漫才コンビ、カベポスターが19日放送のMBSラジオ「カベポスターのMBSヤングタウン」で、4月から活動拠点を東京に移すと発表した。

番組放送終了直前に「4月から我々は東京に行かせていただきます」と突然、明かした。

大阪出身の浜田は「大阪には本当にお世話になりました。（NSCに入る前）就職で大阪を離れる時はそんなに思わなかったけど、今は日に日にさびしいです」と話した。

また三重県名張市出身の永見は「いつかは東京へ、という思いはありました。13、14年、大阪が一番長くなりました。最初は『なんや、この町は。みんな関西弁やないか』とびびってましたが、今はさびしく思います」。

最後は「東京に行ってよかったな、カベポスター頑張ってるな、と思われるように頑張りたいです」としめくくった。

カベポスターは、ともにNSC（吉本総合芸能学院）大阪校36期の浜田順平（38）と永見大吾（36）によって2014年5月、コンビ結成。22年、23年には「M−1グランプリ」決勝に進出した。ABCテレビ「おはよう朝日です」、同「探偵！ナイトスクープ」（永見のみ）に出演中。