¡Ö¤ª¤º¤ª¤º¡×¡Ö¤Î¤Ã¤½¤ê¡×¡Ä¥ªÃÊ¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï¡© ¸À¸ì³Ø¼Ô¡¦½©ÅÄ´îÈþ¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¸ì¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤òÅ°Äì²òË¶¡ª¡ÚNHKÇÐ¶ç¡Û
¡ÖO¡×¤ò´Þ¤à¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï¡© ½©ÅÄ´îÈþ¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤ò¾Ò²ð¡ª
¡Ö¤ª¤º¤ª¤º¡×¡Ö¤Î¤Ã¤½¤ê¡×¡Ö¤í¤ó¤í¤ó¡×¡Ä¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ïµ¼ÂÖ¸ì¤äµ¼²»¸ì¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¡ØNHKÇÐ¶ç¡Ù¥Æ¥¥¹¥È¤Ë·ÇºÜ¤Î¡Ö¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú²òË¶¼Åµ¡×¤Ï¡¢¿·½ñÂç¾Þ2024¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¼çºÅ¡Ë¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¸À¸ì¤ÎËÜ¼Á¡Ù¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¸À¸ì³Ø¼Ô¤Î½©ÅÄ´îÈþ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤òÇÐ¶ç¤È¤È¤â¤ËÅ°Äì²òË¶¤¹¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¿¼¤á¡¢ÇÐ¶çºî¤ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤â³Ø¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Êì²»¡¡O ¤ò´Þ¤à¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú
――――
¡¡Êì²»¤Î¤ß¤¬°Û¤Ê¤ë¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Î¥Ú¥¢¤Ç¡¢°ÕÌ£¤â¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡°Õ³°¤È¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
――――
¡¡¡Ö¤¿¤é¤¿¤é¡×¤È¡Ö¤À¤é¤À¤é¡×¤ÏÊì²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò²»¤ÎÀ¶Âù¤Î¤ß¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¤¤¤º¤ì¤â±ÕÂÎ¤¬¿â¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£°ã¤¦¤Î¤Ï±ÕÂÎ¤ÎÎÌ¡£¡Ö¤À¤é¤À¤é¡×¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Êì²»¤Î¤ß¤¬°ã¤¦¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤òµó¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤À¤é¤À¤é¡×¤È¡Ö¤Ç¤ì¤Ç¤ì¡×¤Ï¡¢ÊÒ¤ä±ÕÂÎ¤ò¡¢ÊÒ¤äÄù¤Þ¤ê¤Î¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¿¤é¤¿¤é¡×¤È¡Ö¤Á¤ê¤Á¤ê¡×¤È¡Ö¤Ä¤ë¤Ä¤ë¡×¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÉ½¤¹¾õ¶·¤¬¿ïÊ¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¤¿¤é¤¿¤é¡×¤È¡Ö¤È¤í¤È¤í¡×¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â±ÕÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤òÉ½¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢°ÕÌ£Åª¤Ë¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤À¤é¤À¤é¡×¤È¡Ö¤É¤í¤É¤í¡×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¸½ÂåÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡¢¥¢ÃÊ¤È¥ªÃÊ¤Î´Ö¤Ë¤À¤±¡¢¤¤¤¯¤é¤«ÂÎ·ÏÅª¤ÊÂÐÎ©´Ø·¸¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ªÃÊ¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢¥¢ÃÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢ÃÊ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬½É¤ê¤Þ¤¹¡Ê½½·î¹æ¡Ë¡£¥ªÃÊ¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢¥¢ÃÊ¤ËÈæ¤Ù¾®¤µ¤¯¹µ¤¨¤á¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¿¤é¤¿¤é¡¿¤À¤é¤À¤é¡×¤¬´À¤Ê¤É¤¬À¹¤ó¤ËÎ®¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¤¹¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤È¤í¤È¤í¡¿¤É¤í¤É¤í¡×¤Ï¥·¥Á¥åー¤Î¤è¤¦¤ÊÇ»ÅÙ¤Î¹â¤¤±ÕÂÎ¤¬¤æ¤Ã¤¯¤êÎ®¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ñ¤¤Ñ¤¡×¤È¡Ö¤Ý¤¤Ý¤¡×¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¹Å¤¤ÊªÂÎ¤ÎÇË²õ²»¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ñ¤¤Ñ¤¡×¤ÏÈÄ¥Á¥ç¥³¤Ê¤ÉÊ¿ÌÌÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤ò»ý¤ÄÊªÂÎ¡¢¡Ö¤Ý¤¤Ý¤¡×¤Ï»Þ¤Ê¤ÉÄ¾ÀþÅª¤Ë¿¤Ó¤ëÊªÂÎ¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢ÃÊ¤è¤ê¥ªÃÊ¤¬¹µ¤¨¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢£Á¤è¤ê£Ï¤Î¤Û¤¦¤¬¸ý¤Î³«¤Êý¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥ªÃÊ¤¬É½¤¹¾®¤µ¤µ¤Ï¡¢¥¤ÃÊ¤¬É½¤¹¾®¤µ¤µ¤Û¤É¤Ë¤Ï¾®¤µ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Ô¤¤Ô¤¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·ÇË²õ¤òÉ½¤¹¤Ê¤é¡¢¡Ö¤Ý¤¤Ý¤¡×¤è¤ê¤âºÙ¤¤ÊªÂÎ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ØNHKÇÐ¶ç¡Ù¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¶çÎã¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ò²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ªÃÊ¤¬»ý¤Ä°Å¤µ¤ä´Ý¤Ã¤³¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ö»Õ
½©ÅÄ´îÈþ¡Ê¤¢¤¤¿¡¦¤¤ß¡Ë
1982Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ì¾¸Å²°Âç³ØÊ¸³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤ÏÇ§ÃÎ¡¦¿´Íý¸À¸ì³Ø¡£Ãø½ñ¡¦ÊÔ½ñ¤Ë¡Ø¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ÎÇ§ÃÎ²Ê³Ø¡Ù¡Ø¸À¸ì¤ÎËÜ¼Á――¤³¤È¤Ð¤Ï¤É¤¦À¸¤Þ¤ì¡¢¿Ê²½¤·¤¿¤«¡Ù¡¢Ideophones, Mimetics and Expressives ¤Ê¤É¡£
¢¨·ÇºÜ»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹
¢¡¡ØNHKÇÐ¶ç¡Ù2026Ç¯2·î¹æ¤è¤ê¡Ö¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú²òË¶¼Åµ¡×
¢¡¥¤¥é¥¹¥È¡§ÀîÂ¼ °×
¢¡»²¹ÍÊ¸¸¥¡§¡Ø¸½ÂåÇÐ¶çµ¼²»¡¦µ¼ÂÖ¸ì¼Åµ¡Ù¡Ê¿åÄí¿ÊÊÔ¡¦ÇîÍ§¼Ò¡Ë¡¿¡ØÆüËÜ¸ì¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú――²»¾ÝÄ§¤È¹½Â¤¡Ù¡ÊÉÍÌî¾Í»ÒÃø¡¦¤¯¤í¤·¤ª½ÐÈÇ¡Ë¡¿ Akita, K., McLean, B., Park, J., & Thompson, A. L. (2024). Iconicity mediates semantic networks of sound symbolism. The Journal of the Acoustical Society of America, 155. ¡¿ Yamazaki, M. (1995). On the ablaut of onomatopoeia in the Altaic languages and Japanese. Tohoku Studies in Linguistics, 4.
¢¡¥È¥Ã¥×¼Ì¿¿¡§rai/¥¤¥áー¥¸¥Þー¥È¡Ê¥Æ¥¥¹¥È¤Ø¤Î·ÇºÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë