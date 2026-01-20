2026年こそはたくさん本を読みたい……そんな目標を立てた人もいるのでは？ さまざまな知識や考え方、豊かな感情を与えてくれる新刊4冊を紹介します。

『ブーズたち鳥たちわたしたち』江國香織／角川春樹事務所／1870円

大学教員の恵理加はドン・ウィンズロウの小説に出てきた澄んだクラムチャウダーを食べに米国北東部の町へ。そこでは100年前に日本から移住してきたbooze（河童）がすみ着いていた。人と野生動物の共生域が膨らむ、どこかお茶目な大人のファンタジー。河童や鳥だけでなく、女性同士のカップルに起こる生物学的マジックにはジェンダーの呪縛から解放された歓びが弾む。

『セカストの奇跡 逆襲のゲオ』野地秩嘉／プレジデント社／1980円

着なくなった服を処分できない。でもそれを買ってくれ、同じ店でまた着たい物が手に入るとしたら？ そんな好循環を可能にするのがゲオ傘下のセカンドストリート。本書は売買に携わる人々の姿を丁寧にルポし、リユースの価値に目覚めさせる。古着はすべて一点物。宝探しの楽しみも。新世紀のファッショニスタ（おしゃれさん）はセカストから誕生しそうな勢いを感じる。

『終わった人』内館牧子／講談社文庫／1034円

昨年12月他界された内館氏。エッセイを通じて親族が一堂（犬も）に会するお正月風景を存じ上げていたので、今度もそのように過ごされるのだとばかり…。舘ひろし、黒木瞳、広末涼子で映画化された本書は内館氏の代表作の一つ。定年退職した元銀行マンの失意と再生をコミカルに描く。ちょっと毒舌なところもいい。お目にかかってもキレのいいコメントを発する明朗な方でした。

『眠れないあなたに』松浦弥太郎／小学館文庫／616円

40歳で『暮しの手帖』編集長に転身した著者は、極度のプレッシャーから睡眠障害に陥る。心療内科に駆け込んだ。その時の経験がこの本に生かされている。人生は「不安」と「孤独」と「欲望」でできている。孤独より恐ろしいのは孤立とか、将来不安があるのならお金リテラシーを身につけようとか、親身な助言をする。心を耕す読書の大切さも力説。夜の優しい月明りみたいな本だ。

文／温水ゆかり

※女性セブン2026年1月29日号