『東京P.D.』隠蔽か、公表か、警察組織を揺るがす不祥事【第2話あらすじ】
俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00※初回15分拡大）の第2話が20日に放送されるのを前に、あらすじ、場面カットが公開された。
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
■第2話あらすじ
墨田西殺人事件で、捜査一課は被害者のストーカーをしていた警察官・矢島和夫（阿部翔平）が犯人だと断定するも、警察官の不祥事を表に出したくない人事監察課長・橋本信（赤ペン瀧川）により、事件とは直接関係のないホームレスの男・半田建造（ジジ・ぶぅ）がストーカー殺人犯に仕立て上げられてしまう。
さらに、被害者女性が金銭トラブルを起こしていたという風評被害まで広まってしまい、記者の稲田裕司（金子ノブアキ）は、その違和感にいち早く気づいたが、警察内部で絶対的な権力を持つ橋本の方針に、今泉麟太郎（福士蒼汰）も安藤直司（緒形直人）も、何も言えない。
一方の橋本は、なかなか半田を逮捕しない捜査一課にいら立ちはじめていた。捜査一課長の北川一（津田寛治）は、起訴するための確実な証拠が足りないと主張するが、橋本は気に食わない様子で…。
今泉は何か出来ることがないかと広報課へ戻って事件の捜査状況を調べ始めたが、墨田西署は職務怠慢が横行しており、報告書が極端に少なかった。これでは調べようがない…と一度は落胆する今泉だったが、あるシステムを思い出す。
これと同じ頃、安藤は捜査一課理事官の松永重彦（利重剛）と共に、ある人物の取り調べに挑もうと北川に提案し…。
