【整形外科医に悩んだら】本物の名医はこの病院にいる…日本全国から厳選した「最高のクリニック」を明かそう

わずか1cmの傷で股関節を手術する

石川県にあるこまつ整形外科クリニックの福井清数氏も、股関節の手術に強い名医だ。金沢医科大学准教授だったころも含めて、これまで執刀した手術の症例数は3000件以上。人工股関節置換術はもちろん、北陸では行っている医師が極めて少ない「股関節鏡手術」を得意としているため、近隣の県の病院から患者を紹介されることも多い。

「1cm程度の傷口から内視鏡を入れて、股関節内部の損傷部分を治療する手術です。たとえば変形性股関節症で股関節の軟骨がすり減り、骨がぶつかって痛む患者さんの中には、人工股関節に置換するほどではない方もいる。そういったケースでは、股関節鏡手術で傷ついた部分のみを処置することにより、痛みを軽減できます。

ただし股関節鏡手術は、ほかの内視鏡手術と比べても格段に難しい。一般的な内視鏡は、内部の映像が真っすぐ見える直視鏡、あるいは30度角度がついている30度鏡が主流です。しかし股関節鏡手術では、狭く自由度の低い股関節内を見渡すため70度鏡を使います。真っすぐの状態から70度も傾いた視野を見ながら手術するとなると、慣れるまでかなり時間がかかるわけです」

地域医療を支える「ゲートキーパー」

滋賀県で整形外科にしがわらクリニックを開く下村隆敏氏は、脊椎脊髄病とリウマチに加えて、運動器リハビリテーション、スポーツ医、脊椎内視鏡下手術の認定医資格も有している。脊椎側弯症の専門医療施設である神戸医療センターで経験を積んだほか、野口英世が黄熱病の研究を行っていたガーナでは、参事官兼医務官として日本大使館に勤務していたこともある、ユニークな経歴の持ち主だ。

「当院を訪れる患者さんの9割は地元・滋賀の方です。それゆえ私が果たすべきは、地域の『ゲートキーパー』の役割だと自任しています。たとえば肩や腰、首が痛くて来院される方は非常に多い。その中から『これは早く手術したほうがいい』というケースを見つけて、適切な病院を紹介するのが私の仕事です。

がんはステージによって、手術で取り除くべきか、それとも抗がん剤で叩くほうがいいのか、適切な治療法が変わりますよね。ヘルニアや脊柱管狭窄症も同じで、すぐに手術したほうがいい症例もあれば、クスリで治せる場合もある。患者さんがいまどのような段階にあるのか、早いうちに見極めるのが重要だと考えています。その際は、過去に大きな病院で手術してきた経験が役立っていますね」

骨折の根本原因を治療すべく独立

整形外科が扱うのは、外科的な治療が必要な疾患に限らない。のりまつ整形外科・骨粗しょう症クリニックは、都内でも珍しい骨粗しょう症治療に特化したクリニックだ。院長の乗松祐佐氏が話す。

「かつて勤めていた大学病院では、骨折の手術を数多く担当してきました。大腿骨や背骨などを骨折した患者さんの大半は骨粗しょう症が原因で、骨折が治ってもなかなか元の生活には戻れません。根本から治療しなければいけないと思い、'23年にこのクリニックを開業しました。

当院では一貫して、エビデンスに基づいた骨粗しょう症治療を行っています。骨密度の測り方ひとつ取っても、手首やかかとの骨で簡易的に測っている病院は少なくない。その点、当院は『DEXA』という装置を使って、腰椎と大腿骨の骨密度を正確に測定しています。また治療後のリハビリにも力を入れています。今後もさらに、地域医療に貢献していきたいですね」

急に腰が痛くなったり転んで骨折したり……整形外科にお世話になる日は突然やってくる。このガイドを保存しておいて、いざというときに役立ててほしい。

「週刊現代」2026年1月19日号より

