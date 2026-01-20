九州の北にあるから「北九州」？直球すぎる街の名が物語る、昭和の大合併と歴史の分岐点

読者からのおたよりにコントを添えて答える「読むラジオ」（https://x.com/kugatsu_readio）でもお馴染みのピン芸人・九月さんによる群像Webオリジナル連載「旅する芸人」、第3回で訪れた土地は「北九州」。万全の下調べのうえ、いざ街に降り立つと思わぬ発見が。

九月・9月・北九州

「九月さん、北九州市でライブをやってくれませんか」というメールが来たのは、9月の頭のことだった。嬉しいとかより先に、九月と9月で北九州、「きゅう」ばっかりでややこしいなと思った。

ちょくちょく思うことなのだけど、たぶん、一般名詞を芸名にするんじゃなかった。毎年最後の蟬が鳴き止む頃に、自分でも自分が誰かわからなくなる。そんな名前を名乗るなよな。活動における不便もあって、例えば、エゴサーチがてんで無意味になる。「九月は英単語をいっぱい覚える！」みたいないたいけな決意表明ばっかり出てくる。文法も大事だよ、とか思いながらそっと閉じる。なんで俺は九月なんだろう、とも思いながら。

芸名の由来を聞かれるたび、いつも「あんまり理由はなくて、響きで」とか答えてきた。ある程度真実だ。2019年の9月、急に「俺は九月だ！」と思った日が確かにあった。しかし白状すると、あの日の気分のどこかに、「あえてエゴサーチしにくそうな名前にすることで、俺は検索上の利便性みたいな、野暮な経済的効率に抗いま、す、ぜ」みたいな考えがあった気がする。我ながら何にカウンターしているんだ。だいたい、お前はその名前で経済活動するんだぞ。変なかっこつけ方すんな。

功利主義的な正しさを備えないこの名前を、それでもやっぱり気に入っている。だって、便利さや有益さを超えて、なんだか引っ張られる名前ってのはあるから。モノの名前は大概がそうだ。りんごを見てごらんなさい。「りんご」と呼ばれたがっているようだ。別にりんごが「りんご」であることに得なんかない。だけど意味と音が、見事に手を取り合っている。

「りんご」という響きの中に、あの丸い形、赤い色、酸味と甘味の渾然一体となった味わいが、確かに閉じ込められている。りんごは「りんご」の音を求めていたのだ。僕も今度からはそういう説明をしよう。僕が九月なのは、九月と呼ばれたがっていたから──うるせえ。かっこつけんな。引っ込んでろ。

そういう不毛な自問自答から、意識を目の前のメールに戻す。どうやら送り主は北九州市で働く新聞記者の方であり、会場の手配も引き受けてくださるということだった。旅芸人の僕にとって、これはちょっと心配だった。というのも、会場の手配は自分でやった方が安心できるからだ。現地のイベンターの方が紹介してくださる会場の中には、「さすがにそれは悪ノリだろ」って場所もある。

電気と住所と屋根をください

2022年、秋田のライブなんかは大変だった。企画してくれたのは秋田在住の「超おもしろい」を自称する青年で、ライブ会場として案内されたのは、きりたんぽ屋跡地の廃墟だった。「電気が通っていないから、日没までに撤収しないと全員建物から出られなくなる」というホラー映画みたいな条件付き。おもしろそうならなんでもいいと思うなよ。怖いって感情は別軸で存在するからな。

今僕がこの文章を書けているのは、その日の撤収が間に合ったからだ。少しでも遅れていたら、仄暗い廃墟でなまはげに捕まり、男鹿半島で雪に降られる案山子にされていたかもしれない。さながら秋田のフォークシンガー、友川カズキの世界観だ。あんなにも夕日に緊張した日はない。

あるいは、2025年まで使用していた兵庫のライブ会場も大概だった。虹色アフロの男が「自分の運営している、カフェスペースみたいな場所です」と紹介してくれたのだけど、行ってみると、ハンバーグ屋の横にある納屋だった。何がカフェスペースなんだよ。納屋は納屋だろ。納屋って言いなよ。納屋だから厳密な意味での住所がなくて、お客さんを案内するのにうんざりするほど苦労した。

ちなみに2026年現在、虹色アフロは納屋もといカフェスペースを手放し、就職を目指す茶色パーマになっている。ライフコース的にはその方がいいよ。でも俺、髪型的には虹色アフロも好きだったよ。

ライブが実現しなかった会場もある。「三重県桑名市に、親が持っている草原があるんです。そこでライブをしてください」と言われたときは、僕もさすがに断った。雨天中止のリスクが大きすぎるから。三重の草原まで行って、「雨でした」は泣いちゃうよ。それもどうやら、三重って地形的に雨が多い地域なんでしょう？ 贅沢は言わないので、どうか電気と住所と屋根をください。

さて、新聞記者の方が確保してくださるライブ会場は一体どんな場所なのか。肩書きだけなら信頼できそうだが、人を肩書きで見てはいけない。それこそ先述の虹色アフロにしたって、有名大学の大学院を出ている。ちなみに建築系の学科らしい。ポストモダン建築を勉強しすぎて感覚がおかしくなったのか。この新聞記者って人も、新聞記事を書きすぎて相場がおかしくなっていたりして。

