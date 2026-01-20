人との集まりが退屈で、雑談しても集中力が切れる――そんな自分を責めていませんか。自分の内側に関心が向くのなら、ひとりで満ちる力と最小限の社交があれば十分。人間関係を求めすぎないためには、どう考えればいいのでしょうか

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

無理に社交を増やす必要はない

知能が高いほど、社会性に欠ける場合が多く、人間関係に興味を持てず、

自分の関心事に没頭する人が多い。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

頭の回転が速い人は、話題が自分の関心から外れると、集中が切れやすい。

議論の前提が共有できないと、集まりそのものが退屈に感じられる。

それは悪いことではなく、注意の向く方向が自分の内側に強いという特徴だ。

だからこそ、社交を無理に増やすより、必要な関係だけを丁寧に保つ方が合っている。

人と会う目的と時間を先に決め、終わりを曖昧にしない。

雑談よりも、共通の関心や作業を一つ用意する。

連絡は短く要点を伝え、沈黙を恐れて会話で埋めない。

一方で、独りの時間は遠慮なく深める。

読んだことを自分の言葉で一行にまとめ、小さな仮説を試す。

散歩やメモの習慣で、思考の熱を静かに保つ。

人付き合いが少ないことを自分の欠点扱いしない。

外に合わせすぎれば消耗し、内に閉じすぎれば視野が狭まる。

内側を基準にしつつ、必要な場面だけ外に橋を架ける。

他人との境界は短く明るく伝え、礼儀は忘れない。

「ひとりで満ちる力」と「最小限の社交」を両立できれば、日常は安定する。

没頭は弱さではなく、活力の源だ。

その力を守るために、人間関係は量より質で選べばいい。