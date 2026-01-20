レースアンバサダー・日南まみ、美ヒップ際立つ水着姿 妖艶な表情で魅了
【モデルプレス＝2026/01/20】レースアンバサダーの日南まみが、1月20日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。美しいヒップを披露した。
【写真】美人レースアンバサダー、抜群スタイル披露
レースクイーン、さらにBreakingDownのラウンドガールとしても活躍を続ける日南。30歳を迎えた彼女が、大人の余裕を感じさせるグラビアが6ページにわたって展開されている。「大きな転機は井上尚弥さんの試合のラウンドガールを務めたこと」だと明かし、一気にフォロワーが増えたという。インタビューではグラビアへの思いを語っている。
今号の表紙は咲カリナ。そのほか誌面には、齊藤京子、小野たまり、板野優花、Sakuraらが登場する。（modelpress編集部）
12月13日生まれ、北海道出身。2020年にレースクイーンデビュー。2025年には、1分間最強を決める格闘技エンターテイント「BreakingDown」の大会に華を添える、4代目Breaking Girlに就任。ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にて自身初のファンクラブを開設中。
【Not Sponsored 記事】
【写真】美人レースアンバサダー、抜群スタイル披露
◆日南まみ、美ヒップ披露
レースクイーン、さらにBreakingDownのラウンドガールとしても活躍を続ける日南。30歳を迎えた彼女が、大人の余裕を感じさせるグラビアが6ページにわたって展開されている。「大きな転機は井上尚弥さんの試合のラウンドガールを務めたこと」だと明かし、一気にフォロワーが増えたという。インタビューではグラビアへの思いを語っている。
◆表紙は虹咲カリナ
今号の表紙は咲カリナ。そのほか誌面には、齊藤京子、小野たまり、板野優花、Sakuraらが登場する。（modelpress編集部）
◆日南まみ（ひなみ・まみ）プロフィール
12月13日生まれ、北海道出身。2020年にレースクイーンデビュー。2025年には、1分間最強を決める格闘技エンターテイント「BreakingDown」の大会に華を添える、4代目Breaking Girlに就任。ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にて自身初のファンクラブを開設中。
【Not Sponsored 記事】