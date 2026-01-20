セリエA 25/26の第21節 ラツィオとコモの試合が、1月20日04:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ラツィオはマッティア・ザッカーニ（MF）、ペタル・ラトコブ（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはマルティン・バトゥリナ（MF）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、ニコラス・パス（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の2分に試合が動く。コモのアレックス・バジェ（DF）のアシストからマルティン・バトゥリナ（MF）がゴールを決めてコモが先制。

さらに24分コモが追加点。マクサンス・カケレ（MF）のアシストからニコラス・パス（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とコモがリードしてハーフタイムを迎えた。

コモは後半の頭から選手交代。イバン・スモルチッチ（DF）からシュテファン・ポッシュ（DF）に交代した。

49分コモが追加点。マルティン・バトゥリナ（MF）のアシストからニコラス・パス（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、コモが0-3で勝利した。

なお、ラツィオは21分にマッティア・ザッカーニ（MF）、42分にアレッシオ・ロマニョーリ（DF）、44分にダニーロ・カタルディ（MF）、58分にルカ・ペレグリーニ（DF）に、またコモは22分にイバン・スモルチッチ（DF）、75分にシュテファン・ポッシュ（DF）、89分にアレックス・バジェ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-20 07:00:22 更新