ÊÆ¹ñ¤ÈÀ¤³¦¤ò²¡¤·ÄÙ¤¹¥È¥é¥ó¥×³×Ì¿¤ÎËöÏ©¡Á¡Ö2026Ç¯À¤³¦10Âç¥ê¥¹¥¯¡×Ê¬ÀÏ
¤è¤¯Åö¤¿¤ë¡ÖÀ¤³¦10Âç¥ê¥¹¥¯¡×
2026Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤â´Þ¤á¤¿À¤³¦¤¬¡ÖÆ°¡×¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢2027Ç¯¤Ï¡ÖÍð¡×¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥æ¡¼¥é¥·¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö2026Ç¯À¤³¦10Âç¥ê¥¹¥¯¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥æ¡¼¥é¥·¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯ÆÈÎ©·Ï¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç¡¢1998Ç¯¤ËÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ì¥Þ¡¼»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡£
ËèÇ¯¤ÎÇ¯½é¤Ë¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¡ÖÀ¤³¦10Âç¥ê¥¹¥¯¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£»ä¤Ï¤â¤¦¤«¤ì¤³¤ì20Ç¯¤¯¤é¤¤¡¢ËèÇ¯Ç¯½é¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö½é¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î¤è¤¯¤¢¤ëÍ½Â¬¤Î°ì¤Ä¤¯¤é¤¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢À¤³¦¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ëÁ°¤¢¤¿¤ê¤«¤é²äÁ³¡¢ÅªÃæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦10Âç¥ê¥¹¥¯¡×¤Ë¤Ï¡¢»ä¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤â¤è¤¯Æþ¤ë¤Î¤À¤¬¡¢»ä¤¬ÇùÁ³¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆÍÈô¤ÊÍ½Â¬¤¬¡¢ÍýÏÀ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤«¤¯¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦10Âç¥ê¥¹¥¯¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿®Êô¡×¤Ë¶á¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¡ÖÀ¤³¦10Âç¥ê¥¹¥¯¡×¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£·×51¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ü½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯¼£³×Ì¿
¢ ¡ÖÅÅµ¤¹ñ²È¡×Ãæ¹ñ
£ ¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ
¤ Êñ°Ï¤µ¤ì¤ë²¤½£
¥ ¥í¥·¥¢¤ÎÂèÆó¤ÎÀïÀþ
¦ ÊÆ¹ñ¼°¹ñ²È»ñËÜ¼çµÁ
§ Ãæ¹ñ¤Î¥Ç¥Õ¥ì
¨ ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¿©¤¤¿Ô¤¯¤¹AI
© USMCA¤Î¥¾¥ó¥Ó²½
ª ¿å¤ÎÉð´ï²½
»×¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¤Ï¡Ö10Âç¥ê¥¹¥¯¡×¤Î¤¦¤Á¡¢È¾Ê¬¤Î5¤Ä¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ê¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥ê¥¹¥¯¡×¤À¤Ã¤¿¡£´ÖÀÜÅª¤Ê¤â¤Î¤â´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢7¤Ä¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¡£¦©¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ê¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥ê¥¹¥¯¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°ÍÁ³¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬À¤³¦¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¡ÖÂæÉ÷¤ÎÌÜ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£°Ê²¼¡¢º£½µ¤È¼¡½µ¤Î2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
º£½µ¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÊÔ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢1·î20Æü¤Ë½¢Ç¤1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¤È£¤Îµ½Ò¤òÃæ¿´¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
ÊÆÃæÂÐÎ©¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡Ö¥ê¥¹¥¯No.1¡×¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÁíÏÀ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤¬Ìó1¥Ú¡¼¥¸Ê¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÆâÍÆ¤À¡£
¡ã2026Ç¯¤ÏÅ¾´¹¤ÎÇ¯¤À¡£ÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤È¤¤¤¦2Âç¹ñ¤Î´Ö¤ËÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÊ¶Áè¤¬µ¯¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ïº£Ç¯¤Î10Âç¥ê¥¹¥¯¤Ë¤¹¤éÆþ¤é¤º¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¤â¤É¤¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢²¤½£¤ÇÀïÁè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¼çÆ³¤ÎÃá½ø¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÉÔËþ¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Î´Ö¤Î¶ÛÄ¥¤¬À©¸æÉÔÇ½¤Ë´Ù¤ë¶²¤ì¤â¤Ê¤¤¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï¼«¤é¡¢¼«¤é¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¹ñºÝÃá½ø¤ò²òÂÎ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£À¤³¦ºÇ¶¯¤Î¹ñ¤¬À¯¼£³×Ì¿¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤¬À¸¤¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢À¯¼£ÂÎÀ©¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÌò³ä¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¥³¥ß¥Ã¥È¤·¡¢¤«¤Ä¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î³×Ì¿¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤«¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬ÊÆ¹ñ¤ÈÀ¤³¦¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ï¡¢°ìÀ¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£
À¤³¦Ãæ¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¸½¼Â¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µÊ¶Û¤ÎÃÏÀ¯³ØÅª²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÉÔ°ÂÄê¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£Æü¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÌó60¤ÎÊ¶Áè¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤ÇºÇÂ¿¤À¡£°ìÉô¤¬ÄäÀï¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ÂÄê¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤®Ãå¤±¤ë¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£º®Íð¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¹ñ¤â¼«¤é¤ÎÃá½ø°Ý»ý¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢¶Ã°ÛÅª¤Êµ»½Ñ³×Ì¿¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥Ö¡¼¥à¤Ï¡¢¿ÍÎà¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ºÇÂç¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËºÇÂç¤Î´í¸±¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Åý¼£¡¢Ï¢·È¡¢Ä´À°¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£²¿¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë²æ¡¹¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¡ä
¤Þ¤ºº£Ç¯¡¢¡ÖÊÆÃæÊ¶Áè¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤âÆ±°Õ¸«¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¡¢4·î¤ÎËÌµþ¡¢¸åÈ¾¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¢11·î¤Î¿¼圳APEC¡¢12·î¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ßG20¤È¡¢ºÇÂç4²óÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼óÇ¾¤ÏÁê»×Áê°¦¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢¸ß¤¤¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸åºÇÂ¿¤ÎÌó60¤ÎÊ¶Áè¤¬À¤³¦¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ÂÄê¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ì¥Þ¡¼ÂåÉ½¤Ï¡¢¡ÖG¥¼¥í»þÂå¡×¡ÊÃ¯¤âÅý³ç¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¡Ë¤ÎÅþÍè¤ò2011Ç¯¤ËÍ½Â¬¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ¤³¦¤Ï¤½¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢2013Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥ÞÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤â¤Ï¤äÀ¤³¦¤Î·Ù»¡´±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¥ê¥¹¥¯â£±¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯¼£³×Ì¿¡×
¥ê¥¹¥¯â£±¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯¼£³×Ì¿¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó8¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥È¥é¥ó¥×Ê¬ÀÏ¡×¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°È¾¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¤³¤Î1Ç¯¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁí³ç¤¹¤ë¡£
