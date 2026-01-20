¡Ô¤³¤ÎÇÏ¤Ï¥±¥¿¤¬°ã¤¦¡Õ²¬ÅÄÈË¹¬Áí¿ã¤Ï¤Ê¤¼¥³¥¹¥â¥Ð¥ë¥¯¤Ë¡Ö¸Þ½½ÍòÅß¼ù¡×¤òµ³¾è¤µ¤»¤¿¤Î¤«
2025Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØÁêÇÏ´ã¤¬¸«¤¿Ì´¡¡²¬ÅÄÈË¹¬¤¬¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤Ë¿Ï¸þ¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¡Ù¡Ê²ÏÂ¼À¶ÌÀÃø¡Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Í¥ë·³ÃÄ¤ÎÁí¿ã¡×¤È¤·¤Æ¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¸Î¡¦²¬ÅÄÈË¹¬»á¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£º£²ó¤Ï²¬ÅÄ»á¤¬ÃÏÊýÇÏ¡¦¥³¥¹¥â¥Ð¥ë¥¯¤È´¬¤µ¯¤³¤·¤¿²÷¿Ê·â¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÆ±½ñ¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¡£Åö»þ¡¢²¬ÅÄ»á¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤ê¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿³°±¹À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇ§Äê±¹¼ËÀ©ÅÙ¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¤«¤éÃæ±û¶¥ÇÏ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
µ³¼êÁªÂò¤Î¾ò·ï
É´ÆüÁðÆÃÊÌ¤Ç¤Î¥³¥¹¥â¥Ð¥ë¥¯¤Î°È¾å¤Ë¡¢ÈË¹¬¤Ï¸Þ½½ÍòÅß¼ù¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£¥À¥¤¥³¡¼¥¸¥¢¥¹¤Ç¤Îµ³¾è¤ÏÉÔÌä¤ËÉÕ¤·¤¿¡£Ãæ±û¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢µ³¼êÁªÂò¤Î¾ò·ï¤ÏÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
Æ»±Ä¤Î¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ò¾è¤»¤ë¡£
Ç§Äê±¹¼ËÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¡¢¡ÈÃÏÊý¶¥ÇÏ¤òÂåÉ½¤·¤ÆÃæ±û¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡É»×¤¤¤¬ÈË¹¬¤Ë¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£µ³¼ê¤Ë¤â¡ÈÂåÉ½¡É¤òµá¤á¤¿¡£ÇÏ¤òÄÉ¤¦ºÝ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¿¤Ó¤ò°ú¤½Ð¤¹¸Þ½½Íò¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
À²Å·¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾å¶õ¤ò¤È¤¤ª¤ê±À¤ÎÊ¤¤¦ÅÚÍËÆü¡¢É´ÆüÁðÆÃÊÌ¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹»º¶ð¤Î¥Ï¥¤¥¢¡¼¥²¡¼¥à¤À¡£¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¤Ç£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤ÎÃÍ¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÎÉ·ìÇÏ¤Ï¡¢£±¥õ·îÁ°¤Î¿·ÇÏÀï¤ò½ÐÃÙ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£µÇÏ¿Èº¹¤Ç°µ¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃ±¾¡¥ª¥Ã¥º¤Ï£±¡¦£²ÇÜ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Î¥Ð¥ë¥¯¤ÏÉúÊ¼¤Ç¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÆ»±Ä¤Ç£´Àï£²¾¡¡¢£²Ãå£²²ó¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÈË¹¬¤¬»öÁ°¤ËÁÛÁü¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥À¡¼¥È¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Ç¤Ø¤ÎÅ¬À¤âÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¶¥°¥ì¥Ö»º¶ð¤ÎÃÏÊýÇÏ¤Ç¤Ï¾¡Éé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤ÈÃ¯¤â¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ò³°±¹Âè£±¹æ¡Ó¤È¿·Ê¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½ÐÁöÇÏ11Æ¬Ãæ¤Î£¹ÈÖ¿Íµ¤¡¢¤½¤ÎÃ±¾¡¥ª¥Ã¥º¤Ï65¡¦£²ÇÜ¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸Þ½½Íò¤Ï¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç½é¤á¤Æ¥Ð¥ë¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¡£µ³¼ê¤¬¾è¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
ÃÏÊý¤Ë¡È¥Õ¥ê¡¼¡É¤Îµ³¼ê¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¸Þ½½Íò¤ÏÆ»±Ä¡¦·¬¸¶µÁ¸÷±¹¼Ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´¶µ¤Ç¤â¼ÂÀï¤Ç¤â¼«±¹¼Ë¤ÎÇÏ¤òÍ¥Àè¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¸µµ³¼ê¤ÎÅÄÉô¤¬¼«±¹¼Ë¤ÎÇÏ¤ËÄ´¶µ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸Þ½½Íò¤¬Ä´¶µ¤Ç¥Ð¥ë¥¯¤Ë¾è¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼Ç¥³¡¼¥¹¤Ë½é¤á¤ÆÆþ¤ê¡¢¥Ð¥ë¥¯¤ÏÊÖ¤·ÇÏ¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸Þ½½Íò¤ÏºÆ¤Ó¶Ã¤¤¤¿¡£
