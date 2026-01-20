「媚中政治家とは大違いの清廉さ」元中国大使・丹羽宇一郎、関係者が明かす《カネや名誉に執着しない》生き様

伊藤忠をトップ商社へと押し上げた男

「上司にも反対意見を平気で言うことで丹羽さんは有名でした。初めて役員に登用される際も、その直前まで社長に不満を言っていたそうです」（大手新聞社経済部デスク）

伊藤忠商事の元社長・丹羽宇一郎氏が昨年12月24日、老衰のため86歳で亡くなった。民間人として初めて中国大使を務めたことでも知られている。

「バブル崩壊後、不良債権処理に悩まされた時代に伊藤忠の副社長に就いた丹羽さんは、20年ぶりの大幅赤字に転落した'98年にファミリーマート買収を断行しました。

同年に社長に就くと不良債権を一括処理し、約4000億円の巨額損失を計上。社内外から大反対の声が上がっても、決断を先送りしなかった姿勢は、後に伊藤忠をトップ商社へと押し上げる礎となりました」（同前）

丹羽氏は、若いころから型破りだった。大学時代、母からもらったカネはすぐ酒代に使い、就職後も給料は飲み屋のツケに使ったと自ら述べている。

口癖は「清く正しく美しく」

服装には無頓着で夏も冬も背広一着、ネクタイ一本でやりくりしていたという。カネや名誉に執着しない性格で、周囲の空気に左右されなかった。

伊藤忠会長時代から晩年まで丹羽付のチーフエコノミストを務めた中島精也氏は、こう語る。

「社長になっても電車通勤でしたし、国際連合世界食糧計画WFP協会会長を務めたときはアフリカに自腹で行って、サバンナで野宿したそうです。

一方で、『戦争だけはイカン』という信念があり、『俺は弱い者の味方だ』とも言っていたものです。口癖は『Clean, Honest, Beautiful（清く正しく美しく）』。言葉通りの生き方が魅力的でした」

晩年は妻と過ごす時間と読書の時間を大切にしていたという。信念と行動を一致させた不世出の経営者だった。

「週刊現代」2026年2月2日号より

