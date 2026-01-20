ハイハイしてリンクに「ペンギンみたいに」「ズッコケました」小学生がアイススケートに挑戦 北九州市
小学生を対象にした「スケート教室」が北九州市で開催されました。子どもたちは、慣れない氷に悪戦苦闘です。
北九州市小倉北区のアイススケートセンターで開かれた「スケート教室」。参加したのは、小倉中央小学校の1・2年生など合わせて118人です。
■児童
「楽しみで、最高です。」
「スーっとペンギンみたいに滑ってみたい。」
コロナ禍以降、中止されていましたが、ことし6年ぶりに再開されました。
■奥村三枝記者
「子どもたちが楽しみにしていたアイススケート。準備バッチリでリンクへ向かいます。」
子どもたちは、転倒を防ぐためハイハイしながらスケートリンクに入り、手すりを持たずにペンギンのように両足のかかとをそろえて立つ練習などを行いました。
■児童
「ヤバい、ヤバい、ヤバい。」
「滑れました。変なこけ方しました。ズッコケました。」
「初めてやったのに、うまくできてうれしかった。」
子どもたちは、慣れないスケートリンクでよろけたり転んだりしながらも、普段の学校生活では体験できない氷の上の感覚を味わい、冬のスポーツの楽しさを実感していました。
