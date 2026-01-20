NHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』で主人公・安堂清春（松山ケンイチ）を見守る精神科医・山路薫子役を務める和久井映見のコメントが到着した。

参考：松山ケンイチ、『テミスの不確かな法廷』の反響に感謝 裁判官チームのオフショットも

本作は、『宙わたる教室』の制作スタッフが新たに挑む法廷ヒューマンドラマ。和久井が演じるのは、発達障害の特性を持つ裁判官・安堂が13歳の時に出会い、彼の発達障害を診断して以来、ずっと経過を見守り、相談に乗り続けてきた、精神科医。安堂が唯一心を許せる存在である一方、かつて自身が担当した精神鑑定の結果によってもたらされた悲劇を今も胸に抱えており、温かさと影の両面を持っている。

2012年に放送されたNHK大河ドラマ『平清盛』と2023年に放送されたNHK大河ドラマ『どうする家康』で共演したことのある松山と和久井。本作での共演について和久井は、「今回『テミス』で演じるのは、幼い時の安堂君と出会って、そこから長い時間見守ってきた役。かつて松山さんとご一緒させていただいた、その時間があって、なんだかちょっとそれが重なるような...と、思ったりもしました」と語った。

また、久々の松山との再会に「お芝居に向かわれる姿勢、私達みんなに対してのお人柄、当時と変わらず、すごく尊敬しています」と明かし、「ここからの放送も、ぜひご覧ください」と期待を込めた。

和久井映見（山路薫子役）コメント松山ケンイチとの共演について大河ドラマ『平清盛』（2012年／松山演じる平清盛の育ての母・宗子役）と、『どうする家康』（2023年／松山：本多正信役 和久井：寧々役）でも短い時間でしたが、ご一緒させていただきました。今回『テミス』で演じるのは、幼い時の安堂君と出会って、そこから長い時間見守ってきた役。かつて松山さんとご一緒させていただいた、その時間があって、なんだかちょっとそれが重なるような...と、思ったりもしました。

松山との久々の再会についてお芝居に向かわれる姿勢、私達みんなに対してのお人柄、当時と変わらず、すごく尊敬しています。

視聴者へのメッセージここからの放送も、ぜひご覧ください。

（文＝リアルサウンド編集部）