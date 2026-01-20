タレントの小島瑠璃子が２０日までに自身の店がオープンしたことを報告した。

インスタグラムで「ついに、本日ＯＰＥＮです！以前お知らせしていた、赤坂での期間限定お茶専門店。いよいよ今日から１月３１日までの１３日間、皆様をお迎えすることになりました」とつづり、カウンターに立つ姿をアップ。

「準備をしている間、お茶の香りに包まれながら『ようやくこの空間を皆さんと共有できるんだ』とドキドキとワクワクが入り混じった気持ちになれました。人生の転機に私を支えてくれたお茶。その奥深さと、ホッとする時間を五感すべてで楽しんでいただけるよう、準備万端です！」と喜び、「お食事とのペアリングや、学芸大学駅の名店『茶割（ ＠ｃｈａｗａｒｉ．ｔｏｋｙｏ ）』さんプロデュースの 究極のお茶割りもスタンバイしています。（お酒好きの方はぜひこちらで乾杯しましょう笑）少しお腹を空かせて、 肩の力を抜いて遊びにいらしてください 皆様にお会いできるのを楽しみにしています」と呼びかけた。

フォロワーは「おめでとうございます」「かっちょいい！」「めっちゃ会いたい」「こじるりと飲みたい」と期待した。

小島は２３年２月にホリプロとマネジメント契約を解消し、同３月に一般男性と結婚。同年８月に第１子妊娠を公表し、出産したが、２５年２月に夫が急逝した。同１０月に個人事務所の設立を発表し、芸能活動を再開している。