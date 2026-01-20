独財務相 トランプ氏のグリーンランド巡る関税脅迫「レッドライン」超えた 独財務相 トランプ氏のグリーンランド巡る関税脅迫「レッドライン」超えた

ドイツのクリングバイル財務相は、トランプ米大統領のグリーンランド巡る関税警告は「レッドライン」を超えたと述べ、欧州は最も強力な貿易対抗措置を講じるべきだと主張。我々はトランプ米大統領から常に新たな挑発や敵対行為を受けており、我々ヨーロッパ人は限界に達したことを明確にしなければならない。



マクロン仏大統領は「貿易バズーカ」（反威圧措置（ACI））を初めて使う時が来たと述べ、レスキュール仏財務相も欧州は報復措置を検討すべきだと主張している。



EU首脳は今週後半に緊急会合を開き、報復措置の可能性を検討する予定だ。