¡ãÊÆ¹ñ¤ÏÀ¯¼£³×Ì¿¤Î¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¸¢ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÞÀ©¤òÁÈ¿¥Åª¤Ë²òÂÎ¤·¡¢À¯ÉÜµ¡¹½¤ò¾¸°®¤·¡¢¤½¤ì¤òÅ¨¤ËÂÐ¤·¤ÆÉð´ï²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤Ï»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿°ÂÁ´ÁõÃÖ¤ÎÂ¿¤¯¤¬º£¤äÊø¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¤³¤Î³×Ì¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤ËÊÆ¹ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤â¤Ï¤ä³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×¤Ï¼«¿È¤ÈÃç´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¼çÍ×¤Ê¶¼°Ò¤Ï¡¢¹ñ³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ñÆâ¤Ë¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊóÉü¤ò¹Ô¤¦¸¢¸Â¤òÆÀ¤¿¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¸¢¤Ï¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÌ±¼ç¼çµÁ¤Ø¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²óÉü¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿¼¤¯ÉåÇÔ¤·¤¿¥¨¥¹¥¿¥Ö¥ê¥Ã¥·¥å¥á¥ó¥È¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢Èà¤é¤ËÂÐ¤·¤ÆÉð´ï²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¯ÉÜ¤Î¡ÖÉ¬Í×¤Ê¾ô²½¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¡£
2025Ç¯¡¢À¯¸¢¤Ï¹ñ²È¤ÎÀ¯¼£²½¤ËÆ°¤¤¤¿¡£¡Ö¸¢ÎÏ´±Ä£¡×¡¢ÆÃ¤Ë»ÊË¡¾Ê¤ÈÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤Ï¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥²¡¼¥È»ö·ï°ÊÍèÈà¤é¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¿¶ÈÌ³¾å¤ÎÆÈÎ©À¤ò剝Ã¥¤µ¤ì¡¢´°Á´¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÀ¯¼£ÅªÉð´ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¡¢Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¢Âç³Ø¤Ï¡¢Éþ½¾¤ò¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ä´ºº¡¢ÁÊ¾Ù¡¢¶¼Ç÷¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µÄ²ñ¤Ï¤Û¤ÜÀ¯¸¢¤ÎÊý¿Ë¤Ë½¾¤Ã¤¿¡£Ì±¼çÅÞ¤ÏÊ¬Îö¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼ÉÔºß¤Ç¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÄñ¹³¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦ÏÂÅÞÆâ¤ÎÈ¿ÂÐÇÉ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢Í½È÷Áª¤Ç¤ÎÂÐÎ©¸õÊäÍÊÎ©¤äÀ¯¼£ÅªÄÉÊü¤Î¶¼¤·¤Ë¶þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊóÉü¤ò¶²¤ì¤Æ¼«¸Ê¸¡±Ü¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊóÆ»¤òÆð²½¤µ¤»¤¿¡£Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ï¡¢ÊóÉü¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¥È¥é¥ó¥×Â¦¤Ë¿ôÉ´Ëü¥É¥ë¤ò»ÙÊ§¤Ã¤ÆÏÂ²ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£·ÐºÑ³¦¤ä¶âÍ»³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉÔ²÷´¶¤òÊú¤¤Ä¤Ä¤â¡¢È¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò·ù¤¤¡¢ÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¶¯ÎÏ¤ÊÍÞÀ©µ¡´Ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î³×Ì¿¿ä¿Ê¤ò¤·¤Ð¤·¤ÐÍÆÇ§¤·¤¿¡ä
¥¢¥á¥ê¥«ÈÇÊ¸²½Âç³×Ì¿
¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÌµÍý¤¬ÄÌ¤ì¤ÐÆ»Íý¤¬°ú¤Ã¹þ¤à¡£»ä¤¬ºòÇ¯¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ÆÏ¢ÁÛ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÊ¸²½Âç³×Ì¿¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤µ¤«1960Ç¯Âå¤Î¡Ö°Ì´¡×¤¬¡¢2020Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÉü³è¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤È¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¸²½Âç³×Ì¿¡×¤ÏÂ³¤¯¤Î¤«¡£¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï4¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ü½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Í×»Ý¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡ã2026Ç¯¤â³×Ì¿¤ÏÂ³¤¯¡£Ç¤´ü¤¬»Ä¤ê3Ç¯¤·¤«¤Ê¤¯¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î²¼±¡Ã¥´Ô¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÈÂ¦¶á¤¿¤Á¤Ï¡¢µ¡²ñ¤¬¶¹¤Þ¤ëÁ°¤ËÂçÅýÎÎ¤Î¸¢ÎÏ¤ò¸Ç¤á¡¢¥ì¥¬¥·¡¼¤òÄêÃå¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈòÅª¤Ë¤Ê¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤è¤ê¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤òÈãÈ½¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤ÏÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¡¢Ì±¼çÅÞ¤Ë´óÉÕ¤ò¤¹¤ëºâÃÄ¤Ï¡¢Èó²ÝÀÇ»ñ³Ê¤ò¤á¤°¤ëÄ¹´ü¤ÎÁè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ËÂÐ¤·¸ø¤ÎÈãÈ½¤äÈ¿ÂÐ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
