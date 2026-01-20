にしおかすみこ、亡くなった認知症の母が1年前に語っていた「誕生日にやりたいこと」

「高齢の親の誕生日にケーキいらないって言われた」

「親が高齢だと誕生日にお祝いのメッセージできるのいつまでだろうって思う」

高齢の親の誕生日をお祝いする人はどのようにしているのか。SNSでは上記のような声もある。さらにこんなちょっと切ない声もあった。

「母の誕生日にお祝いをしたらすごく喜んでくれた。でも明日には忘れちゃうんだろうなあ」

高齢になってあまり食べられなくなったり、認知症になって忘れてしまったり……。お祝いをしてあげたいと思っても、結構難しいことが多くなるものだ。

認知症の母、ダウン症の姉、酔っ払いの父と暮らしていたにしおかすみこさんも同じように母の誕生日のお祝いの仕方も考えていたひとりだ。しかし、お母さんは認知症で、にしおかさんがなぜか無職だと思っていた。つまり「お祝い＝お金がかかる」と思っているのでややこしい。

さて、にしおかさんの連載「ポンコツ一家」は2020年から家族と暮らしている様子を2021年9月から連載してきた。1年前のことをつづり、これまでに『ポンコツ一家』『ポンコツ一家2年目』という書籍になっている。

連載は毎月20日に公開しているが、2025年11月20日に更新の直前、にしおかさんのお母さんが天国に旅立ってしまった。そして11月19日に出演したNHK「あさイチ」にて、にしおかさんは「数日前に母が亡くなって今、まさに姉と私がどう幸せに生きていくかっていうのが絶賛、迷子中なんですよ」とコメントしたのだった。

認知症であっても、ダウン症の姉のことはお母さんがサポートしていた。これからはにしおかさんがお姉さんとともにどう生きていくかを考える必要があるのだ。

先月の連載では、お母さんが亡くなった当日のこともつづったにしおかさん。連載53回は、1年前の誕生日の話から、「今」のことも……。

「そろそろママの誕生日だけど」

2024年12月某日。

母がふいに言う。

「ねえ。そろそろママの誕生日だけど。あんた、それを口実に、鰻、食べに行こうと企んでない？」

お、勘がいい。口実ではない。84歳のお祝いを兼ねて、姉も連れて外食はどうかな、とは思っていた。

「鰻がいいの？」と聞くと、

「やだやだやだ。絶対やめてね。去年だったっけ？ お姉ちゃんとふたりで、お店に食べに行ったことがあったんだけど、頼んでもいないフルコースが勝手に出てくるしさ。お姉ちゃん、食べるの遅いから、店の人もイライラしちゃうんじゃない？まだ口つけてるお椀をサッとかっさらうように持ってかれちゃって。はぁ〜あ。疲れるし、ぼったくられるし。いくら美味しくても食べた気がしなかったよ。ね、お姉ちゃん。あれは散々だったね」と、横の姉に話を振る。

いたのか、というくらい気配を消していた。その姿は、ピンクの座椅子からずり落ち、おまえは薄汚れたラグマットかというくらい、仰向けでだらしなく寝そべっている。

そして、コクリと頷いたのか、頭だけ起こしたかったのか、二重顎を作ったまま「と、とらうまなの」。

急に調子を合わす天才だ。そして、全くのでたらめだ。親子で勝手な妄想と虚偽のフルコースを完成させている。

真実と違う…

母の言っているのは老舗の料亭だ。お料理もおもてなしも素晴らしく、母にも姉にも、それはそれは丁寧に気を配ってくださった。本当に感謝しかない。

それでも、姉はともかく、母の記憶のかけらは、大概、悪いほうにデフォルメされる。

≪楽しかった≫が残りにくい。……実際、楽しくなかった？1ミリも？そんなことないよねを押しつけたくなる。それに毎度のことながら、私も一緒だったのに、存在していない。

「じゃあ、3人で、どっか景色のいいところで温泉にでもつかる？一泊する？」と、さらに疲労と出費がかかる話をもちかけてみた。

少々しんどくても、これだけお金をはたいて、ここも行った、あそこも行ったみたいな……わかりやすい親孝行をした気になりたいのだ。3人で行きたいんだよ。それくらい、いいじゃないか。1年に1回くらいつきあってよ、と心で思う。

「へ？」

母が「へ？ 冗談じゃない。あんた、ママの話聞いてた？ 外でご飯なんて、まっぴらごめんって言ってる人に？ 泊まるの？ それに、なんで家で風呂に入らない人間が、外でお金払ってまで湯につからなきゃいけない？」。

ごもっとも。いや、どんな理屈なのだ。

おい。相変わらず、不潔を開き直るんじゃないよ。

こうして外出を早めに勘づかれると、ゴールに辿り着くのは至難の業になる。

母を口説き、その傍らで姉にも声をかけ、その気にさせているうちに、隣で母が何について説得されたかを忘れる。何度も振り出しに戻る。

固執しないよう日にちを空けてみたり、それでもこじれたりしながら、最終的には私が疲れ、どうでもよくなる。

結局、この年はどうしたっけな。……そうそう、デパ地下でふたりが好きそうな、ちょっとリッチなお惣菜を買って、ウチで3人で食べた。外食は早めに諦めたんだった。あのとき鰻はあったかな。覚えていない。何だか、たわいもない日だった。

