ほどの発行部数でも、国民の大半は読んだ方がいいようなとんでもなく素晴らしいことが書かれていたり。そんな本約300冊の在庫から始めました」

客からの注文が多く、佐々木友紀さん好みの選書は幅広いニーズを取り込みながら成長した。書棚は増築を重ね、かつて土・日はにぎわったカフェスペースもコロナ禍を機に書棚に変わって、店内は迷路のようだ。現在約5500冊が並ぶ。

『YATO』ZINEの制作や出版に挑戦するマンガも売れ筋

本所吾妻橋駅近くに、姉妹店として読書できるカフェ『ORAND（オランド）』とイベントスペース『OUET（ウエ）』を開いた。対談イベントなどで食関連の専門家とのネットワークが広がり、『YATO』の棚にも料理本など生活ジャンルの本が増えてきた。

「これからどうなっていくんですかねえ」と他人事のように話す佐々木友紀さん。彼自身が予測不能な店の進化を見守り、楽しんでいるのだった。

『YATO』オーナー 佐々木友紀さん

オーナー：佐々木友紀さん「小さな書店でも人文書の新刊が並ぶ店にしたかった」

【owner’s recommend】『働かない』トム・ルッツ著

『YATO』『働かない』トム・ルッツ著

佐々木友紀さんの「ニート時代に影響を受けた」一冊。英米において怠け者と呼ばれた働かない人たちの動向を追った労働文化史。

「就活を無理しなくていいと肯定してもらえたし、働いてみようとも思わせてくれた本です」

『YATO』

［店名］『YATO』

［住所］東京都墨田区石原1-25-3

［電話］なし

［営業時間］14時〜19時※月・火のみ予約制

［休日］水・木

［交通］都営地下鉄大江戸線両国駅A3出口から徒歩7分

定期送付のサブスクと店頭販売の両輪で“醸す”本を届ける『kamos（かもす）』＠京島

短パンにビーチサンダルがよく似合う店主は、この特集でなんと3人目。柳下藍さん、北澤華蓮さんと共に2025年5月にオープンした『kamos』の共同代表を務める大久保勝仁さんだ。店から歩いて5分ほどの銭湯『電気湯』の4代目でもある。

年配の常連客が互いをリスペクトし、気遣いしながら振る舞う様子に注目した彼は、現代の若者には「対話の作法」が必要だと考えた。コミュニケーションツールが便利になる一方、対話は当たり障りなく、本音の付き合いはなくなったと指摘する。

『kamos（かもす）』社会の隅にある人間の営みに焦点を当てた本が多く並ぶ

「汚れが沈澱して上澄みがキレイになった水を想像してください。上澄みが現代の人間関係で、沈澱した汚れが相手に言いづらいことや社会の課題。知らない誰かと生きるためには、汚れと向き合わなければいけません。有効な方法が本を読むこと。読書によって汚れを対話の力に変える。共生の醸造と呼んでいます。kamos は“醸す”が由来です」（大久保勝仁さん）

同店は店頭販売と定期送付のサブスクサービスとのハイブリッド型。サブスクはお好みのキュレーターが選んだ本が2カ月おきに6冊、推薦文と一緒に届く。キュレーターは、気鋭の学者やアーティストなど25人を擁している。

『kamos（かもす）』サブスク「kamos選書」のキュレーター陣の紹介コーナー。哲学者の朱喜哲氏は目玉のひとり

「1年間、キュレーターと同じ本を読み、同じテーマについて共に考えることができます。大切な言葉を常に持ち歩くような感覚を楽しんで欲しいです」（柳下藍さん）

取材後、柳下さんおすすめの一冊である『ファンタジア』を買った。『電気湯』でひとっ風呂浴びてから、喫茶店で読んだ。ふと、久々に旧友と話したくなったのは、自分の中に沈澱していた何かが醸されたからかもしれない。

【owner’s recommend】『ファンタジア』ブルーノ・ムナーリ著

『kamos（かもす）』『ファンタジア』ブルーノ・ムナーリ著

柳下藍さんにとっての「アイデアを生み出すために自分を整える」一冊。芸術家・詩人・発明家と多彩な著者の発想の原点に触れられる。

「今後より重要となるアートとテクノロジーの融合について、ヒントがたくさん隠れています」

『kamos（かもす）』キラキラ橘商店街にあった鮮魚店をリノベーションした店内

［店名］『kamos（かもす）』

［住所］東京都墨田区京島3-48-1

［電話］なし

［営業時間］月・水・日：15時〜21時

［休日］火・木・金・土

［交通］京成押上線京成曳舟駅から徒歩9分

絵本という謎のもの、その不思議な魅力と付き合い続ける『えほんやるすばんばんするかいしゃ』＠高円寺

「絵本が好きかと聞かれればそうなんだろうけど、どこが好きかわからない。もっと言えば、絵本と相思相愛ではなくて、大人である以上、絵本はこっちを向いてくれないわけです」とは、店主の荒木健太さん。

