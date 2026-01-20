◇天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(2026年1月20日〜25日、東京体育館)

6日間にわたる全日本卓球選手権が20日に開幕。日本一をかけて選手たちの熱戦が繰り広げられます。

男子シングルスでは、前年度優勝の松島輝空選手が第1シード。前回大会で初優勝を飾った後は、WTTチャンピオンズ フランクフルトで優勝を飾るなど、世界ランクは8位(19日時点)まで伸ばしました。

全日本王座奪還を目指す張本智和選手は、前回大会ベスト4。準決勝で松島選手に敗れました。それでも数々の国際大会で結果を残し、昨年12月にはWTTファイナルズを優勝。初の年間王者に輝きました。松島選手ともに順当に勝ち上がれば、準決勝で対戦します。

そのほかにも、昨年の世界選手権で64年ぶりとなる男子ダブルス優勝を果たした篠塚大登選手、さらに前回大会ノーシードからベスト4進出と躍進を遂げた谷垣佑真選手らがトップ4のシードで初優勝を目指します。

女子シングルスでは、第4シードまで早田ひな選手、張本美和選手、伊藤美誠選手、大藤沙月選手の昨年の世界選手権ベスト8まで入った4選手が入りました。特に3度の優勝を誇る伊藤選手は世界選手権でシングルス銅メダリスト。激しい戦いが予想されます。

第1シードの早田ひな選手は、パリオリンピックのシングルス銅メダリスト。昨年はWTTチャンピオンズフランクフルト優勝を飾り、国際大会でも着実に結果を残しています。今大会は4連覇、5度目の優勝を目指します。一方、第2シードの張本選手は、過去2年連続で決勝進出。いずれも早田選手に敗れており、3度目の正直で、17歳が初優勝を狙います。そんな張本選手は、3連覇中のジュニア部門にも出場を予定。勝ち抜けば最大5日間で12試合という過酷なスケジュールが見込まれています。

一般の部は20日に1、2回戦が行われ、スーパーシードのトップ選手たちは22日の4回戦から登場。男女ともに25日に準決勝、決勝が行われ、今年度の全日本チャンピオンが決まります。