来年も再来年も希望していたこと

でも、母のこの言葉は覚えている。

「どうせ何かしてくれるなら、ママ、これがいい。来年も、再来年も、家でご飯食べられたらそれでいいのよ。もう、年で、いろいろ億劫だから。今日は豪華に並べてくれたのね。ごくろうさん。ね、お姉ちゃんも満足ね。これがいいね」と、姉に振る。

横で、マイペースに何かを咀嚼し、ゆっくりと喉ごしを通した後に、コクコクと頷く。そして「らいねんは 3にんで レストランのハンバーグもいいよね」。

……おい。仕草と言葉が合ってないぞ。私欲がだだ洩れだぞ。

このとき、母はどんな顔をしていたのだろう。いろいろ忘れてしまったなあ。

それから1年がすぎ…

そこから1年がすぎ、2025年の11月某日。母の葬式を終え、まだ間もないころだ。

私はここまでの思い出をぼんやりと振り返りながら、姉と都内のお洒落カフェで、ハンバーグランチを食べていた。目の前の窓ガラスは大きく、整然と並ぶビルの外壁と行き交う人の流れを映し、室内の天井からはたくさんのグリーンがぶら下がっている。何故か安全圏にいるような錯覚を覚える。

姉は器用にナイフとフォークを操りながら、大きな俵型のそれを得意気にひと口サイズに切り分け、スローモーションのように口に入れ、ライスも一緒に配分よく楽しんでいる。優雅だね。

「凄いね、お姉ちゃん。ナイフとフォーク、ばっちり使えてるね。ママ、これ教えるの大変だっただろうねえ」と言ったら、

「うん。たいへんだったよって 言ってた〜」

「……いつ？」

「おねえちゃんが うまれてすぐのとき。それと、しんだときかな」

ああ、そう。果敢に話を合わせてくるねえ。

ママも連れてきたかった

姉はランチセットと、デザートのケーキも平らげ、最後にオレンジジュースをストローでズズッと吸い上げ飲み干した。ニタニタしている。

「満足した？ お腹パンパンでしょ。大丈夫？ 気持ち悪くない？……すみちゃん、ママも連れて来たかったよ。お姉ちゃん真ん中で、お姉ちゃんが楽しむ姿を、ママが見てフフフっていう姿を、私、見たかったなあ」と、つい口にした。つい、かなあ。

姉だと、言っていい気がしてしまう。舐めてるのかなあ。

「い、いるから。みえないだけ。みえないけど きこえるよ。 すみちゃんに、ママ、言ってるよ」

「……何て？」

「おねえちゃんに おもちゃを いっぱい かってあげてって。これ ほんとだよ！」

……都合のいい母だな。

ひとまず食欲もあるし、情緒も大丈夫そうだね。

このころ、福祉の方々に本当に、文字どおり支えていただきながらも、どうしても姉を私の仕事現場に連れて行かざるを得ない日々があった。

職場の方々も、友人知人も、皆がそれぞれの形で救いの手を差し伸べてくださり、私はそれに甘え、すがりついた。

その優しさが染みてなのか、姉の小さな手を握り、日暮れのイルミネーションが煌めく通りを歩いていると、毎日これだけ助けてもらっているクセに、急に、途方に暮れた感に襲われ、理由のわからない涙が、唐突にこぼれた。

おい。私の情緒。しっかりしてくれ。

都内のビジネスホテルで

姉妹で都内のビジネスホテルにも泊まった。

出費が、ただでさえ狭い心をさらに窮屈にする。

ベッドスペースで部屋はギチギチだが、眠れればそれでよい。ただ姉は退屈するだろうなあ。

ふと見やると、姉が老けた目をまん丸にしている。え？ ああ、なるほど。

「お姉ちゃん、おっきなベッドだねえ。これダブルだよ。いつもウチでは、すのこのシングルだもんね。びっくりだねえ」

そう言うと、姉はゴクリと唾を飲み込み、「とびこんでいいかなぁ」と聞いてきた。

「ダイブ？ う〜ん、ボンボンやったらダメだよ。そ〜っとね。靴、脱いでね」

私の言葉を忠実に守ったのか、単にジャンプ力がないのか、姉は床に足をつけたまま、両手のひらと顔面をまっさらなシーツに埋めた。平謝りしている人みたいだ。

◇認知症の母が突然天国に旅立って、ダウン症の姉と一緒の暮らしを模索しているにしおかさん。ふたりの生活もちょっとコントのようで、お母さんとのやりとりを彷彿とさせる。むしろだからこそ、お母さんの不在を強く感じるのだろう。

しかしビジネスホテルでお風呂などはどうするのか。お姉さんといえば、お風呂に入れるのは一苦労だったはずだが……。

詳しくは後編「にしおかすみこ、お風呂嫌いなダウン症の姉とビジネスホテルの大浴場に行く」にてお届けする。