Âç¼êË¡Î§»öÌ³½ê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎÀ¯ºö¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òÃÇ¤ê¡¢À¯¸¢¤Î¤¿¤á¤Ë¿ô½½²¯¥É¥ëÁêÅö¤Î»Å»ö¤òÌµ½þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤ÏÁÊ¾Ù¤äµ¬À©¾å¤Î¶¼¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë°à½Ì¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ó¤ê¤ÎÅê»ñ²È¤¬¼çÍ×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÇã¼ý¤¹¤ëÅö¶É¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤Æ¡¢À¯¸¢¤Ë¹¥°ÕÅª¤ÊÊóÆ»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ê11·î¤Î¡ËÃæ´ÖÁªµó¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢À¯¸¢¤ÏÁªµó¤ÎÀï¾ì¤ò¼«¿Ø¤ËÍÍø¤ÊÊý¸þ¤Ë·¹¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£ºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÅêÉ¼Î¨¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¶ÛµÞ¸¢¸Â¤òÈ¯Æ°¤·¡¢ÅêÉ¼½ê¤ËÏ¢Ë®·³¤òÇÛÈ÷¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸¢¸Â¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ý¼Â¤Ç½£Ê¼¤¬¡ÖÀÄ¤¤½£¡ÊÌ±¼çÅÞ»Ù»ý¤Î¶¯¤¤½£¡Ë¡×¤ÎÅÔ»Ô¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡Ö¤Þ¤º¹ÔÆ°¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤Î¤³¤È¤Ï¸å¤Ç¿´ÇÛ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÅØÎÏ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ11·î¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤Ç¤Ï²¼±¡¤ÇÇÔËÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÄã¤¯¡¢Í¸¢¼Ô¤Ï·ÐºÑ¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÃÆ³¯¤Î»î¤ß¡¢À¯¸¢¤Ø¤Î´Æ»ë¸øÄ°²ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¯¼£Åªç±Ãå¤Ø¤È°Ü¤ë¤À¤í¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î»Ù»ý¤Ï¿ê¤¨¡¢¹³µÄ³èÆ°¤Ï³ÈÂç¤·¡¢Àª¤¤¤Ï¼º¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
À¤³¦¤ÎÆÈºÛ¼Ô¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ë
¤·¤«¤·Ì±¼çÅÞ¤¬²¼±¡¤ò¾¸°®¤·¤Æ¤â¡¢³×Ì¿¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±¼çÅÞ¤¬¾å±¡¤Ç¤â²áÈ¾¿ô¤ò¤È¤ì¤Ð¤â¤¦¾¯¤·±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ì±¼çÅÞ¤¬¾å²¼Î¾±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎµñÈÝ¸¢¤òÊ¤¤»¤ë3Ê¬¤Î2¤ÎµÄÀÊ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢µÄ²ñ¤ò´°Á´¤ËÌµ»ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂçÅýÎÎ¤ò´°Á´¤ËÁË»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢Ëà»¤¤òÁý¤ä¤·¡¢Äñ¹³¤¬¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¡¢ÀµÅö¤«¤Ä¼Â¸½²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢³×Ì¿¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë³ÎÎ¨¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢»Ù»ýÎ¨¤ÎÄã²¼¤«¤é11·î¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤Ë»ê¤ë¹ñÆâ¤ÎºÃÀÞ¤ËÂÐ¤·¡¢2020Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªÇÔËÌ»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯¹Åºö¤Ë½Ð¤ë¤Î¤À¡£¼«¤é¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÇÔËÌ¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤Ãé¼Â¤ÊÉô²¼¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥ì¡¼¥à¥À¥Ã¥¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅÞ¤ÎÁªµó¤Î¾Íè¤ò¤Û¤È¤ó¤Éµ¤¤Ë¤»¤º¡¢°ì¤«È¬¤«¤Î¾¡Éé¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾×Æ°¤Ï¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥×¤ÎÀ¯¼£³×Ì¿¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤è¤ê¤â¼ºÇÔ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢°ÊÁ°¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¸¢¸Â³ÈÂç¤ÈÀ©Ìó¤Î¼åÂÎ²½¤ò2029Ç¯¤Þ¤ÇÄêÃå¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤ò¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ï°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¼çµÁ¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿ÉÔËþ¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ä¤ë¤À¤í¤¦¡£
½ªÃåÅÀ¤¬¤É¤³¤Ç¤¢¤ì¡¢º£¸å1Ç¯¤ÎÈï³²¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ï³°¤Ø¤ÈÇÈµÚ¤¹¤ë¡£³°Éô¤ÎÊ¶Áè¤¬ÄÀÀÅ²½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¼«¿È¤¬À¤³¦Åª¥ê¥¹¥¯¤Îº¬¸»¤È¤Ê¤ë¡£´ØÀÇ¤Î¶¼¤·¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Û¤É¼«Í³ËÛÊü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢ËÇ°×¤ª¤è¤ÓÈóËÇ°×¾å¤Î¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë°ú¤Â³¤ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
