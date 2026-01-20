「真っ黒な海」に「たくさんの遺体」が浮かんでいた…漁船転覆事件が起きたそのときの「異様すぎる光景」

第58寿和丸。

2008年、太平洋上で碇泊中に突如として転覆し、17人もの犠牲者を出す事故を起こした中型漁船の名前である。

事故の直前まで平穏な時間を享受していたにもかかわらず突然の事故は起きた。しかし、調査が不十分なままに調査報告書が出され、原因が分からず「未解決」のまま時が流れた。

なぜ、沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか。

調査報告書はなぜ、生存者の声を無視した形で公表されたのか。

デビュー作でノンフィクション賞を総なめにしたジャーナリストの伊澤理江さんによる『黒い海 船は突然、深海へ消えた』がこのたび文庫化。知られざる事件の真相に迫っていく。

（本記事は、伊澤理江『黒い海 船は突然、深海へ消えた』の一部を抜粋・編集しています）

北緯35度25分、東経１４４度38分。

その太平洋上で第58寿和丸は、船首から沈んだ。突然の衝撃からおよそ40分後、午後１時50分頃と推測される。

ブリッジに備え付けの非常用位置指示無線標識装置（ＥＰＩＲＢ）は、水没すると水面に浮上して救難信号を発信する仕組みになっているが、なぜか信号は発せられなかった。

この日、すなわち２００８年６月23日の夕刻、海上保安庁の救難機が上空から現場海域を撮影している。その写真を見ると、中央にやや濃い油膜、その左右に薄い油膜が上から下に向かって広がっていた。

レッコボートにはバスタオルや機械類の油を拭き取る布が積んである。それらを使って豊田らが顔や体を拭くと、布は油で真っ黒になった。ボート内にあったペットボトル飲料の「お〜いお茶」で口をゆすぐ。海水と一緒に口に入った油で舌先は、言いようのない違和感があった。

いくらか気分の落ち着いた３人は、仲間たちを捜索することにした。レッコボート上で発煙筒を焚きながら、現場海域をグルグル回る。何回か強い波が来て、ボートが大きく揺れた。

１本目の発煙筒を使い終わった時、第６寿和丸の姿が見えた。船団の中で真っ先に異変に気づき、現場へ到着したのだ。新田が２本目の発煙筒を焚こうとした時、第６寿和丸の拡声器から「何人いるか、体は大丈夫か」という声が聞こえてきた。双方は20メートルほど離れている。

第６寿和丸は豊田、大道、新田の３人の無事を確認すると、「今、31号が来るから」と言って、他の船員たちの捜索と救助に向かった。それが午後２時ごろのことだ。第58 寿和丸を襲った２度の衝撃からおよそ50分が過ぎていた。

もう一つの船団に所属する第31寿和丸、続いてその僚船の第２寿和丸と第11寿和丸も次々と現場に駆けつけてきた。

周辺には、さまざまな物が散乱し、浮遊していた。茶色いサンダル、ヘルメット、洗剤のママレモン、プラスチック製のバケツ、ザル、ロープ類、網……。

第６寿和丸に乗っていた阿部啓一は、捜索に向かったときのことを後の取材に対しこう明かしている。

「（救助に向けて）２マイルくらい走った時に、油が見えたんじゃねぇかな。結構、広がってたからね。（第58寿和丸の）船体はもう見えなかったの。そんで、あの、なんつーの、船につまって（積んであって）浮くもの、ロープ類とかなんとか、いろんなものが浮いてて。それで、ほれ、あーこの辺だ、この辺だからってゆっくり行きながら……。油とか、浮いてるものがあったから（沈没地点は）すぐ分かった」

数人の仲間が油まみれになって海に浮いていた。上半身裸の者もいた。

「遺体が沈んでしまったら大変だから、ロープをかけて引き上げた」

油のすごさに驚いたのは、阿部だけではない。救助に駆けつけた僚船の乗組員たちは、一様に黒い海に目を見張った。量の多さと特徴的な色。彼らは事故後、国の運輸安全委員会の聴取で現場海域の異様さを口々に語っている。

阿部と同じ第６寿和丸に乗っていた別の乗組員は次のように説明した。

「濃いところの範囲は（直径）１００メートルくらいですか。真っ黒いのが印象でした。その風下に薄い帯状になって１０００メートルくらいありました。風上の濃いところから風下の救命いかだの間が薄かったです。その距離が１０００メートルくらいでした」

この乗組員によると、海が油で真っ黒になっている地点で浮いている仲間を見つけたが、油で滑って引き上げられない。４人がかりでようやく引き上げると、すぐ脇に別の仲間が浮かんでいた。すぐに引き上げてくれ、と言わんばかりの近さだった。その体も油で真っ黒だ。引き上げ、人工呼吸などの救命措置をしたが、意識は戻らなかった。

結局、第６寿和丸は、油まみれになった４人の遺体を収容した。

安否を確認できない者は多数いた。船長の今野恵洋、漁労長の今野清紀、機関長の杉山、通信長の斎藤……。乗組員20人のうち、行方不明者は13人にも達している。

現場海域に夕方が近づいてきた。分厚い雲の向こうで間もなく日が沈み、夏の短い夜が再び始まる。上空からは捜索隊らしい航空機の音が聞こえてきた。

行方不明者の中に、阿部和男という年嵩の乗組員がいた。酢屋商店には宮城県石巻市出身の者が多い。第58寿和丸では船長や漁労長、そして阿部も石巻市がふるさとだ。阿部はひょうきんで親しみやすく、若い船員たちの父親のような存在だった。

事故の前の晩、阿部はブリッジから自宅に船舶電話をかけている。家族思いの阿部は、もともと妻や息子たちへの連絡を欠かさない。この日は22歳になる息子の誕生日でもあった。阿部は電話で「誕生日おめでとう。今年、電報やれないからな。体に気をつけて仕事頑張れよ」と伝えた。自宅にいた阿部の妻・恵子は、何か冗談を言い合って笑っている息子の様子を微笑ましく見ていた。

いつもと変わらぬ、穏やかな電話から丸一日。

恵子が見たこともない犬吠埼の太平洋上で、夫の乗る第58寿和丸は海面下に没した。

現場海域では依然、雨が降っていた。

視界は良くない。

その中で、第２、第６、第 11 、第 31 寿和丸の４隻はすべての明かりを点灯させ、懸命の捜索を続けていた。

