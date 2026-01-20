高市首相は19日の会見で、「現在、軽減税率（8％）が適用されている飲食料品を、2年間に限り消費税の対象としないこと」について、今後設置される国民会議での検討を加速すると表明しました。識者や経済官庁、小売り関係者に見解を聞きました。

◆ピクテ・ジャパン シニアフェロー 大槻奈那氏

「2年間の時限措置と言いますが、2年後に復活できるのか。消費増税というのは、持ち出すたびに政権が揺らぐほど不人気な政策なので、相当難しいこと。もし元に戻せないと、財政悪化の懸念が強まります」

◆小売業関係者

「メリットは消費意欲の喚起が挙げられると思うが、レジのシステム改修などは大変だと思う。中小企業の小売業は対応が追いつかなくなる可能性があり、そうなると混乱すると思う」

◆大和証券 チーフストラテジスト 坪井裕豪氏

「消費税減税になるので、国民・消費者にとっては、消費の力強さが欠けている中、プラスの影響になる」「2年の間に食の供給力を上げていかなければいけない。食品、農産物は工業製品とは違い、土地も限られている中でどう生産性を上げていくのか、あるいは海外からの輸入を増やすのか。財政へも配慮しながら、食品価格を下げていくにはどうするのかが課題だ」

◆経済官庁幹部

「ガソリンの暫定税率廃止に教育の無償化。さらに今回の消費減税で年間5兆円。防衛費10兆円もすべて合わせて検討してもらいましょう。2年後参院選なのに、一回下げた消費税を戻してまた増税なんてできるわけないですが」

「責任ある積極財政」の堅持が求められます。