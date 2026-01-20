日本人が意外と知らない、「保証人」と「連帯保証人」の大きな違い

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

連帯保証人に極度額（限度額）が定められた

入院申込書には、「保証人」と「連帯保証人」を書く欄がある。何が違うのだろうか。

民法上の規定によると、保証人・連帯保証人のどちらも、入院する本人がその債務を履行しないときには、その責任を負う義務があることには変わりはない。

しかし、保証人の場合、まずは入院患者（主たる債務者）に請求するよう主張すること（催告の抗弁）ができる。

また「検索の抗弁」といって、保証人は、病院（債権者）に対し入院患者（債務者）が弁済可能な資産などを持っていれば、保証債務の履行を拒否することができる。

しかし連帯保証人の場合は、患者本人とまったく同等の立場であるので、抗弁（相手の主張に対抗して意見を述べること）ができない。このようなことから、連帯保証人の責任は保証人に比べて重いのである。

世間ではよっぽどのことがない限り「連帯保証人になどなるものじゃない」といった考え方が定着している。連帯保証人になることは、入院する本人（主たる債務者）と同じ責務を負うことになるからだ。入院費や手術代などいくらかかるかわからない。さらに、もし亡くなった場合、ご遺体の引き取りなどもおこなわなければいけない。

このように連帯保証人が負う責任やリスクが重すぎるため、なり手を見つけるのは大変になった。そこで民法の連帯保証人制度が改正された。これまで連帯保証人には定められていなかった「極度額」が定められることになったのだ。極度額とは、連帯保証人が負う負担金額の上限のことで、それ以上は請求されない「限度額」のことである。病院は契約の際に明記することが義務付けられた。

法律用語で「極度額」というが、わかりやすく「限度額」と書いてある病院もある。この改正によって、入院する者から極度額を預かって連帯保証人を引き受けるケースがある。何事もなく退院すれば、その預かり金は返されるというシステムである。極度額は病名や診療科によっても異なり、10万円、30万円、50万円ぐらいから100万円、300万円の病院もある。

法改正があってすぐ、40代女性が鼻の手術をする際、エンディングセンターが入院の保証人になった。入院申込書をみると、「限度額」が記されていなかった。

入院係の人に聞くと、法改正のことはまだ理解していないようだった。そこで、わかる人に代わってもらい、極度額を聞き、患者本人に家族がいないことや保証人になる私たちが親族ではないことを告げた。

そして「保証人」と「連帯保証人」の両方を用意することは難しいが、ご本人との委任契約を済ませているので保証人は二人いらないだろうと話した。

この私の申し出に対して、病院側では極度額も教えてくれ、保証人も連帯保証人ひとりでよいということになった。

