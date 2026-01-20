「ごみ屋敷」は病気のせい？ 意外と知らない、精神疾患「ためこみ症」の4つの症状

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

ためこみ症とは

1990年代から、「ごみ屋敷」の存在が近所迷惑だとしてニュースになることが増えていますね。ちなみに、このごみ屋敷を学問的に定義すると「ごみ集積所ではないにもかかわらず、ごみが積み重ねられて放置されている土地や家」を指しています。21世紀に入って、こうした状態が、精神疾患「ためこみ症」の症状と考えられるようになりました。

「ためこみ症」は、2013年に初めて、精神疾患の診断・統計マニュアル（アメリカ精神医学会のDSM-5）に病名が掲載されたものです。その後、2019年には、国際疾病分類ICD-11のリストにも入り、正式な病気としての地位を固めました。

その症状はわかりやすくいえば次の4つにまとめられます。

1 実際には価値がなくても、品物を捨てたり手放したりすることができない。

2 品物を捨てることができないのは、品物を保存したいと強く願ったり、品物を捨てたりすることに苦痛を感じるためである。

3 生活空間いっぱいに品物が散らかり、その部屋の本来の目的に使うことができない。

4 ためこみによって、本人が苦痛を感じていたり、安全な環境の維持ができなくなったりしている。

「ためこみ」というのは英語「hoarding（貯蔵する）」の訳で、英語ではこうした人びとのことを俗に「ホーダー」と呼ぶそうです（ランディ・O・フロスト、ゲイル・スティケティー『ホーダー--捨てられない・片づけられない病』日経ナショナルジオグラフィック、2012）。

怖いもの見たさなのか、アメリカでは、ごみ屋敷の住人や家族へのインタビューと片付け専門家による掃除を取材したリアリティ番組が人気で、2009年から2024年までシリーズ放映されていました。興味のある方は、「Hoarders」で動画を探してみてください。私もいくつか見たら、アメリカ流ごみ屋敷は、日本よりスケールが大きくて驚きました。

精神科医の古橋忠晃博士によると、「ごみ屋敷」という呼び方自体が日本の文化を象徴しているといいます（『「ひきこもり」と「ごみ屋敷」-国境と世代をこえて』名古屋大学出版会、2023）。ためこみを行う人間（ホーダー）ではなく、外から見てごみ屋敷であるという外見に着目しているからです。問題視されているのは、ためこむ個人の主体性が正常か異常かではなく、近隣住民からの眼差しにどう映るかという世間体のほうなのです。

哲学者ディオゲネスが創始者？

ためこみ症とは違うものの、似たところのある精神疾患ではないかと考えられているものに、「ディオゲネス症候群」があります。これは1970年代にアメリカで報告されたもので、高齢者が、自ら孤独を望み、自分の身体の衛生にも無頓着になって、不潔な生活を送るという状態です。奇妙な収集癖をもったり、支援されることを拒否したりすると書かれていますから、現代のためこみ症とよく似ています。古橋博士によると、ディオゲネス症候群という病名はフランスではかなりポピュラーだそうです。

ディオゲネスは、古代ギリシャの哲学者で、欲望から解放された自足生活を理想として、野良犬のような生活を送ったとされています（犬儒派とも呼ばれます）。大樽（瓶）を住み処としていたとのことで、「樽のディオゲネス」という別名もあります。また、唯一の持ち物は水を飲むためのコップでしたが、子どもが水を手ですくって飲んでいるのをみてすぐ、コップを捨てたというエピソードもあります。

他人に頼らない生き方という意味で、こうした高齢者の姿がディオゲネスになぞらえられたようです。しかし、このディオゲネスと比べると、ためこみ症の人びとは、世間への無頓着や孤独という面では似ていますが、モノへの執着という面では大きく違っています。

つづく「高齢者が「ごみ屋敷」で孤立死することも…「ためこみ症」はなぜ生じるのか「その原因」」では、ごみ屋敷やためこみ症になる原因についてのいくつかの仮説を詳しく紹介していく。

【つづきを読む】高齢者が「ごみ屋敷」で孤立死することも…「ためこみ症」はなぜ生じるのか「その原因」