·³»öÎÏ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÀ¾È¾µå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÆÈÃÇÅª¤Ë¹Ô»È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±ÌÁ¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ÏÂçÅýÎÎ¤Îµ¤Ê¬¼¡Âè¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¿êÂà¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÆ±ÌÁ´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤êÀ¤³¦¤ÎºÍÇ½¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÂ¿¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤Ï¡¢¤è¤êÃÇÊÒ²½¤·Ê¶Áè¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤À¤³¦¤ÎG¥¼¥í²½¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ë¡£
¼¡¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê´íµ¡¤¬µ¯¤¤¿»þ¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤¦°Ñ°÷²ñ¡×¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Çµ¯¤¤ë¤³¤È¤ÏÊÆ¹ñ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¸åÂà¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤ÎÆÈºÛ¼Ô¤òÀª¤¤¤Å¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡ä
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¡Ê°Å¹õÀ¤³¦¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤È¤¤¤¦¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥´¥¸¥é¡×¤ò¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÁÏ½Ð¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤º¤ì¸¡¾Ú¤â¤Ê¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£Ãæ¹ñ¤ÇÊ¸³×¤ÎÁí³ç¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡£
¥ê¥¹¥¯â£³¡Ö¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×
¤Ä¤Å¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯â£³¡Ö¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×¤Ë°Ü¤í¤¦¡£
¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤È¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ï¿Í¸ý¤ËçºßÕ¡Ê¤«¤¤¤·¤ã¡Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤È¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥â¥ó¥í¡¼Âè5Âå¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤Î¼çµÁ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¤¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢À¾È¾µå¤Ø¤Î»ÙÇÛ¸¢¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤ÎÏÀÍý¤òÉü³è¤µ¤»¡¢ºÆ²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£19 À¤µª¤Î¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤¬°è³°ÀªÎÏ¤Ë¤è¤ë¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ø¤Î²ðÆþ¤ò·Ù¹ð¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤Ï¤½¤Î³µÇ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£À¾È¾µå¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥é¥ó¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·³»öÅª°µÎÏ¡¢·ÐºÑÅª¶¯Í×¡¢ÁªÊÌÅª¤ÊÆ±ÌÁ¹½ÃÛ¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×¸Ä¿Í¤Î»äÅªÊóÉü¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¡¢¤³¤Î»ÑÀª¤ÏÀ¯ºö¤Î¹Ô¤²á¤®¤È°Õ¿Þ¤»¤Ì·ë²Ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤À¤í¤¦¡ä
¤Þ¤¿¤â¤ä¡¢Èá´ÑÅª¤ÊÍ½Â¬¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¿·Ç¯Áá¡¹¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤òÙÇÃ×¤·¤ÆÀ¯¸¢¤òÅ¾Ê¤¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖË½µó¡×¤Ë½Ð¤¿¡£
¼¡¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¹ñ¤¬¡ÖÉ¸Åª¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥á¥¥·¥³¤Î3¥õ¹ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ã¥È¥é¥ó¥×¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤Î¼Â¸³¤¬Ä¾¤Á¤ËÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¼¡¤Ï¥¥å¡¼¥Ð¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Þ¥ë¥³¡¦¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥í¤ÎÄÉÊü¤¬¥¥å¡¼¥Ð¤ËÊø²õ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÏÂÐ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎºîÀï¤Ç»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò´°¿ë¤¹¤ë¹¥µ¡¤È¸«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¶á¤¤¾Íè¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢ÉôÂâ¤ÏºÆÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÉ¬Í×¤À¤«¤é¤À¡£¤À¤¬¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤ò·ÐºÑÅª¤ËÄù¤á¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÀÐÌýÉõº¿¤ò³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃÏ°è´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶ÛÄ¥¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£¥á¥¥·¥³¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀÐÌýÎ®ÄÌ¤Îº®Íð¸å¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤ËÀÐÌý¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥å¡¼¥Ð¤Ï·ÐºÑÅª¤ËÀÈ¼å¤Ç¡¢ÊóÉüÇ½ÎÏ¤â»ö¼Â¾å¤Ê¤¤¡£¤À¤¬ÂÎÀ©¤Ï¹ñ¤Ë¿¼¤¯º¬¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Î°µÎÏ¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¿Ä¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥í¥ê¥À¤«¤é 150¥¥í¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¤Îº®Íð¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤í¤¦¡£
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤È¥á¥¥·¥³¤Î´íµ¡
¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤Ï¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£Æ±¹ñ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼£°Â³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÃÏ°èµòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Îº®Íð¤ËºÇ¤â¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤ÏºòÇ¯¡¢¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥Ú¥È¥íÂçÅýÎÎ¤ò¸øÁ³¤ÈÓÞ¾Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¡¢ÊÆºâÌ³¾Ê¤Ï¥«¥ê¥Ö³¤¤Ç¤ÎÁ¥Çõ¹¶·â¤òÈãÈ½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥Ú¥È¥í¸Ä¿Í¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤·¤¿¡£
¥Ú¥È¥í¤¬Áª¤ó¤À¸å·Ñ¼Ô¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î½õ¤±¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤Ê¤«¤í¤¦¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÁªµó¤ÇÇÔËÌ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£ÊÝ¼éÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤è¤êÍ§¹¥Åª¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î°µÎÏ¤¬Â³¤¡¢ÎÙ¹ñ¤Ç¤ÎÂÎÀ©Å¾´¹¤Îº®Íð¤¬¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢È¿ÊÆ´¶¾ð¤ò¿¼¤á¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤ËËãÌôÂÐºö¶¨ÎÏ¤ò°²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿·ÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¤¹¤ëÁ°¤Î»þ´ü¤¬´í¤¦¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥ê¥¹¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ë¶¯¸Ç¤Ç¡¢Î¾¹ñ´Ö¤Î¼£°Â¶¨ÎÏ¤â³èÈ¯¤À¡£¥á¥¥·¥³¤Î¶¨Ä´¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤¬¥á¥¥·¥³¤Î¼ç¸¢¤òÂº½Å¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¥·¥³ÎÎÆâ¤Î¥«¥ë¥Æ¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ¹¶·â¤Î²ÄÇ½À¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×¤ÏºòÇ¯¤ÎÇ¤´ü³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤³¤ÎÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ÏÈà¤òÀª¤¤¤Å¤«¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥à¤Î¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤ì¤Ð¡¢´Ø·¸¤ÏÇËÃ¾¤·¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÊÆ¥á¥¥·¥³´Ö¤ÎËÇ°×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¶¼¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡ä
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Àè·î4Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡×¡ÊNSS¡Ë¤Ç¡¢¡ÖÀ¾È¾µå¤Î»ÙÇÛ¡×¤ò¶¯²½¤¹¤ë°Õ»Ö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¿¯¹¶¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢Á°ÅÓÂ¿Æñ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¼¡½µ¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯À¤³¦10Âç¥ê¥¹¥¯¡×¤Ëµ¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡ØÆàÎÉ²ñÃÌ¡¢ÍûºßÌÀ´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¸«¤»¤¿¤·¤¿¤¿¤«¤Ê¡ÖµùÉ×¤ÎÍø³°¸ò¡×¡Ù
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡ÛÆàÎÉ²ñÃÌ¡¢ÍûºßÌÀ´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¸«¤»¤¿¤·¤¿¤¿¤«¤Ê¡ÖµùÉ×¤ÎÍø³°¸ò¡×