何度かのラリーの末、「音楽ライブの箱でやってほしくて」という言葉が返ってきた。音楽ライブとなると、最悪草原もあり得るな、とか訝しく思いながら詳細を確認したところ、電気も住所も屋根もあった。完璧、十全、快諾。こうして僕の北九州遠征が決まった。

北九州はどんな街？

遠征が決まると、喫茶店に行く頻度が増える。その土地でこそやるべきネタは何か、自己紹介の際に自分のどこを強調して喋るべきか、ゆっくり考えたくなるからだ。手がかりとなるのは、その土地の気候、植生、歴史、食文化、産業、方言など、様々な地理的特徴である。街のことを想像して、調べて、考えて、空気を捉えようとする。その時間の楽しさったらない。修学旅行の準備にも近い。

今回もコーヒーをお供に、腕を組んで北九州市について考えてみるのだけど、微妙に摑みどころがないなと思う。

例えば、北九州市は県庁所在地ではないのに、政令指定都市に指定されている。政令指定都市とは、言ってみれば「大都市」としてのお墨付きであり、市内が「区」で分かれるようになるアレである。政令指定都市になる規模の街は、たいてい県庁所在地にもなっていて、前者だけというのはわりあい珍しい。

同様のケースには神奈川県の川崎市や相模原市、大阪府の堺市などもあるが、それらは大都市のベッドタウンとして発展した街だ。出身者が「住みやすいよ、アクセスもいいし」と言ったあと、数テンポ空けて「地味だけど」とこぼす、あれ。しかし北九州市は、ベッドタウン的な性格を持っていない。県庁所在地である福岡市とは意外と距離があり、独自の経済圏を構成している。

すると、立ち位置が近いのは静岡県の浜松市か？ 政令指定都市であり、静岡市とも一定の距離がある。いや、浜松も少し違う。北九州は鉄鋼業で栄えた歴史的経緯がある。近代・重工業のニュアンスが、浜松だと足りない。ピアノとかうなぎパイとか、煙の出なさそうな名物が多すぎる。浜松餃子は焼けば煙が出るけれど、重工業の煙と違って美味しそう。嗅ぎたい。ああでも、浜松はバイクもあったっけ。

改めて市名を眺めてみる。北九州市。なんだかざっくりとし過ぎている。九州の北の方の街、「読んで字の如く」にも程がある。九州の北部の街なんていっぱいあっただろうに、なんで北九州市が北九州市なんだろう。昭和の大合併とか、その辺まで遡って調べてみることにする。

北九州市は小倉市、門司市、若松市、八幡市、戸畑市の五市が合併した街である。いくつかの資料に当たると、どうやら市名は大規模合併の際に公募によって名付けられたものであり、最後の最後まで「西京市」という案と競り合っていたらしい。なんなら市民の投票では「西京市」の方が有力で、諸々の事情から第二案であった「北九州市」に決まったんだとか。

それを知ったとき、「これだ！」と思った。別の名前がありえたかもしれない街、というのは、なんだか物語的でそそるものがある。北九州市の持っている摑みどころのなさ、それ自体をテーマに掲げられる。今から僕が向かうのはたまたま北九州市になった北九州市で、もしかしたら西京市だったかもしれない街だ。パラレルワールドへの分岐が歴史的に存在する街。うん、RPG的でめっちゃいい。それをライブのコンセプトにしちゃおう。

そういう考えから、北九州公演のライブ名は「パラレル西京」とした。他のあり方もありえたはずなのに、なぜか今あるようなあり方で今ここがある、そういう偶然性が面白くて笑える、って、社会学者のニクラス・ルーマンも言ってた気がする。いや、「面白くて笑える」までは言ってないかも。

コンセプトが定まると、準備もはかどるものである。なんとなくパラレルワールドを想像できるような、スケールの大きい演目を準備して、僕は北九州市へ向かった。

いざ北九州に降り立つと…

新幹線に揺られる間、この世には現れなかった「西京市」のことを思う。今から行く街は、西京市になりえた街。たまたま北九州市になった街。西京、北九州、西京、北九州、と頭の中で繰り返す。JR小倉駅で降りる。生まれて初めて降り立つ西京市、もとい北九州市。街の呼吸を味わうべく、まずは散歩を試みる。知らない街の散歩は一番楽しいからね。

5分後、「なんか、室蘭に似ているなぁ」と思った。

僕はめちゃくちゃびっくりした。川崎、浜松などの有力候補を押しのけて、死角から北海道の室蘭市が飛び込んできた。北九州って室蘭だったんだ……。

緯度も規模も全然違うはずなのに、しかし、街の空気に強い「室蘭性」があった。海に面していて、大きな橋があって、地域経済の拠点で、かつて重工業で栄えた名残があって、それとない斜陽感もあって。それらがこの上なく室蘭性を帯びていた。もちろん人口規模や都市圏のサイズ感は違うから、雰囲気そのままに巨大化させた感じの室蘭。室蘭の十倍。パラレル西京とは、パラレル室蘭だった。

