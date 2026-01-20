川崎宗則が大活躍中！野球の新天地・ドバイを支える”和製スリーダイヤ”の秘密

ドバイの「プロ野球」で川崎宗則が大活躍！

昨年末、家族でドバイを訪れた際、砂漠の地でプロ野球の日本人選手が主役となる印象的な場面に立ち会いました。

前編『川崎宗則、中島宏之がドバイで大活躍…！中東で躍動するプロ野球選手たちと砂漠から始まった“野球の未来“』で紹介してきたように、砂漠エリアに整備されたスタジアムで行われたプレーオフ最終戦では、スタメンの半分近くを日本人選手が占め、その存在感は際立っていました。

試合では、川崎宗則選手が要所でチームを牽引し、初代チャンピオンに輝いたファルコンズのプレーオフMVPに選ばれました。また、同じファルコンズには中島宏之選手も所属しており、経験に裏打ちされたプレーぶりは強い印象を残しました。

観客数は数百人規模にとどまっていましたが、DJによる実況や多国籍な演出が施されたスタジアムには、新しい野球文化を根付かせようとする意欲が感じられました。このリーグは今後、中東各都市へ拡大する予定だといいます。

日本人選手の活躍は、単なる新リーグ誕生の話題にとどまらず、ドバイやアブダビが国家戦略として進める「スポーツを軸とした都市づくり」を理解するうえで、象徴的な出来事でした。

資金力と構想力がすごい

プロ野球の観戦後に、うちの子供たちは１週間ドバイで行われた野球キャンプに参加したのですが、ここの先生の内の１人は前述したこのドバイのプロ野球に参戦していた中米出身の選手で、現役のプロ選手からの直々の指導ということで、とても貴重な機会となりました。

野球に限らずUAEは豊富な資金力を背景としてスポーツ全般における存在感を増しています。

毎春にドバイで開催される競馬のワールドカップは世界有数の規模ですが、年々日本からの参戦も増えていて関心も高まってきています。競馬施設も野球のスタジアムと同じく砂漠エリアのメイダン地区にあります。

この地区にはほかにも、全長1km以上と世界最大の規模となる人工スキー場なども計画されており、世界でもトップクラスの難易度を誇る全長8,000ヤードのゴルフコースも完成しているなど、ドバイの砂漠エリアはスポーツを目玉とした開発が進行しています。

一方、お隣の都市アブダビはサッカーに注力しています。アブダビは2008年に約400億円を支払ってプレミアリーグの強豪であるマンチェスター・シティ（マンC）のオーナーとなり、これまでに４連覇を含む８度の優勝や欧州クラブチームの最高峰を決めるチャンピオンズリーグの制覇など数々の偉業を成し遂げています。

そして、エティハド航空や不動産大手Aldar社などアブダビの大手企業がマンＣの公式パートナーとなり、クラブブランドを観光や経済発展にも活用しています。

アブダビの観光の中心となっているヤス島では、モール内の体験型施設「シティ・チャレンジ」でデジタル技術を駆使したサッカーのトレーニングを体験でき、サッカー練習の専用施設「ヤス・キックス」には中東で有数の高品質なピッチも整備され、サッカー選手育成のハブ拠点として位置づけられています。

また、26年１月には15面の天然芝ピッチを使用して20ヵ国以上から約250チームが参加する中東最大級のユース大会「マンC・アブダビカップ」も開催され、優勝チームにはマンＣの本拠地への招待旅行という豪華な賞品まで用意されています。

これまでドバイでは観光やレジャー産業、アブダビでは文化事業を先行させて海外から観光客を集めてきましたが、どちらの都市もスポーツを軸とした集客も活発化していきそうです。

“見えない主役”は日本の技術力

このようにUAEはスポーツシーンにおける存在感を高めていて、そこでの日本人の活躍も目立っていますが、ドバイの交通インフラについても日本企業が支えています。今までドバイを10回近く訪れてきましたが、車での移動ばかりで、今回初めてドバイの鉄道（メトロ）を利用しました。ドバイメトロはすべて無人の車両が運航していて、ドバイで最も交通量の多いシェイク・ザイード通りに沿って整備されたレッドラインは１日中込み合っていました。

特に朝と夕方の込み具合は東京のラッシュ時の混雑に匹敵するレベルで、子供と乗車する際に何本か見送らなければならなかったほどです。

ドバイメトロの建設は三菱商事がプロジェクトリーダーを務め、三菱重工が鉄道システム全般を設計し、実際の建設工事を鹿島建設と大林組に、トルコのヤピ・メルケジ社が担うという日本企業を中心としたコンソーシアムで完成しました。また、鉄道車両についても近畿車輛が提供しています。

工事の完成後の鉄道システムの運営は、三菱重工とフランスのケオリス社が担っており、上記のような混雑時には１−２分ごとに鉄道が来る世界的にも見ても稀なレベルの頻繁な鉄道運航を実現しています。

観光客向けには１日800円ほどで乗り放題となるパスもあり、ドバイは交通渋滞もひどいですから観光客があちこち足を延ばすのにもメトロはオススメです。

交通インフラは日本企業！

ドバイだけでなくカタールのドーハのメトロについても、三菱商事・三菱重工業と近畿車輛というドバイと同じ座組に日立が加わって鉄道システム一式を受注しました。

ドバイをはじめ中東全体でも大規模な工事の多くを中国系のディベロッパーを受注し、小売りなどほかの業種でも中国勢の存在感が高まっていますが、交通インフラについては日本企業がしっかりと食い込み、実際に市民の足として人気となっていることをうれしく感じました。

