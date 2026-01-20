身長165センチ体重130キロの50代男性が緊急入院、意外な「その後」…医師が警告する「肥満症」の恐怖

高血圧、糖尿病、高尿酸血症……。肥満はさまざまな病気を引き寄せ、放置すれば命の危険にまでつながる深刻な問題だ。にもかかわらず、「これくらい大丈夫」と甘く見てはいないだろうか。著書に『からだの声を聴く習慣』がある医師の鈴木孝子氏が、肥満の「本当の恐ろしさ」を警告する。

「ただ太っているだけ」では済まされない

肥満は多くの病気を引き寄せる最大の危険因子といっても過言ではありません。

皆さんはご自分のBMI値を把握していますか？ BMI（Body Mass Index）は、体重［kg］÷（身長［m］×身長［m］）で算出される体格指数です。

日本では、標準値は「22」、そして「25」以上になると肥満に該当するとされています。この指標は健康診断でもよく使われています。

肥満は「ただ太っているだけ」では済まされない、深刻な問題です。高血圧、糖尿病、高尿酸血症などの合併症を招き、放置すれば命の危険にまでつながることがあります。こうした合併症がある場合、もはや肥満ではありません。「肥満症」という病気なのです。

食べすぎや飲みすぎ、運動不足、ストレスなど、肥満の原因はさまざまあります。肉類中心の高カロリーな食事や手軽なファストフード、ジャンクフードの誘惑、さらに年齢とともに基礎代謝が低下していくことも、肥満を助長します。

世の中には肥満対策のサプリメントや健康グッズがあふれていますが、肥満を簡単に解消する方法はありません。やはり、日々の食生活を見直し、からだを意識的に動かす時間を作るなど、地道な努力が必要です。

太ってきたと感じたら、からだからのサインを見逃さず、早めの生活改善に取り組みましょう。

放置すれば命の危険につながることも

肥満の方の中には「ダイエットさえすれば全部解決するんでしょ？」と楽天的に考えていたり、「自分が肥満気味であることは自覚しているから、あまり指摘しないでほしい」と、まるで親から「勉強しなさい」と小言を言われているかのように聞き流そうとしたりするケースが見受けられます。

たとえば50代男性の患者さんは、身長165cm、体重130kgと、重度の肥満状態でした。高血圧、高尿酸血症、睡眠時無呼吸症候群を患い、コロナ禍の巣ごもり生活で体重はさらに10kg増加してしまっていました。

私は長らく、この方に生活改善の指導をしていましたが、まったくやる気が感じられず、いつまで経っても変化がみられませんでした。

食事内容の記録を提出するように求めていたのですが、私より少ないのではないかと思うような報告ばかり。私は頭を抱えながら、根気強く肥満の危険性を伝え続けていました。

しかし、その甲斐もむなしく、下肢静脈瘤（足の血管が浮き出る病気）や膝関節痛が悪化し、体動困難に陥ってしまいました。こうなっては仕方ないので、提携先の病院に緊急入院をしてもらいました。

なんとか危機を脱したものの……

治療とリハビリを含めた入院期間は3カ月に及びました。食事制限はもちろん、毎日きちんと運動メニューをこなしていただき、この間になんとか危機を脱することができました。

退院後、彼から電話があり「命を救っていただき、本当にありがとうございました。これから僕は頑張りますよ！」といつになく晴れやかな声で報告をしてくださいました。入院中の減量は10kgに及び、体調もずいぶんよくなったようです。

私は、やっと理解してもらえたとうれしくなりました。これから少しずつ標準体重になるまでサポートしていこうという気持ちでした。

ところが、退院後最初の診療日になっても彼は姿を見せませんでした。数カ月にわたりスタッフが何度も連絡したのですが、結局今も来院されていません。

本人に確認できないので何とも言えないのですが、もしかしたら、「また太りすぎたら相談すればいい」くらいに思っているのかもしれません。

だとしたら、同じことの繰り返しになるどころか、次はもっと危険な状態になるかもしれません。体へのダメージは確実に蓄積されているからです。

肥満の改善で多くの健康問題が解決する

肥満は、単なる見た目の問題ではありません。からだが大きいということは、その大きなからだを動かし維持するために、脳が常に全身の臓器に「働かなくちゃいけない」と司令を出している状態なのです。

このフル稼働が続くと、肝臓をはじめとするからだのさまざまな機能が低下し、糖尿病や高血圧のリスクが高まります。いわば「働きづめの息切れ状態」です。

また、食べすぎは尿酸や悪玉コレステロールの数値を上昇させ、これらの有害物質は体内に蓄積されます。

尿酸値が高くなると、余った尿酸が腎臓で固まって結石（尿酸結石）を作ることがあります。また、悪玉コレステロールが増えると血管壁に付着し、動脈硬化の原因となります。このように、食べすぎはさまざまな疾患を引き起こすリスクを高めます。

さらに、運動不足は動脈硬化を進行させ、心筋梗塞などの重大な病気を引き起こす可能性もあります。

繰り返しますが、肥満は万病の敵です。体重と身長のバランスを見ながら筋肉をつけ、皮下脂肪を適度に減らすことが理想です。肥満を少し改善するだけでも、尿酸値や悪玉コレステロールが下がり、多くの健康問題が解決に向かいます。