¥±¥¿¤¬°ã¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤Ä·¤Ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¤½¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£
ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Þ½½Íò¤Ï¥Ð¥ë¥¯¤ò¥²¡¼¥È¤«¤é½Ð¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤¬¤æ¤Ã¤¿¤êÎ®¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤Ê¤«¤Ð¤Ç¥Ð¥ë¥¯¤Ï¤´¤¯¼«Á³¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÂâÎó¤Ç£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÇØ¸å¤ËÃæ±ûÀª¤¬Ç÷¤Ã¤¿¡£
¸åÂ³³ÆÇÏ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢Æ¨¤²¤ë¥Ð¥ë¥¯¤ò¡È¤¤¤Ä¤Ç¤âÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡É¤È»×¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£Æâ¤Ë³°¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥Ð¥ë¥¯¤ËÇÏÂÎ¤òÊÂ¤Ó¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥¢¡¼¥²¡¼¥à¤ÏÇÏ·²¤ÎÃæ±û¤Ë¿ÊÏ©¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ã¡¢¥Ð¥ë¥¯¡ª¡×
¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÈË¹¬¤¬À¼¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÎÙ¤Ë¤¤¤¿»ä¤â¡Ö¥¤¥¬¥é¥·¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
¥Ï¥¤¥¢¡¼¥²¡¼¥à¤¬£²ÈÖ¼ê¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥Ð¥ë¥¯¤ËÄÉ¤¤¤¹¤¬¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤Èºä¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¥Ð¥ë¥¯¤ÏÆÍ¤Êü¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥¢¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Î£²ÇÏ¿Èº¹¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤Þ¤Ç½Ì¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï¥ì¥³¡¼¥É
¡Ö¤è¤·¡ª¡×
¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¡¢ÈË¹¬¤Ï·ý¤ò°®¤ê¤·¤á¤Ê¤¬¤éÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
°®¼ê¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¸ò¤ï¤·¡¢¥¦¥¤¥Ê¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËµÞ¤´¤¦¤È¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤ò´ò¤·¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬47ÉÃ£¹¤Î¥ì¥³¡¼¥É¡×
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤¦Â¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ°®¼ê¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î£²ºÐÀïºÇ¹â¥¿¥¤¥à¤Ï¤½¤Î¤È¤¡¢¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼¤¬£±£¹£¹£·Ç¯¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡Ê£Ç·¡Ë¤ÇµÏ¿¤·¤¿£±Ê¬48ÉÃ£°¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¥Ð¥ë¥¯¤¬£±Ê¬48ÉÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È£³¥Ï¥í¥ó¤ò11ÉÃ£¶¡½11ÉÃ£²¡½11ÉÃ£µ¤Î¹¥¥é¥Ã¥×¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢»ý¤Æ¤ë¼ÇÅ¬À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½é¤Îº¸²ó¤ê¤â¶ì¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÈË¹¬¡¢ÅÄÉô¡¢¸Þ½½Íò¡¢¼¯Åç¡¢¤½¤ì¤Ë»ä¤¬¸ý¼è¤ê¤ËÊÂ¤ó¤À¡£»ä¤Ï¡¢¥¦¥¤¥Ê¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤ò°Ï¤à¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤ËÅÄÉô¤ÎºÊ¤ÈÌ¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¾¡Íø¤Ø¤Î¼«¿®¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éºÊ»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¾Ð´é¤Î¸Þ½½Íò¤¬ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¥³¡¼¥É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Ç½ÎÏ¤¢¤ëÇÏ¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤êÁö¤Ã¤Æ¡¢¾è¤êÌò¤¬ÃÙ¤¯´¶¤¸¤Æ¤â¤³¤ó¤ÊÂ®¤¤»þ·×¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
