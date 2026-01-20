就職活動で「自己分析」するのは日本だけ！　志望動機に入れると魅力的に見えるワザとは？

学生優位と言われる昨今でも、自分の希望する企業への就活がうまくいくかどうかは別の話。そこで、就職活動を控えるすべての学生に、楽に面接上手になれる書籍『面接の赤本 2028年度版 (本当の就職テスト)』から、就職活動に必ず役立つ「自己分析しない就活法」をご紹介。

就活で自己分析をするのは日本だけ！

実は就職活動で自己分析をするのは世界中で日本だけだ。

昔々、就職情報誌の営業マンがある大学に呼ばれて学生にガイダンスをすることになった。その時に、自社製品の適性検査の対策を解説することが求められていた。しかし、まさか自社製品の対策法を話すわけにもいかず、苦し紛れにひねり出したのが、自己分析だったと言われている。

その後、大学のガイダンスに呼ばれるたびに、「就活はまずは自己分析をすればいい」と言い続けた結果、日本では、それが真実のように広まってしまったそうだ。

※ 例えば、欧米の場合は、高校時代に将来どの仕事に就くか考え、その仕事に直接つながる学問をするために大学や学部を選択する。大学でどの仕事をするかなど考えたりはしない。欧米の面接では大学で専門領域をどれだけ学んできたかを詳細に説明する。そして、数ヶ月から年単位のインターンをして、正式に採用される。日本の採用では文系職種は特に専門性を重視しないので、日本独自の就活スタイルになったと考えられる。

自己分析をすると自分の核が見つかる？

就活を終えた先輩達の中には「就活には自己分析が大事だった」という人も多い。それには理由がある。

自己分析をすると、自分の核（人生の中心となる価値観。「自分の軸」や「自分の使命」と書いている自己分析本もある）が見つかると言われているからだ。

面接で一貫した核がある回答は、良く見える！

自己分析で自分の核を見つけると、自己PRやガクチカ、志望動機まで全部一貫した核が入ることになる。

例えば、自己分析の結果、「自分は小さい頃から外向的だ。リーダーシップを発揮し、集団に影響を与えてきた。そういう仕事をしたい」となったとする。そうすると、自己PRやガクチカ、志望動機まで全部一貫して、「外向的」「リーダーシップ」「集団に影響を与える」という内容が入るのだ。自己分析の考えでは、これが良い面接の受け答えということになっている。

「自己分析が大事」と習ってきた学生が入社し、やがてリクルーターや面接官、人事担当者になると、彼らは一貫した核がある面接の受け答えを聞くとプラス評価するのだ。

もし、一貫していない学生がいたら、「君の話には核（中心となる価値観）がないからダメだ。君の自己PRや志望動機は核がないから、ブレブレだ。自己分析をもっとしなさい」とダメ出しをする。

こうしてますます「自己分析が大事」という話が広まっていったのだ。

人生の使命が入った志望動機は魅力的に見える！

自己分析をすると「自分の人生の使命」ともいうべきものが固まることがある。志望動機は「この会社でこの仕事をしたい。この仕事にこう貢献できる」と言えば十分なのだが、志望動機に「自分の人生の使命はこれである。だから、この会社でこの仕事をしたい。この仕事にこう貢献できる」とまで言うと、ものすごく深い考えを持った立派な人物に見え、面接官は合格を出したくなる。

ただし、これは自己分析が上手くいった一握りの人達の話だ。こうした成功を期待して、多くの人は数カ月もかけて自己分析をするが、ほとんどが上手くいかない。さらに、自己分析が進まないと、就活が止まってしまうデメリットは見逃しがたい。

就職活動で「自己分析」は必要ない！ 「自分に合った企業」は自己分析では見つからない