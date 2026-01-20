高齢者が「ごみ屋敷」で孤立死することも…「ためこみ症」はなぜ生じるのか「その原因」

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

ためこみ症はなぜ生じる

いまのところ、ごみ屋敷やためこみ症になる原因はわかっていませんが、精神医学のなかでは、いくつかの仮説が提唱されています。

「巣作り」説によると、そうした人びとは、他人にとってはがらくたでも自分にとって意味のあるものに囲まれていると落ち着くからためこみを行うとされます。ですから、動物でいえば自分の安全を守る「巣作り」と同じというわけです。

「ハイパー視覚」説によると、そうした人びとは、モノの細部に注意がいく過敏な視覚能力があって、1つひとつに愛着やこだわりがわいて捨てられなくなるとされています。こうしたハイパー視覚は、発達障害の1つ自閉スペクトラム症の人びとの一部にもあります。

また、ためこみ症という病名ブランドを、わざわざ新しく作る必要はないという批判もあります。ためこみは、精神疾患の一種やその症状として説明できるというのです。

「強迫性パーソナリティ」説では、ためこみ症になる人びとは、頑固でけちで品物を捨てようとしない完璧主義者という人格が極端になった結果に過ぎないと説明します。しかし、ためこみ症と強迫性パーソナリティには大きな違いもあります。1つは、強迫性パーソナリティの人びとは、乱雑にモノをためこんで片付けられないわけではないところです。むしろ、整理整頓好きなことも多いです。もう1つは、強迫性の人びとの場合には、そうしないと苦痛なのでモノ集めをしていて、ためこみ症の人びとのように、モノ集めそれ自体に熱中しているわけではないからです。

「注意欠陥・多動性障害（ADHD）」説では、次のように説明します。落ち着きのなさ（多動）よりも注意散漫になる傾向の強い人びとは、持ち物を散らかし、無くし、忘れて、片付けることができず、約束に遅れる傾向があります。この片付けられない症状が重度になったら、ためこみ症になっていくというのです。しかし、反論もあります。ADHDの場合は、片付けられないだけで、ためこみ症のように買ったり拾ったりして積極的にモノ集めはしないからです。

「買い物依存症」説では、ためこみ症は、買い物のしすぎで、必要ないものを入手して家をモノであふれさせることの結果だと考えます。しかし、買い物依存の人びとは、買うことに執着しているだけで、手に入れたものを他人にあげて手放しても苦痛ではない、とされています。やはり、これも、ためこみ症とは少し違いそうです。

「セルフネグレクト（自己放任）」説では、自分自身に極度に無関心になる状態が進行していくと、ためこみ症につながると考えます。セルフネグレクトとは、高齢者が、病気や怪我をきっかけに心身の能力が低下したり、配偶者の死去や経済的な困窮のために社会的に孤立したりすることで、日常生活を維持するのに必要なことを行う意欲を失ってしまうことです。そうした人びとは、自分で身の回りの世話をしなくなり、ごみや食べ物かすに埋もれ、ごみ屋敷で孤立死することもあるほどです。

なお、セルフネグレクトは、統合失調症やうつ病から起きることもあります。

たしかに、セルフネグレクトは、ごみ屋敷の原因になります。ただし、同じごみ屋敷という外見的な結果になっていても、ごみを捨てる意欲がないことと、モノに執着して集めて積極的にためこむこととは異なった状態のように思えます。

