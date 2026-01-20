BreakingDownラウンドガール・日南まみ、大人の余裕感じるグラビア
レースクイーン、さらにBreakingDownのラウンドガールとしても活躍を続ける日南まみが、20日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】パーフェクトボディ！大人の余裕を感じさせる日南まみ
30歳を迎えた日南だが、大人の余裕を感じさせるグラビアが6ページにわたって展開されている。「大きな転機は井上尚弥さんの試合のラウンドガールを務めたこと」。一気にフォロワーが増えたという。インタビューではグラビアへの思いを語っている。
同誌には、虹咲カリナ、齊藤京子、小野たまり、板野優花(ミスFLASH2026)、Sakuraらが登場する。