自分が抱いた感想に、驚きすぎて呆然としてしまった。そもそも、自分に「何かを室蘭に似ていると感じる心の機能」があるとは思わなかったな。人間の感情の全ては生存のために必要なものだ、云々、進化論を信じすぎたような、インチキ臭い本で読んだことがある。それに倣うならば、「室蘭に似ている」という感情も生存のために必要なんだろうか。その分のメガバイト、ともするとギガバイトを、他の営為に割いてもよかっただろうに。なんだよ「室蘭に似ている」って感情。美しいと感じる花を増やしてくれよ。

30分散歩して、「どこもかしこも室蘭だなぁ」と思っていたところ、恐ろしいことに思い当たった。たぶん、というか確実に、僕は室蘭に行ったことがないのだ。なんてことだ。じゃあなんで僕は「室蘭に似ている」と思えるんだ。目の前の街並みに、頭の中の室蘭がバチバチに重なり続ける。この感覚は正しいのか？ 気になって多少検索してみると、どうやら少なくない人が「室蘭と北九州は似ている」と思っているようだった。支持されうるみたい。なおさらどういう意味なんだ？

街のベンチに腰掛けたとき、なんだかちょっと眠たくなった。意識が遠のいていく。覚醒と睡眠の中間地点くらいに差し掛かったとき、僕は短い夢を見た。生まれる前の夢だった。僕には身体の形がなくて、魂だけが、誰かが作るスープの中で生きていた。そのスープを作っているのは、神様かそれに近い何かだろう。スープの色は乳白色で、たぶん豚骨だった。ここが福岡県だからか？

スープの中には、いくつもの魂があった。僕の魂のほか、徳川家康の魂や、北条政子の魂や、バッハの魂なんかもあった。バッハの魂は、なんだかちょっともじゃもじゃだった。魂だけの僕らの前には、代わる代わるたくさんの概念が現れた。僕らはそれらをインプットしていく。たぶん生まれた後のために。優しさ、愛、悲しみ、痛み、三角形の形、様々な概念に紛れて、「北九州＝室蘭」という図式が現れた。

そこで短い夢から覚めた。なんだ今の夢。北九州＝室蘭という図式、バッハが知っててもしょうがないだろ。

ひと嚙み、おいしい、北九州！

ライブ会場へ向かうと、新聞記者の方が出迎えてくださった。彼はテーブルの上を指差す。そこには、北九州市で評判だという美味しそうなサンドウィッチが山々あった。「ケータリングです」と微笑む彼。こんな嬉しいことはない。会場で食べるケータリング、自分が芸人をやっている感じがする瞬間の一つだ。

そしてそれがもう、本当の本当に美味しかった。なんというのだろう、美味しいのみならず、今まで食べたどのサンドウィッチとも似ていない味だった。チキン、ハンバーグ、フルーツ、様々な種類が用意されていたけれど、どれも本当の本当に美味しい。パンも具も考え抜かれたバランスなのが分かる。あまりにも美味しい。

そのとき、不思議な感覚になった。ひと嚙みごとに、頭の中で「北九州！ 北九州！」とコールが聞こえるのだ。ひと嚙み、おいしい、北九州！ ひと嚙み、おいしい、北九州！ このコールは誰の声だろう？ たぶん、北九州市民の声だ！ いや、まさかそんなわけないけれど、少なくとも僕にはそう感じられる。食べるたびに、北九州市民のコールが聞こえる！

僕は突如として、「本当の北九州市」に着陸した感覚を覚えた。そうだ！ ここは北九州だ！ 室蘭でもないし、西京でもない！ 実在する北九州という街なんだ！ サンドウィッチを頰張るごとに、僕とこの街の地べたが近づいていく。食べ物ってのは、これだから偉大だ。どれだけ頭の中がふわふわ飛躍しているときだって、僕らを現実に引き戻してくれる。メシだメシ、自分がどこにいるかわからなくなったら、その土地のメシを食うんだ！

そこから始まるライブは、大変盛況だった。僕は実在する北九州市という街で、実在する僕として、実在するお客さん相手に、コントをいっぱい披露した。お客さんの反応もありがたいほどに温かくて、終演後には「九月さん、九月さん」と多くの方が差し入れを持ってきてくださった。彼らに「九月さん」と呼ばれるたび、それは自分のことだ、と心から思えた。自分がそこにいることを実感できるような時間は、この世で最も素晴らしい。

その日の夜は、なんだか眠るのがもったいなくて、一晩中一人で北九州市を散策した。どこに行ってもなんとなく海の匂いがして、程よく寂れた街が愛おしかった。その姿は、やっぱりちょっとだけ室蘭だった。

九月（くがつ）

芸人。全国各地でのコントライブと各媒体での執筆を中心に活動。エッセイ集に『走る道化、浮かぶ日常』（祥伝社）がある。群像Webにて紀行エッセイ「旅する芸人」を連載中。

