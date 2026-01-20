小学生の水泳大会も標的に…「佳子さまビキニ」事件で浮き彫りになった「ディープフェイク画像」のヤバすぎる実態

大炎上した佳子さまビキニ問題

《この画像をビキニにして》

このような指示を、XのAI機能『Grok』（対話型生成AI）に頼むユーザーが続出した。女性の画像と紐づける形で冒頭のような指示を出すと、投稿した写真が性的に加工されてしまうのだ。2026年年始からこのような被害が世界各地で起きた。

「2025年12月、Grokに画像編集機能が実装されたことが発端でした。Xのアカウントがあれば、ほかの人が投稿した画像やイラストに対し、リプライを利用して無断で編集・加工の指示を出せるようになったんです」（SNS事情に詳しいジャーナリスト）

仕組みはこうだ。女性が顔写真を投稿する。するとほかのユーザーが、返信（リプライ）で《水着に加工して》などとGrokに指示を出す。すると、加工後の性的な画像がタイムライン上に公開され、ほかのユーザーの目に触れる状態になってしまう。

こうした無断加工は『性的ディープフェイク』と呼ばれ、世界中で問題視されてきた。

被害は一般ユーザーにとどまらない。1月2日には一般参賀中の秋篠宮家・次女の佳子さまの写真に対し、『ビキニにして』と指示を出すユーザーが現れ、波紋を広げた。実際に画像が作られたかは不明だが、この指示には強い批判が集まった。

SNS上では「不敬だ！」「一線を越えている」といった声が相次ぎ、生成AIによる無断加工が皇族にまで及ぶことへの危機感が広がった。一方で、「良くないことだとは思っても、ついつい探してしまった」などと好奇心本位で語る人もおり、拡散の連鎖を止めにくい現実も浮き彫りになった。

Gorkは対策を講じたが……

一度世に出回ってしまえば、わいせつ目的で拡散される可能性は高い。

問題を重く見たXは、1月14日にGrokをアップデート。実在する人物をビキニなど露出度の高い状態にできないように対策を講じた。また、Grokによる画像生成・編集機能も一部機能を有料会員限定にするなど、対応を進めているが、根本的な解決には至っていない。

「規制を潜り抜けたり、インプレッション稼ぎのために性的に利用する有料会員が現れる可能性もあります。かえって、エスカレートする事態となってもおかしくありません」（前出・SNSに詳しいジャーナリスト）

性的ディープフェイクはすでに世界中で社会問題化しており、深刻な人権侵害を及ぼしているという。国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授の山口真一准教授は警鐘を鳴らす。

「ディープフェイクポルノは国際的な問題として認識されています。欧米を中心に被害が多数報告されており、日本でもディープフェイクやAI生成画像・動画の悪用は社会問題化し、逮捕者も出ています。

近年では、生成AI技術の急速な進歩により、かつては専門的だった加工行為が誰でも容易に実行できる環境となり、事例が大幅に増加しています。特にSNSに組み込まれた生成AI機能の普及は、悪意ある利用を簡便にし、画像・動画の生成・改変を引き起こしている点が深刻です」

同級生の写真が悪用される

写真や映像が公開されている人物であれば、皇族であれ、一般市民であれ、誰でも被害者になり得る。本人の許可なく、無断でAI生成画像や動画が作られてしまう将来は遠くないだろう。

「例えば、卒業アルバムやクラスのSNS写真などを用いて同年代の学生間でディープフェイクポルノが生成されるケースも問題になっています。皇族や著名人だけでなく、一般市民も同様に対象となり得る点が、社会全体にとって大きな衝撃を与える要素です。

プラットフォームによるアカウント凍結や法的措置は、個別の違反行為への対応策として一定の効果はあります。しかし、数が極めて多く、生成・拡散の速度も速いため、アカウント停止や削除だけでは根本的な抑止には至りません」（前出・山口氏）

問題はGrokに限らない。生成AI全体の規制や取り締まりが追い付かない限り、結局のところいたちごっこになってしまう。さらにデジタルタトゥーの問題も根深く、いったん生成された画像や動画がインターネット上の別の場所で共有されると、削除しても完全に消去することは困難だ。

