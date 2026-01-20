平和な同棲生活をキープする９つのポイント
最初は楽しい同棲生活も、気を抜き過ぎると小競り合いばかりのバトルライフになってしまうとか。ライフハック投稿サイト「ナナピ」の「夫婦がうまくやっていくためのちょっとしたコツ」によると、お互いに思いやりや愛をコツコツ表現することが同棲生活のコツ。そこで今回は、平和な同棲生活を送るための９つのポイントを紹介いたします。
【１】目を見て「おはよう」を言い、毎日ちゃんと相手の存在を意識する
挨拶を怠ると、悪い意味で「空気のような存在」になってしまいます。相方の髪型の変化に気づかないような凡ミスを防ぐためにも、毎朝目を見て挨拶するようにしましょう。
【２】「同棲生活の休養日」を作って、気分をリフレッシュする
長い時間を同じ空間で過ごしていると、なんだか息苦しくなってしまうこともあります。時には「同棲生活の休養日」作って別々の友達と小旅行に出かけるなど、お互いに一個人としての時間を作れば新鮮な気分で同棲生活に戻れるでしょう。
【３】喧嘩をした後は、仲直りをハデに祝う
同棲相手と喧嘩をした後は、何もしないとしばらくギクシャクした関係が続いてしまうもの。喧嘩の再発を防ぐためにも、一度仲直りをしたら、あえて外食に行ったり新しい生活家電を買うなど、二人で仲直りを祝えばより良い関係を築いていけるでしょう。
【４】オリジナルのルールで喧嘩を防ぐシステムを作る
「電気の消し忘れ＝マイナス１点」、「服の脱ぎ散らかし＝マイナス３点」など、お互いをイライラさせる言動を明確にして、「１０点貯まったら１０分マッサージ」などの楽しいルールを作れば上手に喧嘩を防ぐことができるでしょう。
【５】定期的にデート日をつくり、楽しい思い出を更新する
同棲していると、何かのきっかけがない限りデートに行かなくなる人も多いとか。たとえば、ふたりの婚約記念日や付き合った記念日が１月１日なら毎月１日にデートに行くなど、デートを慣例にすることで刺激的な生活を維持できるでしょう。
【６】できる限り屁やゲップなどの隙を見せず、異性としての品をキープする
無防備な状態をさらけ出せることは同棲生活のメリットですが、屁やゲップなどを連射されると良い気分はしません。親しき仲にも礼儀あり。適度な緊張感を保つことで、新鮮な同棲生活をキープできるでしょう。
【７】マメに感謝を伝えて、優しい行動を引き出し合う
料理を温めて帰りを待ってくれていたときや、洗濯当番を代わってくれたときなど、相手の思いやりにはちゃんと感謝を伝えて応えましょう。「ありがとう」を口癖にすることが優しさの絶えない同棲生活をおくる秘訣。
【８】テレビを観ながら会話をして、感情を共有する
テレビはコミュニケーションツール。ぼんやり観ているよりも、疑問に思ったことなどがあれば相手に質問してみましょう。常に会話のラリーが続けば、「会話のない夫婦」にならずに済みます。
【９】キスを習慣にして、恋人気分をキープする
お互いが男と女の関係であることを忘れると、どうしても生活に潤いがなくなってきます。お互いに好きだから同棲していることを忘れないためにも、出掛ける前や寝る前など、１日最低１回のキスを習慣化させて恋人気分をキープしましょう。
以上、気に入った方法があればぜひ試してみてください。他にも、平和な同棲生活をキープする方法があるかもしれません。皆さんのご意見をお待ちしております。（アサハラヒ）
