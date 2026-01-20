【皇室御用達リスト２】天皇が宿泊した「国内ホテル」一覧…「昭和天皇のお墨付き」150年以上「御用達」の植木屋も存在

皇室の「家計簿」を覗いてみると、歴史と伝統が息づくドラマが見えてくる。国民の注目と憧れを集める暮らしも、誰かの仕事でできている。

カメラマンはコニカミノルタが派遣

実際に皇室を「お得意先」としている会社や個人にも話を聞くことができた。

一人目は、カメラマンの杉山一宏さん（66歳）。'18年4月から'24年3月まで皇室行事の撮影を専門とする、宮内庁の嘱託カメラマンとして活動していた。たしかに資料を見ると毎年「撮影料」という名目で、複数のカメラマンが個人名で契約を交わしている。どのような流れで仕事を受けたのか。杉山さんがこう振り返る。

「もともと私は小西六写真工業（現在のコニカミノルタ）に入社して、ずっとカメラの開発に携わってきました。途中で社内の写真クラブに入り、会社行事の撮影をしていたのです。そのクラブに宮内庁の嘱託カメラマンがいて、退職後に『人手が足りないから来てくれ』と誘われ、自分も加わりました」

実は、嘱託カメラマンはコニカミノルタの関係者が代々務めている。前身となる小西六は、1903年に国産初のカメラを世に送り出した。こうした功績が認められて、'47年から関係が続いている。

「最初の仕事は、眞子さまの誕生日の記念写真でした。そのとき撮った写真は、宮内庁提供として新聞などに載ったのでうれしかったですね。トランプ大統領が国賓として皇居を訪れたとき、陛下が正殿の前でお迎えするシーンも撮影しました。歴史に残る仕事をしている実感が湧いて、とても誇らしかったです。

機材は自前ではなく貸与されたものを使わなければいけません。ちなみにカメラはニコンでした（笑）。特に大変だったのは、撮影のときは真夏でもスーツの上着を決して脱いではいけないこと。それでも名誉な仕事なので、やってよかったと心から思います」

昭和天皇との長く、深い関係性

毎年、一般参賀が行われるタイミングで皇居内の清掃業務を担っているのが小川植木だ。宮内庁から仕事を請け負ったのは明治6（1873）年からで、つきあいは150年を超えるという。代表取締役の中里一久さん（49歳）は、こう語る。

「天皇が京都から東京へ移られたとき、東京には植木屋が3軒しかなかったそうです。そのときに御縁ができて以来、仕事をさせていただいております。かつては皇居や神宮外苑の剪定などが主な業務でした。神宮外苑のイチョウ並木の植林も請け負ったそうです。

昭和天皇は『植木屋は小川』と周囲におっしゃるくらい信用してくださったらしい。そのご発言があるからこそ、今も我々は続けていられるのでしょう。昭和天皇が崩御された際、父は殯宮（天皇・皇族の棺を、葬儀の時まで安置しておく仮の御殿）に呼んでいただきました。それは長い関係性を築いたからだと思います」

いまは新年の一般参賀と天皇誕生日に、皇居内の清掃を行うのが主な業務だ。参賀者の導線となるエリアや、天皇の目の届きうる場所はくまなく掃除をするという。

「僕がこの仕事を始めたばかりの時期、赤坂御所で秋篠宮家の鳥小屋を作ったことは忘れられません。そのとき、宮内庁の専門官から『俺は次郎さん（中里さんの祖父）には世話になったんだ。その御礼に作り方を教えてやる』と言って指導してくださったんです。

作業中に、当時まだ小さかった眞子さまや佳子さまが様子を見に来てくださったことも良い思い出です。

いまも宮内庁の仕事には特別感があります。つないでいただいた先祖に感謝の気持ちを忘れず、責任を持って仕事に取り組み続けたいです」

神聖な「御簾」を作り続けて

小川植木と同じように、天皇が東京に移った約150年前から仕事を請け負っているのが渡邉みすやだ。皇居内に宮中三殿（祭祀が行われる神殿）を建てる際、宮中内に掛ける御簾を献上することになったのが始まりだという。

御簾とは、竹ひごを編んで作られた、宮殿や神社仏閣で使われる特別な簾のこと。単なる日除けや間仕切りではなく、神聖な空間と俗世を隔てる「結界」としての役割を持ち、平安貴族の調度品としても使われた。現在では仏間や神棚、格式高い場所などで利用されている。

渡邉みすやでは、仕入れた竹を一つ一つ細かく割って、絹糸で編んで仕上げる。第十一代有職御翠簾師である渡邉辰雄さん（73歳）はこう語る。

「24歳で仕事を始めたとき、宮内庁の専門官から『簾は庶民が使うもの。翠簾は高貴な方が使う簾を指すが、さらに御の字がつくのだから、それだけ高貴な方の前に掛ける物だと思え』と言われました。今もその意識で作っています。

また、宮中三殿には計三十数枚の御簾があります。それぞれの御簾には耐用年数があって、宮中の前のほうに掛かる御簾は陽が当たるので日焼けしやすい。そのため、毎年数枚ずつ入れ替えをしています」

宮内庁に納める御簾にはこだわりの素材が使われている。たとえば布地は、金糸をふんだんにあしらった西陣織だ。わずか30cmで数万円もの価値があるため、裁断するときには緊張が走るという。

いまは、家族5人で御簾づくりを行っている。十二代目は長女が引き継ぐ予定だ。

「名刺や挨拶などで『宮内庁』という看板を使えることはウチの誇りです。ひとつひとつの御簾を作り上げることは非常に神経を使いますが、名誉なことですし、やりがいがあります。娘の代になっても、伝統を守り続けてほしいですね」

また、宮内庁の資料には、天皇が行幸啓した際の宿泊先も書かれる場合がある。資料を参考にしつつ上の表にまとめたので、旅行に出かけるときの参考にしてほしい。

皇室行事の裏では、多くの職人が誇りと使命感をもって仕事に取り組んでいた。

