どんな飲み物を摂取すると「レビー小体型認知症」を防ぐ可能性が高まる？【医師解説】

監修医師：

神宮 隆臣（医師）

熊本大学医学部卒業。熊本赤十字病院脳神経内科医員、熊本大学病院脳神経内科特任助教などを歴任後、2023年より済生会熊本病院脳神経内科医長。脳卒中診療を中心とした神経救急疾患をメインに診療。脳神経内科疾患の正しい理解を広げるべく活動中。診療科目は脳神経内科、整形外科、一般内科。日本内科学会認定内科医、日本神経学会専門医、日本脳卒中学会専門医、日本脳血管内治療学会専門医、臨床研修指導医の資格を有す

「レビー小体型認知症」とは？

レビー小体型認知症は、その名の通り認知症を引き起こす病気のひとつです。レビー小体が脳や神経に蓄積することで発症するといわれています。明確な治療法はなく、症状を和らげる治療を行います。

認知症の代表例でありアルツハイマー型認知症に比較して、物忘れが目立たないこともあります。そのかわり、認知機能が変動することがあります。加えて、幻視や睡眠中の異常行動、手足の筋緊張が高まって、動かしにくくなるなどの症状が併発します。

幻視は、まるでそこに居るような、鮮明な幻視であることが主です。

睡眠中の異常行動は、レム睡眠行動異常症といいます。正常のレム睡眠では、脳は活発に働いていますが、体には指令伝わらず、休んでいる状態を維持しています。この時に我々は夢を見ます。レム睡眠行動異常症では、体への指令が伝わってしまい、叫んだり、体が動いたりしてしまいます。レビー小体型認知症の発症よりも前から出現していることがあります。

手足の筋緊張が高まって、動かしにくくなる症状は、パーキンソン病に代表されるパーキンソニズムという症状群です。レビー小体型認知症もパーキンソン病に関連する病気とされています。

レビー小体型認知症を予防する方法

残念ながら確実に認知症を予防する方法は分かっていません。レビー小体型認知症においても同様です。そのため、この項ではレビー小体型認知症の予防に良い可能性がある方法を述べていきます。

身体活動を行う

レビー小体型認知症を含む認知症の大規模な調査では、低強度（買い物などの歩行や簡単な家事など）や中強度（時速4km以上の速さで歩行や集中して行う掃除など）を行うと、運動習慣がない方に比べて、認知機能低下に予防効果があるとされています。さらに、高強度（ランニングや水泳、ウエイトを用いた筋力トレーニングなど）の運動は、低強度に比べて、認知症の発症予防効果があります。運動習慣がない方は、簡単な低強度の運動から習慣づけていきましょう。

アルコールを摂取する

レビー小体型認知症の方を調査するとアルコールを摂取しない方が多いようです。そのため、アルコールを摂取する習慣のある方は、レビー小体型認知症の発症を予防できる可能性があります。ただし、アルコールを大量に摂取すると健康被害も出現します。無理に飲めない方がレビー小体型認知症を予防するために摂取したり、大量に飲酒することを励行したりするものではありません。アルコールを摂る際は、適量を適度に楽しむよう心がけましょう。

カフェインを摂る

意外かもしれませんが、カフェインを摂るとレビー小体型認知症の発症リスクを低減することができる可能性があります。レビー小体型認知症の患者さんを調べるとカフェインを摂る習慣がないかたに多く発症していました。そのため、お茶やコーヒーなどのカフェインを含む飲料を摂る習慣を身に着けるとレビー小体型認知症の発症を予防できるかもしれません。

「レビー小体型認知症で突然死」についてよくある質問

ここまでレビー小体型認知症で突然死などを紹介しました。ここでは「レビー小体型認知症で突然死」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

レビー小体型認知症の末期症状について教えてください。

神宮 隆臣 医師

レビー小体型認知症における末期とは定義が難しいです。進行してしまった場合の症状は、本文中にもありますが、認知機能が極端に低下します。さらにパーキンソニズムにより体の自由も奪われ、介助が必要になることがあります。起立性低血圧などの自律神経障害により、複数の障害が出現し、命に関わることもあります。

レビー小体型認知症を発症し、寝たきり状態になった場合の余命はどれくらいでしょうか？

神宮 隆臣 医師

残念ながら、レビー小体型認知症を発症し、寝たきり状態になってからの余命は分かっていません。レビー小体型認知症の症状が出現してからの平均寿命は5年前後とする報告もあります。また、認知症全体でいえば、寝たきり状態になると6か月以内の死亡を予測する因子とされます。発症からの時間経過と寝たきり状態になってからの経過時間を参考にしてください。

編集部まとめ

レビー小体型認知症において突然死は稀ですが、時折生じます。症状の進行に合わせて起こるものと推測されています。認知症症状、パーキンソニズム、自律神経などの周辺症状などそれぞれの進行に注意して療養するようにしましょう。

中高年以降の新規の不安症やうつ病に要注意！

レビー小体型認知症の症状が出現する前に寝ている間に叫んだり、体が動いたりする症状が出る場合があります。症状があるときは一度脳神経内科へご相談ください。

