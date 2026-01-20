ゴルファー激減で崖っぷちの「ゴルフ場経営」の起死回生となるか…「人工芝コース」の可能性

長期化してきた天候不順、芝を管理するキーパーの人材不足などにより、天然芝から人工芝への移行が進み始めている。

サッカー場や野球場あるいはゴルフ場といった競技場のフィールドには、草香る緑鮮やかな天然芝が敷かれていることが理想。しかし、年々、天然芝の育成管理が容易ではなくなってきていて、必然的に人工芝の必要性が高まっているのだ。

もちろん、人工芝にも問題点がないわけではない。

長らく人工芝の開発に取り組んできたISP環境開発株式会社の岡粼健伍代表取締役に人工芝をとりまく現状と次世代人工芝について訊いた。

中編記事『大阪桐蔭や岡田武史がいち早く採用した「次世代人工芝」を手がける社長が目の当たりにした「日本のスポーツ界」の悪習』より続く。

人口減少で厳しいゴルフ事業

ーー岡崎さんの本業はゴルフで、これまでゴルフ場も経営されたりしてきたし、いまも用品を扱い、またもちろんゴルフ場の人工芝にも携われています。人口減少の波の中で、ゴルフ人口も減っていくわけですが、どんなふうに未来を見据えていらっしゃいますか。

僕らがゴルフ事業に参入した1990年代はゴルフ人口が約1300万人ほどでしたが、いまは約700万人ぐらいとされています。

ゴルフ場経営は非常に厳しい状況です。毎年毎年ゴルファーは減っていき、おそらく、ゴルフ場は現在の半分ぐらいになると思うんですね。いまのままでいくと全国のゴルフ場の会員権保有者の平均年齢が70歳を超えますので。新聞の購買層の動きとまったく一緒です。

人口減少問題だけでなく、この物価高もあって、ゴルフをする人が激減しています。ゴルフショップもかなり厳しいです。僕は用品協会の幹事もしていますから、肌で実感しています。

ーー全国のゴルフ場はどうなっていきますか。

ゴルフ場をいま積極的に買収している会社がありますが、おそらく跡地を太陽光発電施設にするんじゃないですか。僕はそれはそれでいいと思っています。というのも、いま問題になっている新たに山林を開発して発電施設をつくるのと違って、ゴルフ場は環境アセスメントを全部とっていますので。だから、ゴルフ場の地形を変えなければ、すぐに工事ができる。おそらく、ゴルフの本質を重んじていない、ただ客を入れて回転率を上げていくことだけを考えているようなゴルフ場は、お客さんが減ってきたら、次々に切り替えていくんじゃないでしょうか。

一方で名門コースは名門コースとして残る。人間の虚栄心をくすぐるようなところは。二極化していくと思います。

今後の人工芝事業の見通し

ーー生き残りの方策はありますか。

ゴルフ場の人工芝化というのもひとつの方策です。というのも、芝生のキーパーが高齢化していて、いいグリーンがどんどん造れなくなってきているんです。芝生がちゃんと育っていかない。あとはこの異常気象で、たとえば、北海道では寒地用のペンクロスを使ってますが、これだけ気温が上がってくると育たない。コーライ、バミューダといった芝に替えるゴルフ場がものすごく増えています。もう、ベント芝のような素晴らしい転がりをするグリーンは難しい。技術がないので。

ーー人口減少と異常気象の問題が大きいですね。

あとは、多くの人が気づいていませんが、たとえば、ある県のゴルフ銀座みたいなところには、ミツバチがいません。あれは、おそらく農薬だと思います。これだけ気候変動が激しい中で、いいグリーンを造ろうと思うと、ものすごい栄養剤と農薬がいるんです。いいグリーンを造ろうとすればするほど、農薬もいるし、経費もかかる。

だから、いまゴルフ場をやってて思うのは、グリーンを人工芝に、いやティーグラウンドだけでも人工芝に替えれば、ということ。年間の管理費は何千万も浮くと思います。

実際、玉野に350平米の全米オープン用のグリーンを造ってみたんですが、ここはプロには評判がいい。ただ、素人にはグリーンスピード(スティンプ)が12.7フィートと速すぎるので、ちょっと難しくて逆に評判が悪いんですけど。でもこの人工芝なら管理がいらないし、10年以上はもちます。ゴルフ場にとってはメリットはあるかな、と思っています。

本当は本コースを全部つくりたいんですけど、イニシャルコストがかかるのでね。でも、ショートコースを全部人工芝化すればそこは無人で24時間営業できるので、面白いと思います。イギリスにピッチ&パター協会があるように、ヨーロッパの本コースには必ずショートコースがついている。貴族が自分たちの遊ぶゴルフ場としてショートコースを使う。日本ではショートコースは初心者が練習するものとなっていますけどね。

僕はいま、3世代ゴルフの協会をつくろうと思っているんです。「スリー・ジェネレーション・ゴルフ・アソシエーション」という名前で商標登録もとってます。クラブ4本ぐらい持って、おじいちゃんもお母さんも同じステージでショートゲームが楽しめる。そんな新しいスタイルのゴルフ。農薬もマイクロプラスチックの問題も解決しますしね。

ーー最後になりましたが、今後の人工芝の事業の見通しは？

いまもう、とにかくオファーがすごいんです。決まる決まらないはともかく、幼稚園、フットサルコート、野球練習場などものすごい数の見積書を出しているところです。古い体質の団体は相変わらずですが、その一方で少しずつみなさんにもご理解いただけているのかな、と思っています。とにかく、しがらみも癒着もなく、スポーツ業界全体が健全になっていくことを願っています。

【こちらも読む】日本の「特殊な人工芝」でスポーツ少年たちの微細骨折が相次ぐ…異常な現状を変える「次世代人工芝」の開発されるまで

岡崎健吾

1959年岡山県倉敷市生まれ。岡山県立津山高専在学中に喫茶店運営を皮切りに販促品の企画販売、財界業界紙記者などさまざまな職業を経て「ISPコーポレーション」を立ち上げる。人材派遣業、運送業をはじめ、ゴルフ場、ゴルフショップ、ホテル、レストラン経営などで県内有数の企業に。2015年、すべての事業を縮小し、人工芝の研究開発、販売をおこなう「ISP環境開発」をスタートさせる。現在、「maniwacゴルフチャンネル」（FM岡山ほか）に毎週レギュラー出演中。ゴルフのみならず、社会問題にも舌鋒鋭く切り込むトークが好評。

【こちらも読む】日本の「特殊な人工芝」でスポーツ少年たちの微細骨折が相次ぐ…異常な現状を変える「次世代人工芝」の開発されるまで