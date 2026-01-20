●「大寒」寒波で一気に冬の空気に。日中も寒さ対策を

●全般的に雲が多く、午後ほど日本海側を中心に時雨模様のにわか雨

●あす21日(水)からさらに気温低下。寒波は週末まで長期化するおそれ



昨夜は前線の接近により、北部を中心に一時にわか雨がありました。

この時間にかけて雲の量が多くなってきていますが、現在県内で天気の崩れているところはありません。





昨夜、県内に雨を降らせた低気圧や前線は、これからさらに東へ遠ざかり日本の周辺はきょう20日(火)の夜にかけて、西高東低 強い冬型の気圧配置になる見込みです。

県内には冷たい北風が流れ込みやすく、日中の最高気温は9度前後に止まる予想です。



またあす21日(水)、さらにあさって22日(木)と日に日に冬型が強くなる見通しです。





これから一段と強い寒気がやってきます。

あさって22日(木)をピークに、県内には平地で大雪となる目安の強烈な寒気が流れ込む予想です。





その後も週末にかけて寒気が居座る影響で、雪や路面の凍結などが長期化するおそれがあります。

雪による交通状況の悪化も考えながら、週末にかけて予定の柔軟な変更も視野に入れていただければと思います。





二十四節気「大寒」のきょう20日(火)は朝から雲が目立ち、午後ほど日本海側を中心に時雨模様のにわか雨が降ると見込んでいます。きょう20日(火)もお出かけの際は、折りたたみ傘があると安心です。





日中の最高気温は各地9度前後と、きのう19日(月)から10度以上も低くなるところがあります。

急激な気温の変化で体を崩さないよう、寒さの対策をしっかり行いましょう。





あす21日(水)からさらに強い寒気が流れ込み、週末にかけて最高気温が5度前後にとどまる凍えるような寒さの日々が続く予想です。

またあさって22日(木)は山間部を中心に積雪、24日(土)ごろは市街地や瀬戸内沿岸でも、雪化粧の可能性があると見込んでいます。

これまでの寒波と違い、雪や路面の凍結が長丁場となる可能性も考えながら、心構えを高めていきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）