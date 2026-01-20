【NewDays】洋菓子店「Top′s」監修商品が今年も販売決定！チョコ好き必見のラインアップ《1月20日から》

NewDaysは、2026年1月20日からNewDaysとNewDays KIOSKで人気洋菓子店「Top's（トップス）」が監修した6商品を販売します（一部店舗を除く）。

4回目の人気コラボ企画、今回は最多の6品

Top'sの商品をイメージしたスイーツとベーカリーの各3品が、1月20日から販売されます。バレンタインにもぴったりのラインアップに注目です。

Top's監修スイーツ

・ニュータスSweets チョコのクレープ〜くるみを抜いちゃいました〜

Top'sの「チョコレートケーキ」をイメージ。チョコクリーム、スポンジ、削りチョコ、ココアパウダーをクレープ皮で包み込んだ一品です。くるみを抜くことでチョコクリームをシンプルに楽しむことができます。

価格は268円。

・ニュータスSweets チョコタルト

タルト生地にTop'sの「チョコレートケーキ」をイメージしたチョコクリームを絞り、チョコチップをトッピングしたタルトです。

価格は258円。

・ニュータスSweets ショコラパフェ

ココアスポンジとチョコムースにチョコホイップを絞り、くるみとガトーショコラ生地をトッピングしたショコラパフェです。ベルギーチョコを使用した贅沢な味わい。

価格は358円。

Top's監修ベーカリー

・ニュータスBakery チョコ チュロッキー

ブラックココアを使用したチョコ味のチュロッキーにビターチョコをかけ、アーモンドクランチをトッピング。アーモンドクランチがアクセントになり、さまざまな食感を楽しむことができます。

価格は185円。

・ニュータスBakery チョコフランスパン

チョコホイップクリームとチョコクリームを、チョコ風味のフランスパンでサンドしたチョコづくしの商品です。

価格は198円。

・ランチパック チョコホイップ

チョコ風味ホイップが主役のNewDaysオリジナルランチパックです。Top'sの「チョコレートケーキ」をイメージしたチョコ風味ホイップがサンドされています。

価格は170円。

「ニュータスSweets ショコラパフェ」はNewDaysのみでの販売、その他の商品は首都圏及び静岡・長野・新潟・宮城・福島・山形・岩手の各県内で販売されます。

また、数量限定につき売り切れ次第終了となります。

Top'sの人気商品が当たるSNSキャンペーン

Top's監修商品の発売を記念して、NewDays公式Xではフォロー＆リポストキャンペーンも実施。

1月20日に投稿される対象ポストをリポストすると、抽選で20人に「トップス ヤミーWB 12枚」が当たります。応募期間は、1月20日の投稿後から2月16日まで。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部