『えほんやるすばんばんするかいしゃ』店主 荒木健太さん

2003年に絵本専門の古本屋として開店。今は新刊も扱うし、インディーズな自社出版もしている店だ。冒頭の言葉をもう少し紐解くと、荒木健太さんはずっと“絵本の謎”を掘り下げ続けている人だ。楽しそうに、興味深そうに。

「もともと絵本作家なんていないと考えていて、絵描きが持っている言語と、お話を書く人の言語は違う。それぞれ独立した、まったく別々のものを合わせてできるのが絵本です。基本は、作・絵別。そのルーツは福音館書店が1956年に始めた『こどものとも』だと思っています。しかも届け先は子どもであって、そこに届かないと意味がない」

――作と絵、どちらが主でも従でもなくて、本来別々の言語が奇跡的に合わさってひとつの世界ができているのが不思議ということか。「好き」を語るにしても、どちらかだけに寄ったり、大人目線になれば微妙にズレていってしまうという。

赤い木枠のガラス戸から店内に入ると、中はどこか懐かしい木造校舎のような趣き。照明もランプのような色合いで、何やらお伽の時空間に迷い込んだようだ。そしてそこには先述したように荒木健太さんがじっくり付き合い、集め、仕入れたり作家と共に生み出してきた絵本が並ぶ。

『えほんやるすばんばんするかいしゃ』ロングセラーの新刊や絶版となったタイトル、懐かしい児童書や童話全集、古い外国の絵本なども。宝探しの気分

ラインナップの基準は「古本屋感覚かもしれませんが、鮮度ではなく、何回読んでも面白いものですね」。

古本でも新刊でもいい感じに時間を重ねていく本たちなのだろう。ぜひこの空間で、あなたも一冊手に取ってみてほしい。

【owner’s recommend】『ふしぎなナイフ』中村牧江・林健造：作、福田隆義：絵

『えほんやるすばんばんするかいしゃ』『ふしぎなナイフ』中村牧江・林健造 作 福田隆義 絵

ページをめくるたびに、リアルに描かれたナイフがぐにゃりと曲がったり、バラバラに砕けたり、伸び縮みしたり、最後は……!!

「あえてお話じゃないものを。小さい頃ずっと見ていられると思った本。作り手的にも憧れです」（荒木健太さん）

『えほんやるすばんばんするかいしゃ』個室はふたつに分かれ、一方ではギャラリー展示も。「絵を描く作家の人たちがどういう人たちなのか知りたくなった」（荒木さん）ことが始まりという

［店名］『えほんやるすばんばんするかいしゃ』

［住所］東京都杉並区高円寺南3-44-18

［電話］03-5378-2204

［営業時間］14時〜20時

［休日］水

［交通］JR中央線ほか高円寺駅南口から徒歩6分

紙の文化に火を燈す存在でありたい『再燈社書店』＠御茶ノ水

紙の文化に再び火を燈す――店名には、店主・中村達男さんの覚悟のようなものが込められているのだと思う。

中村達男さんは、江戸時代から先祖代々、紙を商ってきた老舗の7代目。

「ペーパーレス化が進む中で、ひとりでも多くの人が紙に触れることができる場所を作りたいと思ったんです」と、紙ものである書籍と、文具などの紙製品を扱う『再燈社書店』を立ち上げた。

場所は神田明神のすぐそば。紙と神で“かみ”繋がり、日本の伝統文化に触れるという共通点もあり、これも神のお導きか？

そう思えるほど、なんだかこの場所はしっくりくる。店の内外には桧垣（ひがき）紋様がそこここに。天井からは越前の職人さんが手漉きしたという大判の和紙が下げられ、本棚の仕切りを担っていた。

『再燈社書店』日本の伝統的な色や言葉、文様などに関する本がずらり

選書もまた個性が光る。紙に関する本、そこから派生して、折り紙などのペーパークラフト、手紙や文字の書き方、日本の色や言葉にまつわる書籍……加えて、中村達男さんが「現実の世界を切り取った本が好き」なせいか、本屋や喫茶店探訪、散歩本なども手厚い。

店は3年目。当初、書店業務はもちろん初めての経験だった。紙商いで以前から付き合いのあった日販に相談すると共感を得て、本の仕入れが実現。今では約2千冊を揃える。

窓際の棚の一角に目を奪われていると、「ここは装丁の美しい本を揃えました。製本技術に触れてもらえますし、贈答にもいいですよ」と中村達男さん。

『再燈社書店』“はこか”の和柄ミニカードは80種。ひと言したため、贈り物などに添えたい

なるほど、思わず手に取りたくなる。楽しい工夫だ。平台に並ぶミニカードと封筒は、好きな柄と色を組み合わせて箱に詰めるオリジナル商品 “はこか”として評判も上々。レジ横には日本の様々な紙で仕立てた栞がざっと40種。

