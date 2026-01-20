佐々木希の「失敗してもOKな生き方」とは？ 大好きなナチュラルワインが教えてくれたこと

新年会などで、ワインを楽しんだ人も多いであろうこの季節。ナチュラルワインにハマっている佐々木希さんの連載第25回は、味わいだけでなく、ワインのある暮らしそのものに目を向け、佐々木さんの考え方や感性をQ&Aで紐解く。旅先や友人とのおうちパーティ、子どもを寝かしつけたあとのひとときに、「ナチュラルワインは欠かせない！」という佐々木さん。おいしいワインと、気の合う“ワイン通”の人たちに囲まれながら、あらためて感じている心の内も語ってくれた。

子どもを寝かしつけた後、ご褒美にワインを

Q.シーンによってどのようにワインを選んでいますか？

「基本的には変わらないですが、友人とのイベント事のときは“いい”ワインを開けます。ナチュラルワインだと高価なものもありますが、どちらかというと貴重（なかなか手に入らない）という意味でも“いい”ワインと言うことが多い気がします。

特にナチュラルワイン好きの方と飲む時は、貴重な銘柄や注目の醸造家さんやワイナリーなどがお互いにわかるから、『これ、せっかくだから開けちゃう？』とここぞとばかりに“いい”ワインを開けます」

Qナチュラルワインの飲み順にこだわりはありますか？

「私は微発泡ワインから白ワインという流れが多いのですが、それは変わらないかもしれません。ただ冬の寒い時期は、ワインの間に日本酒の熱燗をいただくこともあります。鍋料理にも合うし、最高ですね。」

Q.最近気になるワインの産地は？

「フランスのアルザスです。背が高くスリムなボトルが特徴的な、アルザスのナチュラルワインは酸とミネラルのバランスがよくて、良い意味でキレイすぎない味わいのものが多い印象です。ナチュラルワインならではの大地のような旨みを感じるのが好きなんです」

Q.おうち飲みではどんなことをしながら飲んでいますか？

「公式YouTubeでも晩酌動画をアップしているんですけど、頑張って子どもを寝かしつけた後、自分を奮い立たせて起きている時にご褒美として飲んでいます。けれど、一人飲みというより夫婦で飲むことが多いかもしれません。一人で飲むならNetflixでドラマを観たり、編み物したりしながらちびちび飲むことが多いです。ゆったりとした時間を過ごせると幸せな気持ちになります」

おつまみは何食べる？顔のむくみ対策は？

Q.おつまみはどうしていますか？

「基本は夕飯の残り物。子どもの口に合わせて作ったおかずに、七味や山椒オイルをかけて大人向けにアレンジすることもあります。

次の日が休みの時は、おつまみに『にんにくの素揚げ』を作っています。にんにくは大好きな『あきたしらかみにんにく』。それを揚げてホクホクにして食べています。他は簡単なきのこの炒め物とか、コショウたっぷりの野菜炒めなど。ちょっとスパイシーな料理が好きなのですが、子どもがいると普段なかなか食べられないので大人のワイン時間の時だけ堪能しています」

Q.動画配信でどんな作品を観ることが多いですか？

「『イカゲーム』『今際の国のアリス』など、デスゲームやミステリーが昔から大好きなんです。最近は読めていませんが、漫画も『アイアムアヒーロー』や『進撃の巨人』のような少年漫画が好きでした。シーズンもののドラマだと早く次が観たくなって、新シーズンの配信日が近づくと徐々にそれに合わせた生活スタイルになっていきます（笑）。今日観るためには絶対ここまでに家事を終わらせる！など決めて。いいモチベーションにもなっています」

Q.「今日は飲みすぎた……」と後悔する日はありますか？

「お酒に楽しく酔っている場というのが好きで、『酔っぱらってきちゃった』とは言うけど、酔いつぶれることはないですね。つぶれそうだったらすぐに帰る（笑）。若い頃はお酒のリミットがわからなくて酔いすぎちゃうことはありましたけど。もう大人なので自分の限度がわかるから、お酒で後悔するようなことはないです。でも、二日酔いすることはたまにあります」

Q.むくんだ日の対策は？

「お仕事もあるので飲みすぎないようにしていますが、会食などでついお酒も塩分もとりすぎて翌朝顔や脚がむくむことも。そんな時は、朝起きてすぐに目元を冷やしたり、足湯をしたりしています。前の晩にむくみそうだなと気づいたら、寝る前にストレッチやリンパマッサージをして血流をよくしたり、血流が足の方にもいくように枕をすこし高くしたりすることもあります。お酒が残らないように水分はたっぷりとらないといけないけれど、水分をとったらむくむから……堂々巡りですね（笑）」

ナチュラルワインも人生も正解がないもの

Q.一緒にワインを楽しむママ友はどんな存在ですか？

「もはや“ママ友”という言葉だけでは括れないような特別な存在です。子どもが小さい頃から支え合ってきた仲間のような感覚なので、今も心の支えですし、もはや親友のよう。集まったら学校での子どもの話をすることが多く、主に教育や習い事の話などをしています。

もちろんナチュラルワインの話もしますし、私のまわりにはファッション関係の仕事をしている方が多いので、洋服の話で盛り上がることも。共通点がたくさんあるから、自然と居心地のいい時間になるんです」

Q.ナチュラルワインそのものや、ワインを通して出会った人たちの価値観に共感することはありますか？

「ナチュラルワインも人生も正解がないところが共通点かな。ワインを教えてくれる方たちも『どんな飲み方でもOK』と言っていて、そのラフな考え方がわたしにはすごく合っているなと感じます。わたし自身も、どちらかというと『人生、なんとかなるっしょ』と思うタイプなので。

ワインって、その時その瞬間で表情が変わるもの。だからこそ、造り手も飲み手も『こうじゃなきゃいけない』と決めつけず、変化に柔軟に寄り添える人が多い気がします。その姿勢は、わたしの生き方にも通じる部分があります。

ワインはとても繊細で、冷やし方や寝かせ方、開けるタイミングひとつで味わいが変わります。たまに『早く開けすぎた！』『遅かった！』なんてこともあるのですが、まわりのナチュラルワイン通の方たちは、そんな失敗すらガハガハ笑って楽しんでいるんです。

その光景を見ると、わたしはすごくハッピーな気持ちになります。『もう一回寝かせてみよう』と自由に対処している感じも前向きでいいなと。失敗を含めて楽しめる人たちと過ごす時間が心地いいですよね。

わたしはもともとは、悩みすぎたり、無理をしたり、取り繕って生きてしまうタイプ。でも25歳くらいの頃、いろいろな出来事が重なって、削ぎ落とされるような感覚を経験してから、肩の力が抜けて、楽に生きられるようになった気がします」

過去の経験則や未来の杞憂にとらわれることなく、「人生なんとかなる」という気持ちで人とのふれあいを大切にしている佐々木さん。言葉選びや佇まいから、歳を重ねて身につけた柔和な生き方が感じられ、凛とした魅力がいっそう際立っている。新しい年は、ナチュラルワインを片手に、佐々木さんのように肩の力を抜いた時間を楽しんでみてはいかがだろう。

次回は2月20日更新予定。どんなエピソードを語ってくれるのか、どうぞお楽しみに。

