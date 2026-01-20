【ミネアポリス＝金子靖志】米中西部ミネソタ州ミネアポリスで、移民・関税執行局（ＩＣＥ）職員による白人女性（３７）の射殺事件を受けて抗議デモが続く中、国防総省が１８日、米陸軍約１５００人に派遣準備の待機命令を出した。

複数の米メディアが報じた。治安当局がデモを鎮圧する場面も相次ぎ反発の声が強まっている。

ミネアポリス市内の連邦施設前では１８日、氷点下１２度の極寒の中、数百人が集まり、「軍を街に入れるな」「ＩＣＥは出て行け」と書かれたプラカードを掲げて声を張り上げた。現場で炊き出しをしていた牧師マーク・ドーオさん（５９）は「不法移民対策は賛成だが、市民は皆、政権の強引なやり方におびえている。かえって治安は悪くなった」と語った。抗議は市街地でも続き、当局は催涙ガスなどで押し返した。

衝突が激化する中、国防総省はアラスカに拠点を置く米陸軍部隊に派遣準備を指示した。トランプ大統領が反乱法を発動した場合、ミネソタ州への部隊投入に即応するためだ。トランプ氏は１５日、反乱法を発動し、軍を動員する可能性に言及していた。

ミネアポリスで連日抗議デモに参加しているという会社員リベラ・ルビーさん（３３）は「市民鎮圧に軍を動員しようとするなんて正気の沙汰じゃない。今の政権には正義がない」と憤った。

政権の強硬策への支持は揺らぎ始めている。米ＣＢＳニュースなどが１４〜１６日に行った世論調査では、ＩＣＥの取り締まりについて「強硬すぎる」が６１％に上った。取り締まり地域についても「より安全になった」が３１％だったのに対し、「より危険になった」は５２％に達した。ワシントン・ポスト紙は１８日、「連邦当局の強硬対応に不満を抱く有権者が多数に上っている」と批判した。