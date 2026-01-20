まるで「タイプR!?」 攻めの進化を遂げた1台

2026年1月15日、中国の広汽ホンダはコンパクトカー「フィット」のマイナーチェンジモデルを正式に発表しました。

長年にわたり実用性と扱いやすさで支持されてきたフィットですが、今回の改良ではデザイン面を中心に大きな変化が加えられ、同時に強烈な個性を放つカスタム仕様も初公開されています。

今回のマイナーチェンジで特に注目されるのは、エクステリアデザインの刷新です。従来の丸みを帯びた柔らかな印象から一転し、直線基調を強めたシャープなフロントフェイスへと生まれ変わりました。

細長いデイタイムランニングライトを上部に配置し、その下に独立したヘッドライトユニットを組み合わせた二段構成は、近年の中国車で多く見られるトレンドを取り入れたものです。

フロントグリルもより存在感のある造形となり、コンパクトカーでありながら引き締まった表情を獲得しています。

ボディサイズは全長4169mm×全幅1694mm×全高1537mmとされ、従来モデルから全長がわずかに延長されました。

一方でホイールベースは2530mmのまま据え置かれており、取り回しの良さや室内空間といったフィット本来の美点は維持されています。

インテリアに目を向けると、10.1インチの大型センターディスプレイが採用され、Apple CarPlayやHuawei HiCarに対応するなど、デジタル機能が強化されました。

パワートレインは従来と同じ1.5リッター直列4気筒エンジンとCVTの組み合わせで、大きな変更はありません。

グレードは1種類に集約され、価格は6万6800元（約152万円）と、これまで以上に分かりやすい商品設定がなされています。

こうした改良によって生まれ変わったフィットを象徴する存在として、今回同時に公開されたのがカスタム仕様です。

このカスタム仕様は、従来のフィットが持っていた「親しみやすい日常車」というイメージとは明確に一線を画す存在です。

中国市場において存在感を高めるための象徴的なモデルとも言える仕上がりで、見る者に強いインパクトを与えます。

あくまでベースは量産モデルでありながら、その外観はまるでサーキット専用車両のような雰囲気をまとっています。

最大の特徴は、空力性能を前面に押し出したエクステリアです。フロントにはカーボンファイバー製と見られるボンネットが採用され、大型のスクープが設けられています。

これにより視覚的な迫力が増すだけでなく、エンジンルームの冷却効率向上を想起させるデザインとなっています。

さらにフロントバンパー下部には大きく張り出したスプリッターが装着され、両サイドにはカナードが追加されることで、コンパクトカーとは思えないほど攻撃的な表情が作り込まれています。

サイドビューでは、低く構えた車高とサイドスカートが全体の一体感を強調。ボディにはレーシングカーを思わせるストライプとゼッケン風のグラフィックが施されるほか、足元にはホワイトカラーのホイールにレーシングタイヤが組み合わされ、見た目だけでなく走りを意識した仕様であることがはっきりと伝わってきます。

リアには大型のリアウイングが装着され、ハッチバックボディのフィットとは思えないほどの存在感を放っています。

全体として、市販車ベースのカスタムという枠を超え、ワンメイクレース車両をイメージさせる完成度の高さが際立っています。

一方で、パワートレインの詳細なチューニング内容については明らかにされていません。

中国市場では近年、EVが急速に普及し、ガソリン車やハイブリッド車は厳しい立場に置かれています。

そうした環境の中で、フィットという従来型のコンパクトカーが注目を集めるためには、強い個性と話題性が欠かせません。

今回のカスタム仕様は、実用性だけでなく、「走り」や「楽しさ」といった感情的価値を前面に押し出すことで、新たな層へのアピールを狙い、フィットの新たな可能性を強く印象付ける存在となっています。