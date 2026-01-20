【全文】山川穂高　独占告白 ｢日本シリーズでの”覚醒”は阪神・佐藤輝明のマネから始まった｣

“探しもの”は足元に…

「もちろん、ＭＶＰは嬉しかったんですけど、日本一になれたことが一番です。これまで４回、優勝を経験しているんですが、西武時代はＣＳで敗退。一昨年は日本シリーズで負けてしまった。ようやく念願叶いました。本当に苦しいシーズンだったので、野球の神様が最後にご褒美をくれたのかな、と」

セ・リーグ王者の阪神と激突した’25年の日本シリーズで、ソフトバンクの山川穂高（34）は３試合連発となる３本塁打に７打点、打率.385と打棒爆発。自らのバットで悲願の日本一を引き寄せ、シリーズＭＶＰに輝いたが、シーズンは打率.226、23本、62打点と苦しみ、無冠に終わっていた。

「シーズン通してずっと身体のどこかしらに痛みがあって、その都度フォームを変えなくちゃいけなかった。脇腹の故障が癒えたら、今度はアキレス腱が痛むといった具合で。万全な状態で試合に出るのが一番なんですけど、ケガを抱えていても試合に出ながら治すのがレギュラーの務め。それが上手くいかなかった一年でした。痛みで練習量を落とさざるを得ず、『理想のフォーム』を見つけることもできなかった--そこに尽きます。

理想のフォームって、毎年変わるんです。毎年探すんですが、早いときは開幕して２〜３日で見つかることもある。これまでホームランを40本以上打ったシーズンが３回ありますけど、いずれも早い段階で理想のフォームに辿りつきました。

二冠王になった’24年は8月。『これで行ける！』『来た！』というフォームに出会うと、そこからしばらくホームランを量産できる時期がくる。多少、打撃が崩れてもベースができているから修正できるんですが、去年は最後までベースを作ることができなかった。

ベースがないとどうなるか。毎回、違うフォームでバッティングをしなくちゃいけない。不安なまま打席に立つ。ピッチャーと戦う以前の問題ですよね。自分と戦っているというか……それが本当に苦しかったんです」

長年の経験から、「上手くいくときは『これなら大丈夫』という理想のフォーム、ベースがあり、実際に結果が伴うことが多かった」と分析している山川。シーズン終了までついぞ見つけることのできなかった″探しもの″と出会ったのは意外な場所だった。

「阪神に敗れた日本シリーズ初戦、僕はスタメンじゃなかったのでベンチにいました。そこからタイガースの佐藤輝明選手（26）を見ていたんですよ。打席じゃなく、素振りを見ていた。そしたら足の使い方が気になった。なんとなく、かかとに重心があるように見えたんです。その瞬間、『あっ！』と閃きました。「ちょっとやってみよう」って。

それで第２戦の試合前の打撃練習で、右足のつま先を上げて極端にかかとに重心をかけて構えてみたんです。僕の野球人生で初めての試みです。完全に思いつきですよね。そしたら--『ホークスに来て以来、一番じゃないか？』というぐらい、打球がバカスカ飛ぶ。ライト、センター、レフト全方向にものすごい飛距離が出るわけですよ。

『今日はスタメンだし、試合でもやってみよう』

って試してみたら、１打席目に右中間にバーンと大飛球のツーベースが出て『間違いない！』って確信しました。で、２打席目がホームランです。理想のフォームが見つかって興奮するというか……『これでなんとか形になる』とホッとしましたね。ＭＶＰ打法は佐藤選手のマネだったんですよ、実は」

去年、一番嬉しかった打席

「日本シリーズで見つけた--というか、再確認したことがもう一つあります。心の安定がいかに大事か、です。エンドランとか走塁のサインは出ますが、打席では基本的に自由に打たせてもらっています。なので、日本シリーズでは『ジタバタしない』ことを心がけました。

先ほども言いましたけど、シーズン通して不安を抱えたまま打席に立っていたので、『シリーズでは威風堂々と、ゆったりプレーする』ことを意識しました。ストレッチもアップも丁寧にやる。それこそ、コーヒーもゆっくり飲む。そのなかで発見がありました。

日本シリーズ第５戦、ホークス２点ビハインドで迎えた１発同点の場面。マウンド上にはタイガースのリリーフ左腕、及川(およかわ)雅貴投手（24）がいました。ランナーがいたので及川投手が１回、牽制を入れました。それから打席の僕がバットを構えたんですが、ものすごい喚声なんですよ。舞台は完全アウェイの甲子園だから応援ではなく、『抑えてくれ！』『山川、もう打たんといてくれ！』って、みんなが僕を嫌がっている。

打席でめちゃくちゃ集中していたので、喚声はサーッと聞こえる程度だったんですけど、あの空気と匂いと音って、僕しか味わえないもの。『これぞ４番の醍醐味だ』って打席で思い出したんです。シーズン中はなかった感覚、打席でソワソワしていたら決して味わえない感覚。結果的に良い当たりのセンターライナーに抑えられたんですけど、あの打席が去年で一番嬉しかったし、楽しかった」

おとぎ話の中にいる

昨季、「1000回は新フォーム習得にトライした」という山川。ようやく見つけた理想の型を身体に落とし込むべく、日本シリーズ終了後、１日おいてすぐに始動。ハワイ優勝旅行を辞退し、福岡県内の球場を２月半ばまで貸し切って、自主トレに汗を流している。西武時代から誰よりも早く球場入りした″練習の虫″ぶりが加速している。

「かかと重心打法は身に付きました。この時期は何かひとつのことを固めるのに適していますから。あとは身体をもう１回鍛え直したい。体重制限もやっています。ケガしない身体づくりです。

ただ、これで今年は打てるかと言われたら、そうじゃない。『何もないよりはいい』ってだけです。『このフォームで行く』って決めて大失敗したことが何度もありますから。開幕したら、まったく違うフォームで打っている可能性も全然あります。厳しい世界ですよね（笑）。

自分で自分を鼓舞して打席に入る選手がいますけど、僕には合わなかった。プロでやっていて思うのは『試合では技術が勝る』ということ。上手いやつが勝つ。上手くなるのは練習。試合で技術が磨かれることもありますけど、基本的には練習の積み重ねが試合で自分を動かしてくれると信じています。

でもね、努力しているって感覚は全然ないんですよ。遊びの一環でしかやってないから。仕事ですけど、遊び。たくさん練習したぶん、たくさん壁にぶち当たりましたけど、上手くなれることが楽しいし面白い。

おカネはもらっていますけど、そのためにやっていないというか、ホームランを打ったあの一瞬が忘れられないんです。みんなから褒められ、喜ばれたい。打てなかったことより、打った喜びが強すぎるから、『次はどうやって打とうかな』としか考えていない。

過ぎ去った日々を思い返せば、辛いことも苦しいこともたくさんありました。野球を辞めようと思ったこともありました。でも、結果として『楽しかったな』としか思わないんですよ。これから起きることだって、きっとそう。昨シーズンだって苦しかったですけど、同じぐらい楽しかった。高校生の部活の感覚なんですよね、青春というか。

ホームラン王を獲ったときには『俺以外、誰が獲れるんだ！』なんて思ったりするんですけど、翌年になるとパッタリ打てなくなったりする。簡単に答えが出ないから、飽きないんでしょうね。きっと、最後まで答えは出ないと思います。だから面白い。なんだか夢の中、おとぎ話の中にいる気がしてるんです」

『FRIDAY』2026年1月23日号より