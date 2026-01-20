「結婚・家族はコスパが悪い」という風潮だが…ある“シン富裕層”が語った「そろそろ、僕も彼女を作らなきゃな」の理由が腑に落ちたワケ

富裕層向け投資家ビザに特化して100億円以上の申請業務に携わる中で、20年、2万人以上の成功者の歩みを詳細に知る機会を得た著者の大森健史氏は、そこから見えた「シン富裕層（※）」の共通点を、閉塞感を抱く日本人、とりわけ若者に伝えるべく、本書の発刊に至った。本記事では、大森健史氏の著書『進化するシン富裕層』（日刊現代）より一部を抜粋・再編集して、「シン富裕層」のモチベーションの背景について迫ります。（※親が裕福だったわけではなく元々は「ごく普通の人」でありながら、インターネットやスマートフォンの普及を背景とした起業、暗号資産、動画配信、情報ビジネスなどを通じて、わずか数年で一代にして巨万の富を築いた新しいタイプの富裕層）

「シン富裕層」ならではのお金の使い道と悩み

「ビジネスオーナー型」「ネット情報ビジネス型」のシン富裕層は、人付き合いや、体験などのいわゆる「コト消費」にはお金を惜しみません。無駄な会合には行きませんが、気のおけない友人と会うこと、家族と旅行に行ったり食事をしたりすることに、お金や時間をケチらないのです。

一方で、詳しい人に教えてもらってたまたま大金を手にした「暗号資産ドリーム型」、親の資産を受け継いだだけの「相続型」のシン富裕層たちの中には、お金をケチるあまり無気力になったり、物欲すらもなくなったりしてしまった人も見かけます。

「相続型」の富裕層で、80代のお母様と60歳のお嬢様という親子が、海外ビザ取得の相談に来られたことがあります。相続したお金を使い過ぎないよう、普段から親子でつつましく暮らしているのでしょう。

私が「お嬢様」と呼んでいた60歳女性は、服装にも気を使わないし、化粧っけもなく、髪型も彼女が若い頃に流行ったのだろう「ワンレンロング」スタイルでした。また80代の母親と50代の息子の親子もいて、お二人とも少々時代遅れのファッションで、30億円近い資産があるのに何かを買いたいという気持ちが起きないご様子でした。

あんなにお金があるのに、なぜ上手に使わないんだろうと考えていたところ、あるビジネスオーナーから聞いた話で、ようやく腑に落ちました。

パートナーの存在がモチベーションの源泉に

彼はタイやシンガポール、マレーシアなどに住みながら、かつて自分が起業した企業から配当をもらって生活をしている、ビジネスオーナー型のシン富裕層だったのです。年収は3,000万〜4,000万円で、属地主義である国が多い東南アジアの国々では収入を持ち込むタイミングを翌年度にずらすなどをすれば、無税か15％程度の低課税とのこと。資産は10億円弱持っています。

彼は離婚をしているのですが、「奥さんや子ども、あるいは彼女なんかがいないと、お金を使う先がないんだよね」としみじみと話していたのです。

「『男友だち』とでは、飲みに行くかとかキャバクラに行こうかなんて話にはなるけど、さすがにおじさん二人で、海外旅行に行こうなんてならないよね。でも奥さんがいた頃は、次はハワイに行こう、ハワイでは何を買いたい、どこでご飯を食べたいとか、その前に水着を買いに行かなきゃとか、もっといい家に住みたい、便利な場所に引っ越したいとか、いろんなリクエストをどんどん言われていた。そのときは煩わしかったけど、今思えばいろんなお金の使い道を言ってくれて、だからこそこっちは『もっと頑張って働こう』というモチベーションが生まれていたんだよね」と言うのです。

異性パートナーにはお金がかかる、コスパが悪いなどと愚痴る男性は世の中に多いですが、シン富裕層の彼が言うには、「パートナーがいるからこそ、支出が増えるけれどその分収入を増やそうというモチベーションが上がる」というわけです。「だからそろそろ、僕も彼女を作らなきゃな」と話していました。

そのシン富裕層の彼は、「モチベーションを自分で上げることは、すごく難しい」とも話されていました。自分へのご褒美として、年に一度ポルシェなどのスポーツカーを買っていますが、それも次第に飽きてくるそうです。

しかしパートナーや子どもがいることによって、彼らのリクエストに応えなければいけなくなる。応えないと文句を言われるから、なんとか叶えなきゃと、仕事を頑張るモチベーションを高めてくれるというわけです。

また「パートナーができると、体を鍛えたくなるものだよ」とも言っていました。ジムで走ったり筋トレをしたりと、パートナーがいる時期は健康的な生活を送るようになるそうです。異性への興味関心をまったく失うと、自堕落になってしまうと話します。

パートナーや子どもは、お金という観点では一見コスパが悪く見えますが、お金を使っても得られないモチベーションを生んでくれるものだということです。

ロールプレイングゲーム（RPG）として自分を俯瞰する

パートナーがいるとモチベーションが上がると話していたシン富裕層の方は、「人生で最もコスパがいいのは、どうすることだと思う？ 全くお薦めできない極論だけど今すぐ死ぬことなんだよ。そしたらもうそれ以上、何のお金もかからないんだから。」とも言っていました。

「でもそれじゃあ、せっかく生きている意味がないよね。人生の意味は何か。常に何か目標設定があって、それをクリアしていくんだ。ロールプレイングゲームと一緒だよ」と話してくれました。

ロールプレイングゲームは、最初は弱い主人公が少しずつ経験を積んでレベルアップし、ドラゴンなどの強敵を倒しに行くから面白い。でも倒すべき敵がいなければ、その辺にいる弱い敵を倒してレベルアップをする必要もないし、貯めたお金で武器を買う必要もないわけで、プレイする意味を感じられず、飽きてしまいます。

人生をロールプレイングゲームに捉えることには、もう一つ、有益なメリットがあります。ゲーム内の自分を俯瞰し、第三者のように冷静に見つめ、「どうプレイするのが最適か」と考えながら行動させる、「自分を操るもう一人の自分」を持つことができるのです。

ロールプレイングゲームであれば、困難な出来事に直面したとき、「逃げる」のではなく、「これを乗り越えてレベルを上げよう」と挑戦する方を選択するはずです。しかし自分の人生だと、なぜかその選択をせず、「逃げる」を選んでばかりになりがちです。

自分を操っている自分がいると思って、レベルを上げたり、面白い方を選んでいったりする方が、人生をより豊かにできるのではないでしょうか。

大森 健史

株式会社アエルワールド

代表取締役