【広野 真嗣】大新聞よ、恥ずかしくないのか！「高市解散劇場」の片棒を担いだ、メディア崩壊の現場

「高市解散劇場」をお膳立てした新聞報道

高市早苗首相が19日、「解散する」と初めて明言した。これで胸をなでおろしたのは、大新聞ではないか。

最初に書いた読売新聞も、追随した朝日新聞や毎日新聞も、根拠が明らかでない「解散構想」を、連日、1面トップの大見出しで書き続けた。

新聞業界では、他社が一斉に扱っている大きなニュースを自社だけが報道し損ねてしまうことを「特オチ」と言い、大変な落ち度だと見なされる。

この「特オチ」回避が優先され、読者不在の報道で、「高市解散劇場」の舞台が整えられたのだ。

幕開けは１月９日夜23時に読売新聞が速報配信した「高市首相が衆院解散を検討、23日通常国会の冒頭に」というスクープで、翌10日土曜日付け朝刊は当然ながら１面トップ、かつ横組みの見出しという特大の扱い。

情報源は「政府関係者」とぼやかしており、高市氏本人に確認したのか判然としないが、解散権を握る高市氏本人、もしくはそれと一体となった人物に確認を取ったと考えるほかない。

政権発足の後ろ盾となった麻生太郎副総裁は10日、この解散報道について「（解散は）ないでしょうね」と一蹴（西日本新聞1月10日付）。鈴木俊一幹事長も「一言も聞いていない」と不快感を示している。

読売は同日付3面の別記事で「自民党は与党で過半数の獲得を目指す構えだ」と党側も選挙モードを報じたが、発信源が党で高市氏の後ろ盾を務める麻生氏や、選挙対策を取り仕切る鈴木氏でないのならば、「過半数の獲得を目指す構え」の主体は、党総裁の高市氏になりそうだ。

読売は、昨年7月に石破首相（当時）の「退陣意向」で誤報を出し、8月に維新議員の「公設秘書給与不正受給」にまつわる疑惑で捜査対象の議員を取り違えて報じるなど失態が続いており、社内では“誤報のスリーアウト”への警戒意識は強いに違いない。

朝日も毎日も根拠薄弱なまま一面トップで報道

ハラを括れるのは高市氏の意思が確認できたからではないか、という推察も働く。だが、丁寧にその根拠が紙面に示されるかといえば、そうではなかった。

読売に早速追随したのは、毎日新聞だ。10日の夜11時前には速報を打って翌11日（日曜日）朝刊は１面トップに「首相 衆院解散検討」の太字見出しで記事を掲載。また、朝日新聞は１面に「国会冒頭解散論が浮上」と書いたが、毎日も朝日も、記事中に根拠は示されていない。

高市氏は麻生氏にも伝えない「解散の意向」を、朝日や毎日には伝えたのだろうか。この点、産経新聞は「解散論浮上」という11日付1面の記事中に、「報道陣は10日、（略）読売新聞報道を受けて首相による説明を求めたが、首相官邸は応じなかった」と書き、裏が取れていないことを自白している。

朝日も同じだが、この「首相が説明に応じなかった」という不都合な事情を書いたのは1面の本記ではなく、3面の別の記事だ。つまり、“読売が書いた”以上の明確な根拠はないのだ。

朝日の3面の記事は「通常国会の冒頭解散は選択肢の一つ」という考えを高市氏から示された政権幹部のコメントを記したが、一般論を超えるものではない。

つまり朝日も産経も毎日も、読売に抜かれたままの「特オチ状態」が耐えられなかったばかりに、根拠薄弱なまま１面に「解散論」報道を押し出し、連休明けの14日に鈴木幹事長ら与党幹部に高市氏自ら解散の意向を伝達するまで、「解散検討」を1面に書き続けた。

高市氏にとって効果は絶大だった。SNSは解散騒動に染まり、連休明けの13日には、国民生活への手当を含んだ新年度予算後回し、首相都合の解散への批判も一巡。解散に向けた土壌ができあがった。

【つづきを読む】『メディアが作った架空の「高市解散政局」…大手紙がいまだに続ける「無責任報道」の闇』

ひろの・しんじ／’75年、東京都生まれ。慶応義塾大法学部卒。神戸新聞記者を経て、猪瀬直樹事務所のスタッフとなり、’15年10月よりフリーに。’17年に『消された信仰』（小学館）で第24回小学館ノンフィクション大賞受賞。24年に刊行した『奔流 コロナ「専門家」はなぜ消されたのか』（講談社）で科学ジャーナリスト賞2025優秀賞を受賞

【つづきを読む】メディアが作った架空の「高市解散政局」…大手紙がいまだに続ける「無責任報道」の闇