紙の歴史と燈火が紡がれていく。

【owner’s recommend】『日本の小さな本屋さん』和氣正幸著

『再燈社書店』『日本の小さな本屋さん』和氣正幸著

「日本全国の小さくも魅力的な本屋さんが紹介されています。書店を営むそれぞれの方にそれぞれの想いがあるんだな、と。今の店を始める前、あれこれ考えていた時に手にして、踏み出すきっかけにもなりました」(中村達男さん)

『再燈社書店』和紙のやわらかい風合いに、ガラスやアクリル、タイルなどを配したモダンな空間

［店名］『再燈社書店』

［住所］東京都文京区湯島1-2-12ライオンズプラザ御茶ノ水1階

［電話］なし

［営業時間］11時〜17時

［休日］月毎に変動あり、詳細はhpもしくはinstagramを参照

［HP］https://saitousha-bookstore.co

［交通］JR総武線ほか御茶ノ水駅聖橋口から徒歩6分

深い深い深すぎる今まで知らな過ぎた世界へようこそ！『SAKANA BOOKS』＠曙橋

週刊つりニュース東京本社ビルのエントランス奥。間口はそれほど広くはないが、未知なる深海の世界のごとく、いやあ深い、深い、興味深い世界に引き込まれるのがここ、『SAKANA BOOKS』。

たとえばこんな本。ヤドカリの「宿」の中、つまり貝を脱いだヤドカリの裸体を激写した、そのカラフルで鮮やかな姿に圧倒される『ヤドカリのグラビア』とか。本邦初、日本に生息するすべてのサンショウウオの種を網羅し、貴重な生体写真と解説を収録した『日本産サンショウウオ図譜』とか。

「実は私もなんですが、両生類ファン、サンショウウオ愛好家には待望の1冊でした」（スタッフ・川村まなみさん）。

いやいやここまでマニアックじゃなくても、“水族館”をテーマにした本を集めたコーナーがあったり（水族館フリーク、多いのだ）、子供たちが目をキラキラさせる海の生き物や魚の絵本、図鑑があったり、名前の通りサカナに特化し、いろんな切り口で魅力を伝え、興味を広げてくれる本屋なのだ。

『SAKANA BOOKS』水族館や深海、サメ、クラゲ……その時々にフィーチャーされた本の面陳が

「近年、自然環境の変化もあって、今まで釣れていた魚が釣れなくなったりもしています。なので広い意味で対象となる魚への関心を深める必要があるのではと考えたのが発端です」とは週刊つりニュース代表の船津紘秋さん。

だから水生生物の生態はもちろん、飼う、食べる、海洋プラスチックなど環境まで、カバー領域も感度も高い。一角には水生生物クリエーター向けの棚貸しスペースもあり、気になるグッズや作品も。さまざまなテーマで著者などを招いたトークショーやイベントもしばしば開催され、盛り上がっている。

「美しいなあ」と1冊手に取ったが最後、あなたもハマってしまうかもしれませんぜ。

【owner’s recommend】『水族館人2・情熱と未来をめぐる15のストーリー』SAKANA BOOKS刊

『SAKANA BOOKS』『水族館人2 情熱と未来をめぐる15のストーリー』SAKANA BOOKS刊

SAKANA BOOKSレーベルの4冊目の刊行物。

「様々な形で水族館に関わる人たちへのインタビュー。人工海水のもとを作っている会社や、水族館の獣医師、シャチの漫画を描いている人まで、熱い情熱が伝わります」（川村まなみさん）

『SAKANA BOOKS』

［店名］『SAKANA BOOKS』

［住所］東京都新宿区愛住町18-7株式会社週刊つりニュース1階

［電話］03-3355-6401（※週刊つりニュース代表電話番号）

［営業時間］12時〜17時半

［休日］木・金

［交通］都営地下鉄新宿線曙橋駅A1出口から徒歩5分、地下鉄丸ノ内線四谷三丁目駅2番出口から徒歩6分

撮影／西崎進也（YATO）、松田麻樹（kamos、えほんやるすばんばんするかいしゃ、SAKANA BOOKS）、浅沼ノア（再燈社書店）、取材／渡辺高（YATO、kamos）、池田一郎（えほんやるすばんばんするかいしゃ、SAKANA BOOKS）、飯田かおる（再燈社書店）

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

『おとなの週末』2025年10月号

【画像】絵本・魚・紙……それぞれにこだわりの選書が光る東京の個性派書店一覧（42枚）