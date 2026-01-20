今永昇太は「今年の成功に不可欠」　カブス指揮官が明かした絶大な信頼と“勝負の3年目”への期待

今永は絶大な信頼を勝ち取っているようだ(C)Getty Images

カブスでメジャー3シーズン目に臨む今永昇太にとって、今季は自身のキャリアを左右する1年となる。昨季終了後、契約延長を巡り、球団と今永、双方ともオプションを行使せずFAとなった。その後、カブスが提示したクオリファイング・オファー（QO）を今永が受諾。単年2202万5000ドル（約34億円）で再契約を結んでいる。

契約内容からも、今季はこれまで以上に結果が求められる立場であることは推測できる。また、昨季終盤では不本意な内容が続いていただけに、開幕から復調した姿を見せる必要もあるはずだ。今オフのカブスは投打で積極的な補強を続け、選手層に厚みを加えた。その中で今永も先発陣の一角として、プレーオフ進出を後押しする存在となることが求められている。

カブス入団からの2シーズン、グラウンド内外でさまざまな経験を積んできた今永。新シーズンに挑むにあたり不安要素も少なくない中、チーム内からは、日本人左腕に対するポジティブな見解も聞こえてきている。

シカゴの放送局『FOX 32 News』が現地時間1月18日、公式ホームページ上でクレイグ・カウンセル監督が今永について語ったコメントを掲載した。これは17日のファンイベントの中で語った内容であり、指揮官からは以下の様な言葉が発せられている。

「ショウタ・イマナガは、今年の成功にとって不可欠な存在だ。本当に重要だ」