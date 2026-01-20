マッチングアプリ「デート商法」でゴミ物件を購入した、エリートたちの末路【不動産投資】

「マッチングアプリで、素敵な人と出会った」

その相手と、将来について考え始めた矢先、相手から「将来のために、不動産も買ったほうがいいかもね」と持ち掛けられたら、あなたはどうするでしょうか？

近年、顧客や同業者からよく聞くのは、そうした恋愛感情を利用して、相場より高いマンションを買わせようとするデート商法が増えている現実です。さらに恐ろしいのは、この社会問題がなかなか表面化せず、法規制の隙間から抜け落ちてしまっていることです。

そこで、私自身が90戸の物件を所有・運用してきた経験と、「販売戸数日本一の不動産営業マン」としての実績にもとづき、不動産投資の巧妙すぎる「デート商法」の恐るべき手口をお伝えします。

なぜ事件にならないのか？ 泣き寝入りする被害者たち

これほど悪質な手口なのに、なぜ逮捕者が続出するような大きな事件にならないのでしょうか。最大の理由は、刑事事件としての「詐欺」で立件するのが非常に難しい点です。

なぜなら、被害者は「騙された」とはいえ、最終的には自らの意思で契約書にサインしており、買った物件も、いくら割高で粗悪とはいえ実在するからです。無理やり買わされたわけではないため、「あんたがちゃんと決断して買ったんでしょ」と言われれば、契約行為として成立したものと見なされる可能性が高いのです。

そのため、被害者の多くは泣き寝入りしてしまうのです。

「マッチングアプリで知り合った異性に騙されて、1000万円も損する物件を買わされた」

そんなことは、恥ずかしくて、かっこ悪くて、人に言えないのでしょう。被害者は、家族や同僚に知られることを恐れ、誰にも言えないまま、誰も買い手がつかない粗悪なマンションの損失を背負わされるハメになります。

デート商法の被害に遭ったときの唯一の対抗策

デート商法の手口は、もはや他人事ではありません。SNSを使っている人は誰もがターゲットになる可能性があります。

真面目に働き、将来のためにパートナーを探している誠実な人ほど、その心の隙につけ込まれます。不動産投資は、たとえ恋愛感情がある人からの紹介でも、その流れで決めていいものではありません。甘い言葉には必ず裏があります。マッチングアプリで知り合った人が、いきなり年収や勤務先を聞いてきたら詐欺だと疑ってかかり、冷静に自分の身を守ってください。

…つづく＜マンション投資「東京23区」「駅徒歩10分」の好条件でも、絶対に「買ってはいけない」危険エリアとその理由＞でも、マンション投資の落とし穴を解説しています。