そのため、海外ではAI生成による非同意の性的画像（ディープフェイクポルノ）を迅速に削除する義務付けや、作成・拡散に対する法的措置を強化する動きが加速している。

規制か、表現の自由か

米国では連邦レベルの法整備に先駆け、カリフォルニア州などの主要な州で、AI生成の非同意インティメイト画像（性的画像）の配布を禁止し、被害者が民事訴訟を起こすことを可能にする法律が相次いで成立・施行されている。SNSプラットフォームに対しても、こうした違法コンテンツの削除要請へ迅速に対応を求める規制を具体化する動きが州法レベルで進んでいる。

ただし、法制度の内容や実効性については国や地域によって差があるのが現状だ。

では、ポルノを連想させるようなプロンプト（コンピューターやAIに対してユーザーが行う指示文）を一律で規制することはできないのか。

山口氏は、「技術的には、プロンプト内の性的・侮辱的表現のフィルタリングを強化することは可能です」とする一方で、「表現の自由や創作活動への影響が問題になります」と慎重な姿勢を示す。

「『どこまでが許容表現か』という線引きは文化・法制によって異なり、単純にキーワードで一律規制するだけでは、有害でない表現まで抑制してしまうリスクがあります。よって、単純なプロンプト規制だけでなく、コンテキスト理解や利用者の行動意図を評価する多層的な制御が必要と考えています」（前出・山口氏）

問題は性的生成に限らない。写真を勝手に動かしたり、ポーズを取らせたり、第三者が本人の意図とは異なる改変も容易に行えるようになった。

「ディープフェイク技術の普及により、『何が本物で何が偽物か』の境界が曖昧になっています。私は現代を『withフェイク2.0時代』と呼んでいます。2016年以降、人類はフェイクと共存してきましたが、生成AIの登場でこの問題が社会全般に深刻化して2.0という次なる段階に移ったと捉えています。フェイク全般への規制は表現の自由とのバランスが難しい一方で、実在の人物に関するディープフェイクに特化した法整備やプラットフォームの義務付けは検討に値します」（同前）

この問題の背景には、利用者側の倫理観や意識も深刻さに拍車をかける。

誰でも被害者になるリスク

「倫理観そのものが急激に低下した、というより以前から存在していた画像改変や合成趣味が、AIによって一気に拡大された面が大きいと考えます。コラージュやパロディは以前からありましたが、AIとSNSによって無断・簡潔に生成・共有されるリスクが飛躍的に高まっています」（前出・山口氏）

山口氏は「誰もが無断で性的な偽画像や動画の対象になり得る状況にあり、被害者自身が気づかないまま名誉を傷つけられている可能性もあります」と指摘する。

「これまで人々は映像・画像を比較的信頼性の高い情報と考えてきましたが、今後はその認識自体が変わらざるを得ません」（同前）

では、情報のリテラシーを高めることで被害を防げるのか。

「リテラシー教育は、投稿を控える・受信時に疑う習慣を促す上で、一定の効果がありますが、それだけで問題を根本的に解決することは困難です。AIは情報環境全体を抜本的に変えており、制度的な対応、プラットフォームの対策、教育など多角的な対策が必要です」（同前）

とはいえ、「誰でも被害者になる時代」に生きる以上、自衛も求められている。

「誰でも被害者になるリスクは存在します。自衛策としては、可能な限り写真・動画を安易に公開しないことが有効ですが、SNS利用の一般性を考えると難しい面もあります。写真や動画をアップした場合、その後のリスクを覚悟し、公開範囲の制限やプライバシー設定の徹底など、慎重な行動が重要です。特に未成年は細心の注意が必要です」（同前）

生成AI時代、私たちはどう向き合っていくべきなのか。

「生成AIは今後も進化し、社会の情報環境を変えていきます。技術を否定するのではなく、倫理観、法制度、教育、プラットフォームガバナンスを統合した包括的な対応が重要です。個々人としては、メディア情報リテラシーを高めるとともに、他者の権利や人格を侵害しない利用習慣を身につける必要があります。また、社会全体として迅速かつ現実的なルール整備と実効ある取り組みを進めるべきです」（同前）

生成AIとの付き合い方が、問われている時代。作る側だけではなく、面白がって広げる側の責任もまた、問われる必要があるだろう。

