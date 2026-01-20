何度タイムループしても祖父が誰かに殺される(泣)相続を巡る事件と「空白の一日」の謎に包まれるSFミステリー怪作！

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回紹介する本は、不思議な力を備えた主人公が登場するミステリーです。2025年に惜しくも亡くなられた西澤保彦先生の真骨頂とも言える「SF新本格ミステリー」。事件の謎だけではなく、その「不思議な力」を巡る別の疑問が生じて混迷を深めていく作品のようです……。

タイムループで悲惨な結末は避けられたが……？

さて、まずは訃報に触れなければなりません。2025年11月、ミステリー作家の西澤保彦先生がお亡くなりになりました。まだ60代半ばという若さでしたが、独特の作風で長年多くのミステリーファンを魅了してきた方です。謹んでお悔やみを申し上げます。

今回ご紹介するのは、そんな西澤先生の代表作ともいえる一冊です。

西澤保彦『七回死んだ男』

西澤先生といえば、数ある作品の中でもやはりこの『七回死んだ男』を紹介しないわけにはいきません。ちなみにお亡くなりになった11月にすぐ紹介しようとも考えたのですが、この小説は舞台となる時期がお正月なのです。ですから1月のタイミングに合わせてのご紹介とさせていただきました。

かなりインパクトのある仕掛けが施された作品ですが、今回紹介するにあたって久しぶりに読み返してみました。毎回言っている気がしますが、結構内容は忘れているものですね。軸となる設定は覚えていても、細かな伏線や、なんなら結末さえも忘れていて、非常に新鮮な心持ちで読むことができました。『七回死んだ男』を「三回読んだ男」、ようへいでございます。いや、もしかしたら4回くらい読んでいるかもしれません（笑）。

まず簡単なあらすじをご紹介しましょう。

物語の舞台は、ある資産家の実家。そこでは後継者を決めるため、資産家の娘たちや孫たちが一堂に会して新年会が開かれています。誰が莫大な遺産を受け継ぐのか。リアルな話をすれば遺産相続には「遺留分」がありますから、後継者に指名されなくてもある程度の遺産はもらえるはずなのですが、まあそんな野暮なことは言いっこなしとしましょう。

後継者は相当な遺産を受け取れて、人生これで上がりとすることができるため、娘たちは自分たちの子供に継がせたいと必死になっています。

そんな欲望渦巻く新年会のさなか、高齢である資産家が、屋敷の中で翌朝遺体となって発見されます。

これは病死なのか、事故なのか、はたまた他殺事件なのか。事件であれば、やはり遺産相続に絡んだものなのか。真相は……という物語です。

この物語の主人公は、資産家の孫であり後継者候補の一人でもある男子高校生です。彼には一風変わった体質があるのですが、それが「同じ一日を何度も繰り返してしまうタイムループ体質」なのです。ブッ飛んだ設定ではありますが、この体質こそが、この物語に最高のスパイスを与えています。

厄介なことに、この体質は主人公自身でコントロールができません。「今日楽しかったからもう一日繰り返したいなあ」と思ってタイムループに入れるわけではないのです。ある時突然タイムループが始まり、一度そのループに入ると同じ日を「9回」繰り返すことになります。9回繰り返し、その間の日々は何をしても必ずリセットされてしまう。

そして最後の9回目の出来事が「決定された一日」として翌日にバトンが渡される、というルールになっています。

主人公はこれを幼児期から何度も繰り返しているため、実際は同い年の人たちよりも何倍も人生を生きていることになります。ひどい時だと、月に何度も9日間のタイムループが起こるわけですから、ある意味では人生に倦んでいるわけです。

けれども、そんな彼のタイムループが、たまたま資産家の祖父が亡くなった日に訪れます。祖父の遺体が発見され、事故か事件かと親戚一同騒然となり、警察による捜査が始まってドタバタの一日を終える。

「おじいちゃんはどうして亡くなったんだろう？」と思いながら眠りにつき、目を覚ますと……現実に戻っている。まだ祖父が生きている朝の段階に戻っているわけです。

そこで主人公は、祖父の死の真相をまずは調べ始めます。

すると、やはりこれは他殺なのだということがわかり、犯人の目星もつきます。そこで彼は祖父の死を防ごうと奔走します。具体的には、犯人と思われる人物と祖父を二人きりで接触させないようにするのです。

ところが、その犯人を引き剥がしても、祖父は違う人に殺されてしまうのです。そこで次の日、その別の犯人も含めて祖父と接触させないようにするのですが、これまた祖父は違う人物に殺害されてしまう……。つまり何日繰り返しても、祖父が亡くなるという世界線が変わらないのです。

「それほど祖父は憎まれていたのか？」「あるいは莫大な遺産が人を狂わせているのか？」。主人公は今一度、祖父の死の理由を探ります。残されたループはあとわずか。果たして祖父を救うことができるのか……？

ここで結論を言いますと、主人公は最終的に祖父を救うことになります。「えっ、そんな肝心なところをネタバレして大丈夫なの！？」と思うかもしれませんが、大丈夫です。この『七回死んだ男』の面白さは、その先にあるからです。

まず一つのポイントは、どうやって祖父を救えたのか、そしてなぜ祖父は何度繰り返しても殺されてしまうのか、その真相が見えてくる過程にあります。

そしてもう一つ、ここが重要です。祖父を救った後、主人公はあることに気がつきます。自分の感覚と、実際の日にちが一日ズレているのです。

これはどういうことかというと、ループの最終日に祖父を救って、次の日が無事に訪れるはずなのに、目が覚めると「翌々日」になっていたのです。あれ？ と。ループは間違いなくいつもと同じ回数しか起きていない。仮にループの回数がいつもと違っていて、もう一度祖父が亡くなる前の一日に戻るのならまだしも、なぜか「空白の一日」が生まれて翌々日に目が覚めている。

……これが皆さん、実によくできたストーリーなのです。主人公の時間のズレはなぜ起きたのか。じっくり慎重に読んで、「空白の一日」の真相に気がつける勘の鋭い方もいらっしゃるかもしれません。ラストまで読んで存分に楽しめること間違いなしの一冊となっています。

西澤先生は、こうしたSFチックな面白い設定を盛り込んだミステリーを数多く残されています。例えば主人公がテレポーテーションできるとか、テレパシーが使えるとか、一見ブッ飛んだ設定でも、それを論理的なミステリーとして仕上げて納得させてくれる見事な手腕の持ち主でした。ぜひその他の作品にも触れてみてください。改めて、謹んでお悔やみ申し上げます。

西澤保彦『七回死んだ男』

この番組のPodcastは、毎週月曜朝6時に配信となっています。そしてこの番組が、北海道のSTVラジオというラジオ曲の番組でも放送されております。Podcastや現代ビジネスの記事でお付き合いの方も、book@stv.jpまでメッセージお待ちしております。Spotify、ApplePodcast、Amazon Music、YouTube、ラジコPodcastで、聞くことができますので「ようへいの時短ブッククラブ」とご検索ください。

それでは皆さん、素敵なブックライフをお過ごしください。

● 番組公式Xアカウント

● 番組Spotify

● 番組YouTube

● STVラジオ公式サイト

【つづきを読む】「仰天のトリック」がクセになる…「北の読書大好き芸人」が全力をこめてオススメする「最強のミステリ小説」の名前