1月18日、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが、東京都墨田区の両国国技館を訪れ、ご一家で大相撲初場所8日目の取組を観戦された。天皇陛下が大相撲を観戦される「天覧相撲」は、2020年以来6年ぶりとなる。

【全身を見る】オレンジ色やピンク色が印象的な振袖姿で観戦された愛子さま、貴賓席からグッと前に顔を出して土俵を覗き込んでいる様子

天皇ご一家は午後4時半過ぎに来館され、午後5時に国技館2階にある貴賓席にお座りになった。皇后雅子さまは薄紫色の着物姿、天皇陛下はスーツ姿に薄紫色のネクタイを合わせられ、愛子さまはオレンジ色やピンク色が印象的な振袖姿で登場された。皇室ジャーナリストの話。

「事前に貴賓席が3席用意されていたことから、来場客は『もしかして愛子さまも来られるの？』とザワザワしていましたね。

いざ、ご一家の入場がアナウンスされると、館内からは大きな歓声が沸きました。天皇皇后両陛下は、品位を象徴した薄紫色を取り入れた格式ある装い、愛子さまは"特別な一着"をお召しになっていました。大勢の宮内庁関係者らが周囲の座席を取り囲んでいたのも印象的でした。

愛子さまの振袖は、2024年3月、学習院大学の卒業式でお召しになったもの。桜や菊、梅などが描かれた柄で、当時は紺色の袴を合わせていました。今回は袴がないぶん、全身の柄が見えて以前と異なる印象に。『ふくら雀』の帯結びも相まって、ひときわ華やかな着こなしとなっていました」

愛子さまが大相撲を観戦されるのは、今回で4回目。初めて観戦されたのは、4歳だった2006年9月のことで、2度目は2007年9月。令和に入ってからは、2020年と今回の2度観戦されている。

「愛子さまは、幼少期から相撲の大ファン。小学校に進学する前から、力士の本名や出身地も暗記されていたほどのマニアっぷりを見せており、当時観戦された秋場所では、決着するたびに手元の取組表に勝敗を熱心に記入していたとか。貴賓席からグーっと前に顔を出して土俵を覗き込んでいる様子が印象深かったですね。

コロナ禍の影響で長らく見送られてきた天覧相撲。このたび6年ぶりの実現となり、愛子さまも非常に楽しみにされていたことでしょう。同席した日本相撲協会の八角理事長とお話になる一幕も見受けられました。また今回も、観戦中に手元の取組表に勝敗を記入されている様子も見られ、大変微笑ましかったです」

ご一家の退場時にも、館内からは盛大な拍手が起こった。

「観客が総立ちになって貴賓席に拍手を送られるなか、天皇皇后両陛下はご退場間際、2階席後方にもお手振りをされていました。愛子さまも一人一人と目線を合わせながらお手振りをされており、その穏やかな笑みが非常に印象的でした」

訪れた人にとって、記憶に"のこった"日だったようだ。