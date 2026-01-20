天皇陛下から雅子さまへのプロポーズは「異例づくし」だった…明かされた「率直な思い」と「驚きの返事」

雅子妃誕生までの道のりは、皇室と宮内庁の懸念、昭和天皇の旧華族志向、そして雅子さま自身の外交官としてのキャリアへの希望が交錯した複雑なものでした。（現在は皇后ですが、時系列がわかりやすいように、この原稿では一部、雅子さまを雅子さん、天皇陛下を浩宮殿下と表記します）

昭和天皇は美智子さまと自分の妻である香淳皇后が必ずしも良い関係とは言えなかったことを心配し、旧華族からの妃候補を望んでいました。また、宮内庁は水俣病の原因をつくった「チッソ」社長が小和田家の縁戚にあたることを憂慮していました。一方で、浩宮殿下は母である美智子さまを理想とし、「開かれた皇室」を実現するような才気あふれる雅子さんに強く惹かれていました。

元々、雅子さんが皇太子妃候補になったのは、飛び入りに近い状態で、最初の出会いであるパーティーには名簿に手書きで書き足されているというような状態だったそうで、雅子さんは、その時点ではお妃候補になることなど、夢にも考えていなかったそうです。

雅子さま「留学先からの帰国」で再び動き出した

89年に昭和天皇が崩御されると、ひとつの障壁はなくなりました。そして91年に浩宮は宮内庁が強く推すお妃候補であった旧華族出身の女性を諦めます。それには理由がありました。90年に小和田雅子さんが留学先の英国から帰国され、また会える状況がうまれたのです。もっとも、日米外相会談で通訳を務めるなど日々外交の現場で活躍している雅子さんは、なかなか、その気にはなりませんでした。

この時期、浩宮様は何度も雅子さんに電話をして、デートの申し込みをしています。正直、芳しい答えはありませんでした。

そのような状況のなかで、浩宮殿下の気持を汲んだ多くの人が、小和田家の説得を試みます。父、小和田恆氏は、反ソ蓮で有名な外交官であり国士。そこまで浩宮さまが思うなら、という気持はあったようですが、母、優美子さんは、反対でした。同世代の美智子さまの苦労をみてきたこと。母親も田園調布雙葉から慶応大。均等法のない時代なのでエールフランスの秘書職で入社。四年で結婚していることから、娘には自由に社会で活躍させてやりたいという希望があったようです。

「極秘」で決行されたプロポーズ

しかし、お二人の間の問題の多くは解決し、ついにプロポーズの日をむかえることになります。場所は宮内庁新浜鴨場（千葉県市川市）。鴨場は主に11月中旬から翌年の2月中旬までの鴨の狩猟期間に、駐日大使や国会議員を接遇する場所として使用されています。この年（1992年）、期間前の10月3日に正門が開いたのは、異例のことでした。

雅子さんが乗っていたのは、仲介役の元外務次官・柳谷謙介氏が運転するマイカー。後部座席の雅子さんの隣には、柳谷氏の妻が座り、一見、家族のようにカモフラージュされています。

一方、皇太子は午前9時に東宮仮御所をご出発されました。このことは、宮内庁幹部と身の周りの世話をする内舎人の数人しか知りませんでした。雅子さんプロジェクトは、情報管理による秘密保持が最重要であり、この日は宮内記者に「殿下は、外出など特別な用事はなくゆっくりと仮御所で過ごされる」と予定を発表していました。

誰もいない皇太子の部屋に食事を運び…

実は1カ月半前の8月16日、皇太子と雅子さんが柳井氏宅で5年ぶりに再会したときも、菅野弘夫東宮大夫は「殿下は午後からテニス。外出される予定はありません」と発表。実際に車にテニス用具を持ち込むほどの用意周到ぶりでした。

秘密保持は対マスコミだけではなく東宮職員に対しても徹底していました。この日も、日中だれもいない皇太子の部屋にラーメンや果物を運び込んで、あたかもずっと在室しているかのように偽装していたといいます。

「皇太子の食事時間は決まっているので、この日は支度をする大膳課に時間の変更を事前に報告していたようです。当日急に夕食が遅くなると、外出したことが知られてしまうため、注意をはらったようです」（宮内記者）

通常、皇太子の外出時には黒塗りのハイヤーが使われますし、前後に護衛の車が同行するのですが、この日は警備関係にも連絡をまったくしない徹底的な秘密保持態勢がとられました。

「横に並んで歩く」よう声をかけられた

皇太子が鴨場に到着すると、先に待っていた雅子さんと柳谷夫妻の一行が出迎えました。車を降りた皇太子は、にこやかだったといいます。雅子さんは、狭いワンボックスカーにまで乗り込まれて会いに来てくださった皇太子の熱意に、胸を打たれた、とあとで語っています。

二人は、前回の5年ぶりの再会のときよりも、打ち解けた様子で、一行は目の前に広がる池を見ながら歩きました。雅子さんが後ろに少し下がると、皇太子は横に並んで歩くよう声を掛けられたそうです。皇太子が望んだのは、一歩下がってついてくる女性であることより、楽しく会話をしながら、いっしょに歩を進めることができる女性だったのです。

皇太子は、雅子さんに皇室のことを少しでも理解してもらうため皇族の生活や諸行事などをお話しされたといいます。途中、モグラが巣を作る時に排除した残土が盛り上がる「モグラ塚」がありました。動物好きの雅子さんは懐かしがり、幼い頃にモグラ塚を見つけたときの話や、米国・ベルモントの自宅前が自然保護区で、リスやタヌキが出没した思い出を語ったと言われています。

伝えられた「お気持ち」

しばらくして、皇太子は表情を引き締められ雅子さんに語りかけた。

「私と結婚していただけますか」

はっきりとしたプロポーズだった。だが、雅子さんは、まだ決心がつかなかった。やっと次のように返事をした。

「……お断りすることがあっても宜しいでしょうか」

皇太子は穏やかなご様子は変わらなかったが、しかし諦めずに、

「外交という分野では、外交官として仕事をするのも、皇族として仕事をするのも国を思う気持ちに変わりはないはず」

と言葉を強く述べられたと言われている。そして、

「雅子さんが皇室に来てくれたら嬉しい」

と素直にお気持ちを伝えられたのでした。

